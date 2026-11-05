Ethanol Car: १००% इथेनॉलवर धावणारी Toyota Innova Hycross लवकरच होणार लाँच; नितीन गडकरींनी दिली मोठी माहिती!

Toyota Innova Hycross Flex-Fuel: केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची घोषणा केली आहे. जपानी वाहन उत्पादक कंपनी टोयोटा (Toyota) आपली बहुप्रतिक्षित 'इनोवा हायक्रॉस फ्लेक्स-फ्युएल' (Innova Hycross Flex-Fuel) ही कार लाँच करण्यासाठी सज्ज झाली आहे. ही कार १००% इथेनॉलवर (Ethanol) धावणारी जगातील पहिली फ्लेक्स-फ्युएल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार ठरणार असून, २५ नोव्हेंबरला ही गाडी अधिकृतपणे बाजारात आणली जाण्याची शक्यता आहे.नुकत्याच पार पडलेल्या 'ENRich 2026' एनर्जी कॉन्फरन्समध्ये बोलताना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केले की, या महिन्यात १००% इथेनॉलवर चालणाऱ्या टोयोटा इनोवा हायक्रॉसचे अनावरण करण्यात येईल. .कशी आहे इथेनॉल इनोवा हायक्रॉसची तंत्रज्ञान रचना?टोयोटाने सर्वप्रथम २०२३ मध्ये इनोवा हायक्रॉस फ्लेक्स-फ्युएल कारचे प्रोटोटाईप मॉडेल सादर केले होते. या तंत्रज्ञानाबाबत सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे-मॉडिफाइड पेट्रोल इंजिन व हाइब्रिड सिस्टीम: या कारमध्ये मूळ पेट्रोल इंजिनला इथेनॉलवर चालण्यासाठी विशेष मॉडिफाय (Modify) करण्यात आले आहे. यासोबतच कंपनीची 'स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टीम' (Strong Hybrid System) आणि इलेक्ट्रिक बॅटरी सेटअप जोडण्यात आला आहे..India car sales: ऑक्टोबरमध्ये मोटारविक्रीचा नवा विक्रम; प्रथमच पाच लाखांचा टप्पा पार.फ्युएल एफिशिएन्सी आणि बचत: इथेनॉलचा वापर करताना पेट्रोलच्या तुलनेत इंधन वापर थोडे जास्त होते. पण, इलेक्ट्रिक मोटर आणि बॅटरीच्या साहाय्यामुळे कारची कार्यक्षमता (Performance) वाढते आणि इथेनॉलचा प्रत्यक्ष वापर कमी होण्यास मदत होते.(E100) इंधनाला प्राधान्य: देशात सध्या ई२० (E20) इंधनावर भर दिला जात असताना, सरकार आता थेट १००% इथेनॉल (E100) वर चालणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन देत आहे. यामुळे इंधनावरील खर्च कमी होऊन पर्यावरणाचे रक्षण होईल..नवीन इनोवा हायक्रॉसचे डिझाईन आणि वैशिष्ट्ये (Features)अलिकडेच कंपनीने हे नवे मॉडेल इंडोनेशियामध्ये लाँच केले असून, भारतातही अनेकदा या कारची चाचणी (Testing) करतानाचे फोटो समोर आले आहेत.एक्सटीरियर डिझाईन: नव्या हायक्रॉस कारमध्ये रिडिझाईन केलेले फ्रंट बंपर, अपडेटेड टेल लॅम्प्स आणि नवीन डिझाईनचे अलॉय व्हील्स (Alloy Wheels) पाहायला मिळतील.आधुनिक इंटिरियर: कारच्या केबिनमध्ये १२.३ इंचचा मोठा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टीम देण्यात आला आहे.डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले: हाइब्रिड व्हेरियंटमध्ये १२.३ इंचचा पूर्णतः डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले मिळेल, तर पेट्रोल व्हेरियंटमध्ये ७ इंचचा डिस्प्ले मिळण्याची शक्यता आहे..Car Care Tips: कारमध्ये फोन चार्ज करताय? 'या' ४ चुकांमुळे मोबाईलचा ब्लास्ट अन् कारची बॅटरी होऊ शकते डेड! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.