Best Scooter for Women : आता कोणीच म्हणू शकणार नाही की महिलांना गाडीच चालवता येत नाही...

Best Scooter for Women Best Scooter for Women : अनेकदा रस्त्यावर किंवा चुकून गाडी चालवण्याचा विषय आला तर एक वाक्य हमखास निघतं आणि ते म्हणजे महिलांना गाडी चालवता येत नाही, खरंतर असं काही नाहीये, असं बोलल्याने महिलांचा कॉन्फिडंस लो होतो आणि मग त्यांच्याकडून काहीतरी चूक होते, शिवाय ड्रायवर एक महिला असेल तर इतर गाडीवाले, रिक्षावाले मुद्दाम विचित्र गाडी चालवतात. महिलांनो काळजी करु नका, तुमच्या याच प्रॉब्लेम्सला सोल्यूशन म्हणून या आहेत काही फक्त तुमच्यासाठी फिट अशा गाड्या.

१. TVS Ntorq 125

TVS Ntorq 125 ही भारतीय बाजारपेठेतील सर्वात स्पोर्टी स्कूटरपैकी एक आहे. हिची टेक्नॉलजी कमाल आहे आणि स्कूटरच्या काही प्रकारांमध्ये एलईडी डीआरएलसह एलईडी हेडलॅम्प देखील या गाडीला आहे. 125cc स्कूटर असूनही, TVS Ntorq चे वजन जास्त नाही. या गाडीचे वजन 116.1kg असल्याने ही उत्तम हाताळणीसाठी मदत करते आणि यामुळे ती महिलांसाठी एक उत्तम स्कूटर ठरते. TVS Ntorq 125 मध्ये 125cc इंजिन आहे जे 7,000rpm वर 9.25bhp आणि 5,500rpm वर 10.5Nm पॉवर देते.

२. होंडा डियो (Honda Duo)

होंडा डिओ ही बर्‍याच काळापासून तरुणांची आवडती स्कूटर आहे. यात योग्य प्रमाणात स्टाइल आहे आणि नवीन एडिशन म्हणजेच टेलिस्कोपिक फोर्क अप फ्रंटमुळे ती अजूनच आरामदायक झाली आहे. ही स्कूटी 109.51cc, सिंगल-सिलेंडर इंजिनद्वारे समर्थित आहे जे 8,000rpm वर 7.65bhp आणि 4,750rpm वर 9Nm पॉवर देते.

३. यामाहा फसिनो

यामाहा फसिनो ही खूप स्टायलिश स्कूटरपैकी एक आहे. संपूर्णपणे कर्व असलेल्या या गाडीत एकही प्लेट पॅनल नाहीये, शिवाय यात अनेक प्रकारचे रंग आपण निवडू शकतो. मायक्रो-हायब्रीड सिस्टीममुळे स्टार्टर-जनरेटर मोटरचा वापर केला जातो तेव्हा त्याला आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त चालना मिळते. गाडीचे 125cc इंजिन 6,500rpm वर 8.0bhp आणि 5,000rpm वर 10.3Nm पॉवर देते. फक्त 99 किलोग्रॅम एवढे या गाडीचे वजन असल्याने ही भारतातली आठव्या क्रमांकाची सर्वात हलकी स्कूटर आहे.

४. iQube

iQube ही इलेक्ट्रिक स्कूटर कशी असावी यावर TVS मोटर कंपनीची भूमिका आहे. 2022 TVS iQube अनेक आकर्षक रंग पर्यायांसह, अगदी नवीन डिस्प्ले, एक मोठा बॅटरी पॅक आणि वाढीव कार्यप्रदर्शनासह लॉन्च करण्यात आली. यात जलद चार्जिंगसह अनेक नवीन वैशिष्ट्ये देखील मिळतात.

५. Suzuki Avenis

सुझुकी इंडियाने एवेनिस लाँच करताना सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. ही एक स्पोर्टी स्कूटर आहे जी केवळ छानच दिसत नाही तर चांगली चालते. ही वजनाला फार वाटत असली तरी हीच वजन हे फक्त 106 किलोग्रॅम इतके आहे ज्यामुळे महिलांना ही चालवणे सोपे होते. हे 124.3cc इंजिनद्वारे समर्थित आहे जे 6,750rpm वर 8.5bhp आणि 5,500rpm वर 10Nm देते.

६. TVS स्कूटी झेस्ट

TVS स्कूटी झेस्ट ही मुख्यत्वे महिलांना टार्गेट करुन तयार केलेली एकमेव स्कूटर आहे. मुळात बाहेर फिरायला सुद्धा ही स्कूटर बेस्ट आहे. ही 110cc, सिंगल-सिलेंडर एअर-कूल्ड इंजिनद्वारे समर्थित आहे जे 7,500rpm वर 7.7bhp आणि 5,500rpm वर 8.8Nm निर्मिती करते. TVS 62km/l च्या मायलेजचा दावा करते आणि Zest चे वजन 98kg आहे, ज्यामुळे ती भारतीय मार्केटमधली सर्वात हलकी स्कूटर बनली आहे.

७. हीरो प्लेजर

हीरो प्लेजर युगानुयुगे चालत आली आहे आणि ‘मुलांनी सर्व मजा का करावी?’ या टॅगलाइनसह प्रसिद्ध झाली आहे. स्कूटरने महिलांना लक्ष्य केल्याचे उघड आहे. तुमचा स्मार्टफोन चार्ज करण्यासाठी यात यूएसबी चार्जरसह समोर दोन पॉकेट्स मिळतात. स्कूटरमध्ये i3S तंत्रज्ञानासह 110.9cc इंजिन आहे जे 7,000rpm वर 8bhp आणि 5,500rpm वर 8.70Nm पॉवर निर्माण करते. अतिरिक्त सुरक्षिततेसाठी स्कूटरमध्ये एकत्रित ब्रेकिंग सिस्टम आणि साइड-स्टँड इंडिकेटर देखील आहे.

८. TVS स्कूटी पेप

TVS स्कूटी पेप ही आज भारतीय बाजारपेठेत विकली जाणारी सर्वात प्रसिद्ध स्कूटर आहे. आपण अगदी लहानपणा पासून ही स्कूटर बघतो आहोत. TVS Scooty Pep Plus मध्ये 87.8cc, सिंगल-सिलेंडर एअर-कूल्ड इंजिन आहे जे 5.36bhp आणि 6.5Nm पॉवर देते. TVS 68km/l च्या मायलेजचा दावा करते आणि Scooty Pep Plus चे वजन 95kg आहे.