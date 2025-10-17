बापरे! 5G विसरा, 6G ची स्पीड बघून डोक्याला हात लावाल, 'या' देशाने केली टेस्टिंग, इंटरनेट स्पीडचे सर्व रेकॉर्ड मोडले

5G नेटवर्कवर फास्ट इंटरनेट स्पीड अनुभवल्यानंतर प्रत्येक जण 6G ची आतुरतेने वाट बघतो आहे. बहुतेक देशांनी 6G नेटवर्कसाठी तयारी सुरू केली आहे. भारतही यात मागे नाही. काही दिवसांपूर्वी भारताने 6G ची टेस्टिंग केली होती. अशातच आता आणखी एका देशाने 6Gची टेस्टिंग केली आहे. या टेस्टिंगमध्ये जी स्पीड नोंदवण्यात आली, ते बघून अनेकांना धक्का बसला आहे. .यूएईने नुकताच न्यूयॉर्क युनिव्हर्सिटीच्या सहकार्याने 6G ची टेस्टिंग केली आहे. टेराहर्ट्झ पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत ही टेस्टिंग करण्यात आली आहे. या टेस्टिंगमध्ये इंटरनेटची कमाल स्पीड १४५ Gpbs इतकी नोंदवण्यात आली आहे, जी 5G पेक्षा कितीतरी अधिक पटीने जास्त आहे..6G India : भारतात लवकरच सुरू होणार 6G इंटरनेट; IIT हैदराबादच्या विद्यार्थ्यांनी बनवला प्रोटोटाइप, हे नेमकं आहे तरी काय? जाणून घ्या.Ookla च्या रिपोर्टनुसार , यूएईमध्ये 2024 च्या पहिल्या आणि दुसऱ्या तिमाहीत 5G नेटवर्कची स्पीड टेस्टिंग करण्यात आली होती. जी 660.08 Mbps इतकी नोदववण्यात आली होती. तर भारतात एप्रिल ते जून 2025 दरम्यान सरासरी डाउनलोड स्पीड 136.53 Mbps इतकी होती. मात्र, आता 6G च्या टेस्टिंगने इंटरनेट स्पीडचे सर्व रेकॉर्ड मोडले आहेत..Japan Technology : जपानने घेतली 6G उपकरणाच्या प्रोटोटाईपची चाचणी; तब्बल 100 GBPS मिळतोय स्पीड.. संपूर्ण जग चकित!.भारतातही 6G ची तयारी जोरात सुरु आहे. आयआयटी हैदराबादने सप्टेंबरमध्ये 6G तंत्रज्ञानाचा प्रोटोटाइप तयार करत 7 गीगाहर्ट्झ फ्रिक्वेन्सीवर यशस्वी टेस्टिंग केली आहे. यासंदर्भात बोलताना, भारतात २०३० पर्यंत 6G नेटवर्क उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे, अशी प्रतिक्रिया आयआयटीचे प्रमुख प्रोफेसर किरण कुची यांनी दिली आहे. तसेच 6G मुळे केवळ फास्ट इंटरनेट स्पीड मिळणार नाही, तर रिमोर्ट भागातही नेटवर्क उपलब्ध होईल, असंही त्यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.