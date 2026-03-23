TRAI SMS Codes : SMS च्या शेवटी P, G, T, S अक्षरांचा अर्थ काय? आत्ताच समजून घ्या नाहीतर होईल हजारो रुपायांची फसवणूक

मोबाईलवर येणाऱ्या मेसेजच्या (SMS) शेवटी असणारी P, G, T, S ही अक्षरे म्हणजे केवळ योगायोग नसून भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (TRAI) ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी अमलात आणलेला एक महत्त्वाचा नियम आहे. वाढत्या सायबर फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी आणि मेसेजचा खरा स्रोत ओळखण्यासाठी ही प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. या अक्षरांचा अर्थ समजून घेतल्यास आपण फेक आणि स्कॅम मेसेजेसपासून स्वतःचा बचाव करू शकतो. .P (Promotional): याचा अर्थ असा की तो मेसेज प्रमोशनल (जाहिरात) स्वरूपाचा आहे. कोणतीही कंपनी जेव्हा ऑफर, सेल किंवा मार्केटिंगसाठी मेसेज पाठवते, तेव्हा त्याच्या शेवटी 'P' हे अक्षर असते.G (Government): हा कोड अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मेसेजच्या शेवटी 'G' असेल तर तो शासकीय (Government) विभाग किंवा अधिकृत यंत्रणेकडून आलेला असतो. आपत्ती व्यवस्थापन किंवा सरकारी योजनांची माहिती देण्यासाठी याचा वापर होतो.T (Transactional): जर तुम्ही बँकेतून पैसे काढले किंवा ऑनलाइन व्यवहार केला, तर येणाऱ्या मेसेजच्या शेवटी 'T' असते. हे ट्रान्झॅक्शनल (व्यवहार संबंधित) मेसेज असतात, ज्यामध्ये OTP किंवा पेमेंट कन्फर्मेशनची माहिती असते.S (Service): 'S' म्हणजे सर्व्हिस (Service) मेसेज. टेलिकॉम कंपन्या किंवा बँका जेव्हा तुम्हाला बिल भरण्याची आठवण करून देतात किंवा सेवेबद्दल महत्त्वाची अपडेट देतात, तेव्हा हे अक्षर वापरले जाते.या अक्षरांमुळे फसवणूक ओळखणे सोपे झाले आहे. सायबर चोर अनेकदा बँका किंवा सरकारी संस्थांच्या नावाने खोटे मेसेज पाठवतात. मात्र अशा बनावट मेसेजमध्ये अनेकदा TRAI ने अनिवार्य केलेले हे 'P, G, T, S' सारखे अधिकृत कोड नसतात. जर तुम्हाला एखाद्या बँकेच्या नावाने मेसेज आला आणि त्याच्या शेवटी 'T' किंवा 'S' नसेल तर तो मेसेज संशयास्पद असू शकतो. अशा वेळी मेसेजमधील कोणत्याही लिंकवर क्लिक करणे टाळावे. .डिजिटल युगात सुरक्षित राहण्यासाठी मेसेज वाचण्यापूर्वी त्याचा 'सेंडर आयडी' (Sender ID) आणि त्यातील शेवटचे अक्षर तपासण्याची सवय लावा. TRAI च्या या नियमामुळे आता ग्राहकांना मेसेज न उघडताही तो नेमका कोणत्या उद्देशाने आला आहे, हे समजणे शक्य झाले आहे. ही छोटीशी सावधगिरी तुम्हाला मोठ्या आर्थिक फसवणुकीपासून वाचवू शकते.