TikTok वरुन भारतात बंदी हटणार? मंत्री अश्विनी वैष्णव अफवांवर म्हणाले, लवकरच.....

काही दिवसांपासून भारतात टिकटॉक सुरू होणार असल्याच्या चर्चा आहेतपण हे सत्य आहे की फक्त चर्चा याबद्दल सरकारकडून उत्तर आले नव्हतेपण आता केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी उत्तर दिले आहे.Minister Ashwini Vaishnaw Tiktok News : सोशल मीडियावर सध्या टिकटॉक भारतात परत येणार असल्याची जोरदार चर्चा जोरात आहे. गेल्या महिन्यात भारतातील लाखो मोबाइल आणि ब्रॉडबँड वापरकर्त्यांना टिकटॉकची वेबसाइट अचानक दिसली तर अफवा पसरल्या की बंदी उठणार आहे. पण केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या अफवा खऱ्या आहेत की खोट्या ते आहेत..त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, भारतात टिकटॉकवरची बंदी कायम राहणार आहे आणि ती उठवण्याची कोणतीही योजना सरकारकडे नाही. मनी कंट्रोलला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत वैष्णव म्हणाले, टिकटॉकच्या भारतात परत येण्याबाबत कोणतीही चर्चा झालेली नाही. ही बंदी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी आहे आणि ती कायम राहील. गेल्या महिन्यात घडलेला प्रकार फक्त तांत्रिक बिघाड होता असा त्यांचा ठाम निर्वचन आहे. अनेक वापरकर्त्यांना वेबसाइट अॅक्सेस मिळाल्याने सोशल मीडियावर टिकटॉक परत येतोय! अशा पोस्ट्सचा पाऊस पडला. पण आता मंत्रींच्या या विधानाने या अफवा शांत झाल्या आहेत..Nepal Social Media Ban : नेपाळमध्ये सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदीचं नवीन कारण आलं समोर, कोणते अॅप सुरू अन् कोणते बंद?.२०२० च्या जून महिन्यात केंद्र सरकारने चीनशी संबंधित तणावामुळे ५९ चिनी अॅप्सवर बंदी घातली होती. त्यात टिकटॉकचा समावेश होता. सरकारने म्हटले होते की, हे अॅप्स भारतीय वापरकर्त्यांचा डेटा थेट चीनमधील सर्व्हरवर पाठवत आहेत. यामुळे लाखो लोकांच्या गोपनीयतेवर धोका निर्माण होत होता. भारतात काम करणाऱ्या प्रत्येक कंपनीने डेटा भारतातच स्टोअर करावा, अशी सरकारची अट होती. टिकटॉकने ही अट मान्य केली नाही त्यामुळे अॅपल आणि गूगलने हे अॅप स्टोअर्समधून काढले. बंदीनंतर टिकटॉकचे लाखो भारतीय फॅन्स निराश झाले पण देशाची सुरक्षितता प्राधान्य ठरली..Shubhanshu Shukla : अवकाशात तुम्ही पाणी खावू शकता! कसे जेवतात अंतराळवीर? शुभांशू शुक्लांनी शेअर केला भन्नाट व्हिडिओ.या बंदीमुळे भारतीय शॉर्ट व्हिडिओ मार्केटमध्ये मात्र क्रांती झाली. इन्स्टाग्राम रील्स, युट्युब शॉर्ट्स आणि भारतीय अॅप्स मोज सारखे प्लॅटफॉर्म्स सुरू झाले. आता टिकटॉकच्या परतीची शक्यता नसल्याने हे प्लॅटफॉर्म्स आणखी मजबूत होणार आहेत. मंत्री वैष्णव यांनी डेटा सुरक्षेचे महत्त्व अधोरेखित करत म्हटले, आम्ही वापरकर्त्यांच्या हिताचे रक्षण करू. ही घोषणा सोशल मीडिया वापरकर्त्यांसाठी मोठी आहे. टिकटॉकप्रेमींनी आता नवीन प्लॅटफॉर्म्सकडे वळावे लागेल. तरीही सरकारच्या या ठाम भूमिकेने डिजिटल सुरक्षेचे महत्त्व पुन्हा एकदा समोर आले आहे.FAQs Why was TikTok banned in India? / भारतात टिकटॉकवर बंदी का घालण्यात आली?२०२० मध्ये गलवान संघर्षानंतर राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आणि डेटा गोपनीयतेच्या कारणास्तव केंद्र सरकारने ५९ चिनी अॅप्ससह टिकटॉकवर बंदी घातली. हे अॅप्स भारतीय डेटा चीनला पाठवत असल्याचा आरोप होता.Is TikTok returning to India in 2025? / टिकटॉक २०२५ मध्ये भारतात परत येत आहे का?नाही, मंत्री वैष्णव यांनी स्पष्ट केले की बंदी उठवण्याची कोणतीही योजना नाही. वेबसाइटचा तात्पुरता अॅक्सेस केवळ नेटवर्क त्रुटीमुळे झाला.What caused the recent TikTok website access rumors? / अलीकडील टिकटॉक वेबसाइट अॅक्सेसच्या अफवांना काय कारण आहे?गेल्या महिन्यात काही नेटवर्कवर वेबसाइट दिसली, जी तांत्रिक बिघाड किंवा ISP पॅचमुळे घडली. पण लॉगिन किंवा व्हिडिओ पाहता आले नाहीत, आणि अॅप स्टोअर्सवर उपलब्ध नाही.What alternatives are available for TikTok users in India? / भारतात टिकटॉक वापरकर्त्यांसाठी कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत?इन्स्टाग्राम रील्स, युट्युब शॉर्ट्स आणि भारतीय अॅप्स जसे मोज, शॅरेईट सारखे प्लॅटफॉर्म्स आता लोकप्रिय आहेत. या बंदीमुळे स्थानिक बाजार मजबूत झाला आहे.Can the ban be lifted in the future? / भविष्यात बंदी उठवली जाऊ शकते का?सध्या कोणतीही चर्चा नाही, पण डेटा स्टोरेज भारतातच करण्याची अट पूर्ण केल्यास शक्यता नाकारता येत नाही. तरीही राष्ट्रीय सुरक्षेचे प्राधान्य आहे.