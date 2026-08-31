Apple CEO: ॲपलमध्ये युगाचा अंत! टिम कूक आज होणार निवृत्त; जॉन टर्नस सांभाळणार सिईओ पदाची धुरा...

Tim Cook's Final Day as Apple CEO: तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी 'ॲपल' (Apple) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) टिम कूक (Tim Cook) आज, ३१ ऑगस्टला आपल्या पदावरून निवृत्त होत आहेत. त्यांनी तब्बल १५ वर्षे ॲपलचे यशस्वी नेतृत्व केले. उद्या, १ सप्टेंबरपासून कंपनीच्या हार्डवेअर इंजिनिअरिंगचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जॉन टर्नस (John Ternus) ॲपलच्या नवीन सिईओ पदाची धुरा सांभाळतील.२०११ मध्ये स्टीव्ह जॉब्स यांच्यानंतर सूत्रे हाती घेतल्यानंतर टिम कूक यांनी ३५० अब्ज डॉलरची ॲपल कंपनी आज थेट ४ ट्रिलियन डॉलरच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचवली. त्यांच्या या १५ वर्षांच्या कार्यकाळात अनेक ऐतिहासिक यश मिळाले, तर काही मोठी आव्हानेही समोर आली..टिम कूक यांच्या कारकिर्दीतील मुख्य यश अन् इनोव्हेशन्ससर्व्हिसेस बिझनेस (Services Engine): ॲपल स्टोअर, ॲपल म्युझिक आणि ॲपल पे यांसारख्या सर्व्हिसेसमधून ॲपलने दरवर्षी $१०० अब्ज पेक्षा जास्त कमाई करण्यास सुरुवात केली. ॲपल सिलीकॉन चिप्स (Apple Silicon Chips): इंटेल प्रोसेसरऐवजी स्वतः डिझाईन केलेल्या चिप्सचा वापर सुरू केला, ज्यामुळे मॅकबुक आणि आयपॅडचा परफॉर्मन्स मोठ्या प्रमाणात वाढला..Apple Layoffs: Apple मध्ये मोठी नोकरकपात! AI मुळे नोकरी गेली? नेमकं प्रकरण काय?.ॲपल वॉच (Apple Watch): २०१५ मध्ये लाँच झालेले ॲपल वॉच हेल्थ ट्रॅकिंग आणि फिटनेस क्षेत्रात क्रांतीकारी ठरले. एयरपॉड्स (AirPods): हेडफोन जॅक हटवून लाँच केलेल्या वायरलेस एयरपॉड्सने बाजारात तुफान लोकप्रियता मिळवली आणि कंपनीसाठी मोठा कमाईचा स्त्रोत बनले..टिम कूक यांच्या काळातील मोठी आव्हाने अन् अपयशॲपल मॅप्सची (Apple Maps) सुरुवातीची पडझड: २०१२ मध्ये लाँच झालेले ॲपल मॅप्स चुकीच्या डेटा आणि त्रुटींमुळे मोठ्या वादात सापडले होते. व्हिजन प्रो (Vision Pro) ला मिळालेला थंड प्रतिसाद: २०२३ मध्ये आणलेले मिक्स-रिॲलिटी हेडसेट व्हिजन प्रो त्याच्या अति-महागड्या किंमतीमुळे सामान्य ग्राहकांमध्ये लोकप्रिय ठरू शकले नाही..Ramp AI Index: नामांकित कंपन्यांमध्ये AI चा अतिवापर? ६ महिन्यांत खर्च तिप्पट; एका कर्मचाऱ्यामागे मोजावे लागतात ७ लाख? .एआय (Artificial Intelligence) मधील शर्यत: मायक्रोसॉफ्ट, गुगल आणि ओपन-एआय (OpenAI) च्या तुलनेत ॲपल एआय शर्यतीत मागे पडल्याचे दिसले, जे सध्या कंपनीपुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे.प्रोजेक्ट टायटन (Project Titan) बंद: ॲपलचा बहुचर्चित इलेक्ट्रिक आणि सेल्फ-ड्रायव्हिंग कार प्रोजेक्ट अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर आणि अब्जावधी डॉलरच्या खर्चानंतर अखेर बंद करावा लागला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.