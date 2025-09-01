TikTok News : भारतात टिकटॉकची पुन्हा एन्ट्री? वेबसाईट सुरु झाल्याचा दावा अन् आता कर्मचारी भरती...नेमका विषय काय?

ByteDance begins hiring in Gurugram for TikTok India despite ongoing ban : भारत सरकारकडून टिकटॉकवर बंदी घातली गेली असली तरी अजून त्याचा वापर केला जात असल्याचा दावा करण्यात येतो आहे. अशातच टिकटॉकने त्यांच्या गुरुग्राममधील कार्यालयात काही प्रमुख पदांवर भरती प्रक्रिया सुरु केली आहे. त्यामुळे टिकटॉक परत सुरु होणार का? अशी चर्चा पुन्हा सुरु झाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, टिकटॉकची पॅरेंट कंपनी बाईटडान्सने त्यांच्या गुरुग्राम येथील कार्यालयात कर्मचारी भरती सुरु केली आहे. बंगाली भाषेसाठी कंटेंट मॉडरेटर आणि वेलबीइंग पार्टनरशिप अँड ऑपरेशन्स लीड या पदांसाठी अर्ज मागवण्यात आले आहेत. या भरती प्रक्रियेमुळे जुने युजर्स आणि कर्मचाऱ्यांना टिकटॉक पुन्हा येण्याची आशा निर्माण झाली आहे..TikTok India News: भारतात पुन्हा 'टिकटॉक' सुरू होणार? ; वेबसाइट सुरू झाल्याचे समोर आल्याने चर्चांना उधाण!.महत्त्वाचे म्हणजे सरकारने टिकटॉक अनब्लॉक करण्याचा आदेश जारी केले नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. मात्र, तरीही कर्मचारी भरती सुरु झाल्यानं अनेक चर्चांना उधाण आलं आहे. अद्याप गुगल प्ले स्टोअर किंवा अॅपल प्ले स्टोअर या दोन्हीवर अॅप उपबल्ध नाही.या अफवांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने तातडीने पावले उचलली आहेत. मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितलं की, टिकटॉकवरील बंदी अद्यापही कायम आहे आणि अॅप अनब्लॉक करण्याचा कोणताही आदेश जारी करण्यात आलेला नाही..Instagram New Features : अमेरिकेत TikTok बंदी अन् जगाला फायदा? इंस्टाग्राममध्ये 2 जबरदस्त फीचर्सची एंट्री, कसं वापराल? पाहा एका क्लिकवर.जून 2020 मध्ये भारत सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा आणि देशाच्या सार्वभौमत्वाला धोका असल्याचे कारण देत टिकटॉकसह 59 मोबाइल अॅप्सवर बंदी घातली होती. या बंदीमुळे शॉर्ट व्हिडिओसंबंधित अनेक अॅप्स सुरु झाले होते. मात्र, मेटाच्या इंस्टाग्राम रील्सला याचा सर्वाधिक फायदा झाला होता. इंस्टाग्राम रील्सच्या प्रचंड लोकप्रियता मिळाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.