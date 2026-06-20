विज्ञान-तंत्र

Telegram Ban नंतर ॲक्सेससाठी लोकांनी शोधल्या नव्या ट्रिक्स; रॉकेटच्या वेगाने वाढले VPN डाऊनलोड, 'या' पद्धतीने सुरुय गैरवापर

NEET 2026 परीक्षांच्या अनुषंगाने भारतात टेलिग्रामवर बंदी घालण्यात आली आहे. पण त्यावर अनेकांनी पर्याय शोधला आहे आणि telegram वापरू पाहत आहेत
how to use vpn telegram in india

how to use vpn telegram in india

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

भारतात टेलिग्रामवर अचानक बंदी आल्याने लाखो लोक हैराण झाले आहेत. पण लोक हार मानायला तयार नाहीत. बंदी टाळण्यासाठी ते आता नवीन मार्ग शोधत आहेत आणि त्यामुळे व्हीपीएन (VPN) अॅप्सची डाउनलोड संख्या रॉकेटसारखी वाढली आहे.

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