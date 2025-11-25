TRAI Digital Strike : मोदी सरकारची सगळ्यांत मोठी डिजिटल स्ट्राइक! चक्क 21 लाख मोबाईल नंबर केले बॅन; नेमकं कारण काय?

Spam Number Blocing Tips : भारतात रोज लाखो लोकांना येणारे स्पॅम कॉल आणि फसवे मेसेज पाठवणारे आता मोठ्या संकटात सापडले आहेत. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (TRAI) गेल्या एका वर्षात तब्बल २१ लाखांहून अधिक मोबाईल नंबर्स कायमचे डिस्कनेक्ट केले आहेत. एवढेच नव्हे तर सतत स्पॅम पाठवणाऱ्या जवळपास १ लाख संस्था आणि व्यक्तींना ब्लॅक लिस्ट करण्यात आले आहे. ही आतापरत्यंतची सर्वात मोठी कारवाई मानली जात आहे.."फक्त तुमच्या फोनवर नंबर ब्लॉक करून चालणार नाही, कारण फसवणूक करणारा दुसऱ्या व्यक्तीला त्रास देणं सुरूच ठेवतो," असा स्पष्ट इशारा TRAI ने दिला आहे. तुम्ही फोनमध्ये ब्लॉक केलात तर तो नंबर तुम्हाला दिसणार नाही, पण तो दुसऱ्या हजारो लोकांना कॉल करत राहील. त्यामुळे TRAI च्या अधिकृत DND (Do Not Disturb) अॅपवर तक्रार करणे गरजेचे आहे. तक्रार आल्यावर TRAI आणि टेलिकॉम कंपन्या तो नंबर ट्रेस करतात, चौकशी करतात आणि गरज पडली तर कायमचा बंद पाडतात..Black Friday Sale : फक्त 1 रुपया देऊन घरी न्या AC, TV अन् फ्रिज! दिवाळीला सुद्धा विकलं गेलं नाही इतक स्वस्त सामान, ऑफर पाहा एका क्लिकवर.विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि डिजिटल क्षेत्रात नवीन असणाऱ्या लोकांना या फसव्या कॉलचा सर्वाधिक त्रास होतो. "लकी ड्रॉ लागला, केवायसी अपडेट करा, खाते बंद होईल, सरकारी अधिकारी बोलत आहेत..." अशा विविध क्लृप्त्या वापरून फसवणूक करणारे OTP, बँक डिटेल्स मागतात. TRAI ने सांगितले की, अशा कोणत्याही कॉलवर विश्वास ठेवू नका, ताबडतोब कॉल कट करा आणि DND अॅप किंवा ‘चक्षु’ (Chakshu App) सुविधेद्वारे तक्रार नोंदवा..iPhone 16 Plus : बंपर ऑफर! iPhone 16 च्या मॉडेलवर चक्क 25 हजारचा डिस्काउंट; खरेदीसाठी लागल्या रांगा, जाणून घ्या कुठ सुरुय डील.आता तुम्हीही या लढ्यात सामील व्हा..प्ले स्टोअर किंवा अॅप स्टोअरवरून TRAI चे अधिकृत DND अॅप डाउनलोड करा. स्पॅम कॉल किंवा मेसेज आला की लगेच तक्रार करा. सायबर फसवणूक झाली तर १९३० या हेल्पलाइनवर संपर्क साधा. TRAI च्या मते लोकांच्या सक्रिय सहभागामुळेच गेल्या वर्षभरात इतकी मोठी कारवाई करता आली. पुढील काही महिन्यांत स्पॅम आणि फसवे कॉलमध्ये मोठी घट होईल, असा विश्वास TRAI ने व्यक्त केला आहे. मोदी सरकार आणि दूरसंचार विभागाच्या या कठोर पावलामुळे आता फसवणूक करणाऱ्यांचे दिवस भरले आहेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.