आज प्रत्येकाकडे मोबाईल आहे त्यामुळे इंटनेटशिवाय राहणे अशक्य आहे. इंट नेटशिवाय जगण्याची कल्पनाही करणे शक्य आहे, एवढं वेड इंटनेट काळाची गरज आहे. पण अनेकदा इंटनेटबाबत अनेक समस्या निर्माण होतात.

नेटवर्कच्या समस्येमुळे इंटरनेट योग्य व्यवस्थित चालत नाही. त्यामुळे घरोघरी वायफाय बसवला जातो पण कधी कधी वायफाय योग्य सेटअप करुन सुद्धा इंटरनेट हवं तसं काम करत नाही. आज आम्ही तुम्हाला काही ट्रिक्स सांगणार आहोत ज्याद्वारे तुम्हाला इंटरनेटची कधीही समस्या होणार नाही. (try these tricks to work internet or wifi setup good)

तुमच्या फोनमध्ये वाय-फाय कनेक्ट होत नसेल किंवा इंटरनेट काम करत नसेल, तर वाय-फाय डिस्कनेक्ट करा. आणि पुन्हा Wi-Fi शी कनेक्ट करा.

इंटरनेट काम करत नसेल तर Forget वर टॅप करा. त्यानंतर वाय-फाय नेटवर्क कनेक्ट करण्यासाठी पासवर्ड टाका.

