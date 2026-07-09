Layoffs: हजारो कर्मचाऱ्यांवर गंडांतर; पण 'ही' कंपनी ९ महिन्यांचा पगार देणार, नोकरी गमावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना भरघोस सेवरन्स पॅकेज

आजच्या महागाईच्या काळात, जिथे ९ ते ५ ची नोकरी करूनही उदरनिर्वाह करणे कठीण आहे, तिथे मोठ्या कंपन्या दररोज कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकत आहेत. रातोरात नोकरी गमावल्याने कर्मचाऱ्यांसमोर मानसिक आणि आर्थिक आव्हाने उभी राहतात. प्रसिद्ध टेक कंपनी मायक्रोसॉफ्टने पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपात करण्यास सुरुवात केली आहे. .मात्र, दिलासादायक बाब ही आहे की, कंपनीने नोकरी गमावणाऱ्यांसाठी एक सेव्हरन्स पॅकेज तयार केले आहे, जे टेक इंडस्ट्रीमधील सर्वोत्तम पॅकेजपैकी एक मानले जाते. अहवालानुसार, अमेरिकेत ज्या काही कर्मचाऱ्यांनी नोकरी गमावली आहे, त्यांना ३९ आठवड्यांच्या पगाराएवढी, म्हणजेच अंदाजे नऊ महिन्यांच्या पगाराएवढी भरपाई मिळेल. ही भरपाई त्यांच्या पदावर आणि कंपनीतील सेवेच्या कालावधीवर आधारित असेल. या कर्मचारी कपातीचा जगभरातील अंदाजे ४,८०० कर्मचाऱ्यांवर परिणाम झाला आहे..Tata Motors Launch : टाटा मोटर्सची मोठी घोषणा! Ultra Prime आणि Starbus Prime बस रेंज भारतात लॉन्च.नोकरी गमावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना केवळ सेवा समाप्ती पॅकेज मिळणार नाही. कर्मचाऱ्याने काम केलेल्या महिन्यांच्या संख्येनुसार, त्याला ६ ते १२ महिन्यांसाठी स्टॉक वेस्टिंगचा लाभ मिळेल. एवढेच नाही तर सहा महिन्यांसाठी सशुल्क आरोग्य विमा देखील दिला जाईल. अहवालानुसार, अमेरिकेत नोकरी गमावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सुमारे ६० दिवसांपर्यंत त्यांचा मूळ पगार मिळत राहील. .GOAT Sale : आज संपतोय सेल! फक्त 7 हजारात खरेदी करा 7000mAh बॅटरीवाला दमदार मोबाईल; 50MP सेल्फी कॅमेरा, 'इथे' सुरुय ऑफर.याव्यतिरिक्त, कंपनी त्यांच्या पदावर आणि कामाच्या वर्षांनुसार अतिरिक्त सेवा समाप्ती वेतन देईल. त्यामुळे, काही कर्मचाऱ्यांना एकूण नऊ महिन्यांपर्यंतचा मूळ पगार मिळेल. कंपनीचे सेवा समाप्ती पॅकेज हे कर्मचाऱ्याचे पद आणि कंपनीत घालवलेल्या दिवसांच्या संख्येवर आधारित दिले जाईल. स्तर ६४ किंवा त्याखालील कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक ६ महिन्यांच्या सेवेसाठी १ आठवड्याचा मूळ पगार दिला जाईल. तसेच, ६५ ते ६७ वर्षे वयोगटातील कर्मचाऱ्यांना सहा महिन्यांच्या सेवेसाठी दोन आठवड्यांचा पगार मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.