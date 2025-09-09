विज्ञान-तंत्र

TikTok वरुन भारतात बंदी हटणार? मंत्री अश्विनी वैष्णव अफवांवर म्हणाले, लवकरच.....

Minister Ashwini Vaishnaw TikTok Ban in India : भारतात टिकटॉकवरची बंदी कायम राहणार की ते सुरू होणार, यावर आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्टपणे माहिती दिली आहे.
India TikTok ban continues Ashwini Vaishnaw denies revival 2025 update

India TikTok ban continues Ashwini Vaishnaw denies revival 2025 update

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on
Summary

  • काही दिवसांपासून भारतात टिकटॉक सुरू होणार असल्याच्या चर्चा आहेत

  • पण हे सत्य आहे की फक्त चर्चा याबद्दल सरकारकडून उत्तर आले नव्हते

  • पण आता केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी उत्तर दिले आहे

Minister Ashwini Vaishnaw Tiktok News : सोशल मीडियावर सध्या टिकटॉक भारतात परत येणार असल्याची जोरदार चर्चा जोरात आहे. गेल्या महिन्यात भारतातील लाखो मोबाइल आणि ब्रॉडबँड वापरकर्त्यांना टिकटॉकची वेबसाइट अचानक दिसली तर अफवा पसरल्या की बंदी उठणार आहे. पण केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या अफवा खऱ्या आहेत की खोट्या ते आहेत.

Loading content, please wait...
India
China
TikTok
ashwini vaishnav
Privacy Concerns in Taxation
TikTok ban in India
Indian social media landscape

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com