Tesla Roadster Video : 'हवेत उडणारी कार'? Elon Musk यांनी स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवले; सेकंदात ६०ची स्पीड अन् ग्रॅव्हिटीची ऐशीतैशी...

Elon Musk unveils next-generation Tesla Roadster: १९८३ च्या एका किड्स शो मध्ये Turbo Boost नावाची गाडी हवेत उडताना दाखवण्यात आली होती... हॅरी पॉटर या जगप्रसिद्ध कादंबरीवर आधारित चित्रपटातही आपण फ्लाईंग कार पाहिली... पण, अशी कार कधी अस्तित्वात उतरेल, याचा विचारही कुणी केला नसावा... पण, उद्योगपती एलॉन मस्क यांनी हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवण्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. मस्क यांच्या टेस्ला कंपनीची बहुप्रतिक्षित 'नेक्स्ट-जेन रोडस्टर' ( Tesla Roadster) कारचे अधिकृत अनावरण केले. .टेस्लाने त्यांची अत्यंत प्रतीक्षेत असलेली नव्या पिढीची इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार म्हणजेच 'रोडस्टर' अधिकृतपणे सादरीकरण केले. २००८ मध्ये टेस्लाला जगात ओळख मिळवून देणाऱ्या मूळ रोडस्टर स्पोर्ट्स कारनंतरची ही कंपनीची पहिलीच नवीन स्पोर्ट्स कार आहे. या कारच्या अनावरणाचे Video सध्या सोशल मीडिया गाजवत आहेत..एलॉन मस्क यांच्या दाव्यानुसार ही आतापर्यंतची सर्वात वेगवान स्पोर्ट्स कार आहे आणि ती १ सेकंदापेक्षाही कमी वेळेत ० ते ६० mph म्हणजेच अंदाजे ९७ किमी प्रतीतास वेग पकडण्याची क्षमता ठेवते. या कारमध्ये २०० kWh ची मोठी बॅटरी देण्यात आली असून, एकदा पूर्ण चार्ज केल्यानंतर ती हायवेवर अंदाजे १००० किमी अंतर सहज पार करू शकते, असाही दावा केला गेला आहे..या कारच्या बेस मॉडेलची किंमत अंदाजे ₹१.६५ ते ₹१.७ कोटी असणार आहे, तर 'फाउंडर्स सीरीज' या मर्यादित आवृत्तीची किंमत २,५०,००० डॉलर असणार आहे. अनेक विलंबांनंतर अखेर ही कार जगासमोर आली आहे. या कारचे उत्पादन २०२८ पर्यंत सुरू होणे अपेक्षित आहे..टेस्लाने सादर केलेल्या या नवीन रोडस्टर मॉडेलमध्ये 'फ्लाईंग कॅपेबिलिटी' असल्याचा दावा केला गेला आहे. मस्क यांच्या मते, SpaceX रॉकेट थ्रस्टर्स तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही कार केवळ रस्त्यावर वेगाने धावणार नाही, तर ती हवेत थोड्याफार अंतरापर्यंत झेप घेऊ शकेल किंवा उडण्यास सक्षम असेल. या कारच्या लॉन्चिंग इव्हेंटमध्ये या 'फ्लाइंग' संकल्पनेचे प्रात्यक्षिकही दाखवण्यात आले..हे प्रात्यक्षिक नियंत्रित परिस्थितीत पार पडले आणि रोडस्टरला सार्वजनिक रस्त्यांवर हवेत चालवण्याची परवानगी असल्याचा कोणताही संकेत नाही. नियामक, सुरक्षितता आणि व्यावहारिकतेचे प्रश्न अनुत्तरित अजून आहेत. रोडस्टर मुख्य रस्त्यांवर किती सुरक्षित आहे आणि त्याचा वापर, सुरक्षितता आणि कायदेशीर मंजुरी याबद्दल प्रश्न कायम आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.