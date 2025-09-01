विज्ञान-तंत्र

E-Aadhaar App : झटपट होणार आधार कार्डची सगळी कामं...लवकरच लॉन्च होतय ई-आधार अ‍ॅप...काय असतील फिचर्स?

Aadhaar Card Update in One Click : या अ‍ॅपमुळे नागरिकांना आधार कार्ड अपडेट्ससाठी केंद्रांवर फेऱ्या मारण्याची गरज नसून सर्व कामे स्मार्टफोनवरून अगदी काही मिनिटांत पूर्ण होणार आहेत.
E-Aadhaar mobile app by UIDAI for instant Aadhaar updates : आधार कार्डशी संबंधित सगळी कामं जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी लवकरच एक नवीन मोबाइल अ‍ॅप लाँच होणार आहे. ‘ई-आधार’ असे या अ‍ॅपचं नाव आहे. या वर्षाच्या अखेरीस हे अ‍ॅप सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध होणार असल्याची माहिती आहे. या अ‍ॅपच्या माध्यमातून आता आधार संबंधित सगळी कामं होणार एका झटक्यात पूर्ण होणार आहेत.

