विज्ञान-तंत्र

Layoffs: हजारो कर्मचाऱ्यांवर गंडांतर; पण 'ही' कंपनी ९ महिन्यांचा पगार देणार, नोकरी गमावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना भरघोस सेवरन्स पॅकेज

Microsoft Severance Package: तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी मायक्रोसॉफ्टने पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपात सुरू केली आहे. मात्र, ज्यांची नोकरी जाईल त्यांच्यासाठी कंपनीने सेवा समाप्ती पॅकेज तयार ठेवले आहे.
Microsoft Layoffs

Microsoft Layoffs

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

आजच्या महागाईच्या काळात, जिथे ९ ते ५ ची नोकरी करूनही उदरनिर्वाह करणे कठीण आहे, तिथे मोठ्या कंपन्या दररोज कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकत आहेत. रातोरात नोकरी गमावल्याने कर्मचाऱ्यांसमोर मानसिक आणि आर्थिक आव्हाने उभी राहतात. प्रसिद्ध टेक कंपनी मायक्रोसॉफ्टने पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपात करण्यास सुरुवात केली आहे.

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