Lookback 2023 : भारतीयांनी यावर्षी यूट्यूबवर कशाला दिली पसंती? सर्वाधिक पाहिल्या गेलेल्या टॉप 10 व्हिडिओंची यादी समोर

लाईव्ह स्ट्रीममध्ये चांद्रयानाचा विक्रम

'चांद्रयान-3'च्या लाईव्ह स्ट्रीमने एक अनोखा रेकॉर्डही केला. यावर्षी जगात सर्वात जास्त पाहिलं गेलेलं हे स्ट्रीम ठरलं. यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर Brazil Vs South Korea हा सामना होता, ज्याला 6.15 मिलियन लोकांनी पाहिलं. तिसऱ्या क्रमांकावर Brazil Vs Croatia (5.2 मिलियन), चौथ्या क्रमांकावर Vasco vs Flamengo (4.8 मिलियन) आणि पाचव्या क्रमांकावर SpaceX Crew Demo (4.08 मिलियन) हा व्हिडिओ होता.