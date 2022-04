Tata Neu App आज होणार लाँच; रेशनपासून बिल भरण्यापर्यंत अनेक सेवा उपलब्ध

Reliance Jio, Paytm, Flipkart आणि Amazon ला टक्कर देण्यासाठी, Tata Digital आज (७ एप्रिल) वन स्टॉप मोबाईल अ‍ॅप लाँच करणार आहे. टाटाने या अ‍ॅपला Tata Neu असे नाव दिले आहे, या अ‍ॅपद्वारे तुम्ही खरेदी आणि पेमेंट दोन्ही करू शकाल. यापूर्वी हे अ‍ॅप केवळ टाटा समूहाचे कर्मचारी वापरत होते. मात्र आता हे अ‍ॅप सार्वजनिक करण्यात येत आहे. हे अ‍ॅप गुगल प्ले आणि अ‍ॅपलच्या अ‍ॅप स्टोअरवर उपलब्ध असेल. Tata Neu एक 'सुपर अ‍ॅप' म्हणून काम करेल जे ग्राहकांच्या दैनंदिन गरजा जसे की दैनंदिन किराणा, इलेक्ट्रॉनिक्स, वित्तीय सेवा इत्यादी एकाच प्लॅटफॉर्मवर पूर्ण करेल. (Tata Neu App to launch today; Many services are available from rations to bill payment)

Tata Neu ची 5 ठळक वैशिष्ट्ये-

1) Tata Neu हे एक सुपर-अ‍ॅप म्हणून डिझाइन केलेले आहे, हे अ‍ॅप तुमच्या दैनंदिन किराणा मालापासून ते नवीनतम गॅझेट्स, फ्लाइट बुकिंग आणि सहली इ. जाणून घेण्यापर्यंत विविध सेवा प्रदान करेल. AirAsia India, BigBasket, Croma, IHCL, Westside आणि इतर सारख्या विविध ब्रँडवर ऑफर देखील देते.

२) प्रत्येक वेळी तुम्ही खरेदी करत असाल तर हे अ‍ॅप तुम्हाला NeuCoins नावाचा एक सामान्य रिवॉर्ड पॉइंट देईल. हे रिवॉर्ड पॉइंट ऑनलाइन किंवा प्रत्यक्ष ठिकाणी खरेदी करून मिळवता येतात. हे अ‍ॅप तुमची कमाई आणि जास्तीत जास्त बचत करण्याची हमी देते.

3) अ‍ॅपमध्ये ब्लॅक डीफॉल्ट बॅकग्राऊंड आणि भिन्न चिन्हे आहेत. या अॅपवर तुम्हाला फॅशन, टेक, हॉलिडे आणि फूड संबंधित माहिती यासारख्या अ‍ॅपद्वारे युजर नवीनतम ट्रेंडबद्दल वाचू शकतो.

4) Tata New सह, युजर्स NewCoin, कार्ड, UPI, EMI आणि बरेच काही वापरून टाटा ब्रँड अ‍ॅप्स, वेबसाइट्स आणि इन-स्टोअरवर पैसे भरू शकतात. Tata Neu पेटीएम आणि मोबिक्विकसह भारतीय फिनटेक कंपन्यांसाठी स्पर्धा कठीण करणार आहे.

5) अ‍ॅप ​​बिल पेमेंटसह वैयक्तिक कर्ज, शॉर्ट टर्म क्रेडिट आणि विमा देते. या अ‍ॅपद्वारे, वापरकर्ते सहजपणे ट्रॅक करू शकतात आणि वीज, मोबाइल, डीटीएच, ब्रॉडबँड बिल, रिचार्ज इत्यादी सहजपणे भरू शकतात.

Amazon, Flipkart आणि Paytm पेक्षा वेगळे कसे असेल?

जेथे Tata Neu अ‍ॅपवर तुम्हाला किराणा मालाची डिलिव्हरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईकॉमर्स, डिजिटल पेमेंट, फार्मसी, टूर आणि प्रवास यासारख्या सर्व सुविधा मिळतील. त्याच वेळी, या सर्व सेवा एकाच ठिकाणी मिळू शकतील असे एकही अ‍ॅप नाही.