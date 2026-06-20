Telegram Ban नंतर ॲक्सेससाठी लोकांनी शोधल्या नव्या ट्रिक्स; रॉकेटच्या वेगाने वाढले VPN डाऊनलोड, 'या' पद्धतीने सुरुय गैरवापर

भारतात टेलिग्रामवर अचानक बंदी आल्याने लाखो लोक हैराण झाले आहेत. पण लोक हार मानायला तयार नाहीत. बंदी टाळण्यासाठी ते आता नवीन मार्ग शोधत आहेत आणि त्यामुळे व्हीपीएन (VPN) अॅप्सची डाउनलोड संख्या रॉकेटसारखी वाढली आहे..सध्या सर्वत्र चर्चा आहे की, “टेलिग्राम कसे वापरायचे?” (How to use telegram) अनेक तरुण आणि विद्यार्थी मोबाइलवर “Telegram VPN” असे शब्द गुगलवर शोधताना दिसत आहेत. गूगल ट्रेंड्सनुसार गेल्या दोन दिवसांत या सर्चची संख्या खूप वाढली आहे..Father’s Day Gift Ideas : पापा मेरी जान! यंदा 'फादर्स डे' ला वडीलांना द्या 'या' 5 पैकी एक भन्नाट गिफ्ट, आणखी स्ट्रॉन्ग होईल बॉन्ड.प्रोटॉन VPN या कंपनीने आपल्या इन्स्टाग्रामवर मोठी माहिती दिली. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, टेलिग्राम बंदी लागल्यानंतर भारतात मंगळवारी एका तासात नोंदणीत १५० टक्क्यांनी वाढ झाली, तर बुधवारी दैनंदिन नोंदणीत १२० टक्क्यांनी वाढ नोंदवली गेली. लोक आता टेलिग्राम वापरण्यासाठी VPN चा वापर करत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.बंदी का घातली?देशात २१ जूनला NEET परीक्षा होणार आहे. पेपरफुटी रोखण्यासाठी सरकारने २२ जूनपर्यंत टेलिग्रामवर तात्पुरती बंदी घातली आहे. शिवाय ३० जूनपर्यंत टेलिग्रामचे मेसेज एडिटिंग फीचरही बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सरकारचे म्हणणे आहे की, प्रश्नपत्रिका फुटवण्यासाठी या प्लॅटफॉर्मचा मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत होता. न्यायालयात सरकारने टेलिग्रामला “नवीन डार्क वेब” म्हणूनही संबोधले आहे..MRI चा जमाना गेला? AI च्या मदतीने फुल बॉडी स्कॅन करतय 'हे' डिव्हाईस; तेही चक्क एका मिनिटात, खर्च किती?.VPN कसे काम करते?VPN म्हणजे व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क. हे तुमचा खरा IP अॅड्रेस लपवते. म्हणजे तुम्ही भारतात बसूनही दुसऱ्या देशातून इंटरनेट वापरत असल्यासारखे दिसते. त्यामुळे बंदी घातलेल्या अॅप्सही सहज वापरता येतात. शिवाय तुमची ऑनलाइन माहिती सांकेतिक स्वरूपात बदलली जाते, ज्यामुळे ती सुरक्षित राहते..बंदीनंतर टेलिग्राम आता थेट उपलब्ध नाही, पण VPN वापरून अनेक जण त्याचा वापर करत आहेत. Proton VPN चे जनरल मॅनेजर डेव्हिड पीटरसन यांनीही याबाबत ट्विट केले होते मात्र त्यांचे अकाऊंट आता भारतात ब्लॉक झाले आहे..Fan Cooling Tips : सीलिंग फॅनची स्पीड कमी झालीये? नवीन पंखा विकत घेण्यापूर्वी करून बघा 'हे' काम, येईल एसीसारखी थंड हवा.सध्या लोक VPN डाउनलोड करण्यात व्यस्त आहेत. काही जण मोफत VPN वापरत आहेत, तर काही पेड सेवांकडे वळत आहेत. सरकारच्या या निर्णयाने एकीकडे परीक्षा सुरक्षित होण्याची आशा वाटते, तर दुसरीकडे लोकांना पर्यायी मार्ग शोधण्यास भाग पाडले आहे.ही बंदी किती दिवस टिकेल आणि याचा दीर्घकालीन परिणाम काय होईल, हे पाहणे महत्वाचे ठरेल. सध्या तरी VPN टेलिग्राम बंदीवरचा तोडगा बनला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.