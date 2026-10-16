विज्ञान-तंत्र

Sunlight at Night: आता रात्रीही मिळणार सूर्यप्रकाश! अमेरिकेची कंपनी भारताच्या मदतीने अंतराळात पाठवणार ‘स्पेस मिरर’... कसं करणार काम?

US Company Reflect Orbital Partners With India's Skyroot Aerospace : भारतीय स्कायरूट एरोस्पेस आणि अमेरिकेच्या रिफ्लेक्ट ऑर्बिटलमध्ये दोन प्रक्षेपणांचा करार; अंतराळातील आरशांद्वारे रात्री पृथ्वीवर सूर्यप्रकाश पोहोचवण्याची योजना.
Sunlight at Night

US Company Reflect Orbital Partners With India's Skyroot Aerospace

esakal

Sandip Kapde
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Skyroot Aerospace: अंतराळातून पृथ्वीवरील विशिष्ट भागांमध्ये रात्री सूर्यप्रकाश पोहोचवण्याची योजना अमेरिकेतील रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल या कंपनीने आखली आहे. यासाठी अंतराळात मोठे आरसे असलेले उपग्रह पाठवण्यात येणार असून, त्यांच्या मदतीने सूर्यप्रकाश पृथ्वीवरील निवडक ठिकाणी वळवता येणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी कंपनीने भारतातील स्कायरूट एरोस्पेससोबत दोन प्रक्षेपणांचा करार केला आहे. या करारामुळे भारतीय खासगी अंतराळ क्षेत्राला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नवी व्यावसायिक संधी मिळाली.

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