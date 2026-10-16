Sunlight at Night: आता रात्रीही मिळणार सूर्यप्रकाश! अमेरिकेची कंपनी भारताच्या मदतीने अंतराळात पाठवणार ‘स्पेस मिरर’... कसं करणार काम?

Skyroot Aerospace: अंतराळातून पृथ्वीवरील विशिष्ट भागांमध्ये रात्री सूर्यप्रकाश पोहोचवण्याची योजना अमेरिकेतील रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल या कंपनीने आखली आहे. यासाठी अंतराळात मोठे आरसे असलेले उपग्रह पाठवण्यात येणार असून, त्यांच्या मदतीने सूर्यप्रकाश पृथ्वीवरील निवडक ठिकाणी वळवता येणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी कंपनीने भारतातील स्कायरूट एरोस्पेससोबत दोन प्रक्षेपणांचा करार केला आहे. या करारामुळे भारतीय खासगी अंतराळ क्षेत्राला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नवी व्यावसायिक संधी मिळाली..स्कायरूटच्या विक्रम रॉकेटद्वारे दोन प्रक्षेपणेकॅलिफोर्नियास्थित रिफ्लेक्ट ऑर्बिटलने हैदराबादमधील स्कायरूट एरोस्पेससोबत दोन स्वतंत्र प्रक्षेपणांसाठी करार केला. यातील पहिले प्रक्षेपण विक्रम-१ रॉकेटद्वारे, तर दुसरे स्कायरूटच्या नव्या विक्रम-१यू रॉकेटद्वारे केले जाणार. विक्रम-१यूच्या पहिल्या टप्प्यात अतिरिक्त बूस्टर बसवण्यात येणार असून, त्यामुळे रॉकेटची क्षमता वाढण्यास मदत होईल.स्कायरूटचे सहसंस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चंदना यांनी या भागीदारीमुळे अंतराळ तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नव्या शक्यता निर्माण होतील, असे म्हटले आहे. रिफ्लेक्ट ऑर्बिटलचे सहसंस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी बेन नोवॅक यांनीही नव्या प्रक्षेपण भागीदारासोबत काम करण्याबाबत उत्साह व्यक्त केला. सध्या अंतराळ प्रक्षेपणांसाठी उपलब्ध क्षमतेची कमतरता असल्याने नवीन भागीदार मिळणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले..पाच किलोमीटरच्या परिसरात पोहोचवणार प्रकाशरिफ्लेक्ट ऑर्बिटलच्या योजनेनुसार, अंतराळातील आरशांच्या मदतीने रात्री पृथ्वीवरील सुमारे पाच किलोमीटर रुंदीच्या क्षेत्रात सूर्यप्रकाश पोहोचवता येईल. आवश्यकतेनुसार प्रकाशाची तीव्रता कमी-जास्त करता येणार असून, गरज संपल्यानंतर तो बंद करण्याचीही व्यवस्था असेल.या तंत्रज्ञानाचा वापर नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी अंधारात अडकलेल्या लोकांचा शोध घेण्यासाठी आणि त्यांची सुटका करण्यासाठी होऊ शकतो. दुर्गम औद्योगिक भागांमध्ये रात्री कामाचा कालावधी वाढवणे तसेच सौरऊर्जा प्रकल्पांमधून सूर्यास्तानंतरही अधिक काळ वीज निर्मिती करण्यासाठी ही संकल्पना उपयुक्त ठरू शकते. संरक्षणाशी संबंधित महत्त्वाच्या ठिकाणी प्रकाश पोहोचवणे आणि सार्वजनिक ठिकाणी विशेष कार्यक्रमांसाठी प्रकाशव्यवस्था करणे, हेही कंपनीने सांगितलेले संभाव्य उपयोग आहेत..WhatsApp चे नवीन धमाकेदार फीचर! आता 10 मिनिटांपासून 14 दिवसांपर्यंत आधीच शेड्यूल करा मेसेज, फोटो अन् व्हिडिओ....अमेरिकेच्या फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशनने (एफसीसी) जुलैमध्ये कंपनीला प्रायोगिक उपग्रह तयार करणे, प्रक्षेपित करणे आणि चालवण्याची परवानगी दिली होती.स्कायरूटच्या यशानंतर आंतरराष्ट्रीय करार२०१८ मध्ये भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेतील माजी अभियंते पवन कुमार चंदना आणि नागा भरत डाका यांनी स्कायरूट एरोस्पेसची स्थापना केली. खासगी क्षेत्रातून अंतराळात पोहोचण्याच्या संधी वाढवणे आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धा करू शकणारी भारतीय प्रक्षेपण कंपनी उभारणे, हे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे.२०२२ मध्ये स्कायरूटच्या विक्रम-एसने भारतीय खासगी कंपनीकडून प्रक्षेपित करण्यात आलेले पहिले रॉकेट म्हणून लक्ष वेधले. त्यानंतर विक्रम-१च्या पहिल्या कक्षीय मोहिमेच्या तयारीसाठी कंपनीने काम केले. दिलेल्या माहितीनुसार, जुलै २०२६ मध्ये विक्रम-१ने पहिल्याच उड्डाणात पृथ्वीच्या कक्षेत यशस्वी प्रवेश केला. पहिल्याच मोहिमेत कक्षेत पोहोचणारे भारतातील पहिले खासगी विकसित कक्षीय रॉकेट म्हणून त्याची नोंद झाली.रिफ्लेक्ट ऑर्बिटलसोबतचा करार स्कायरूटच्या व्यावसायिक प्रक्षेपणांच्या योजनेला आणखी बळ देणारा ठरला आहे. या करारामुळे प्रक्षेपणाचे वेळापत्रक निश्चित ठेवण्यास आणि मोहिमेनुसार आवश्यक लवचिकता मिळवण्यास मदत होईल, असे कंपनीने म्हटले आहे..वन्यजीव आणि खगोलशास्त्रावर परिणाम होण्याची चिंताअंतराळातून सूर्यप्रकाश पृथ्वीवर वळवण्याचा प्रयोग यापूर्वीही करण्यात आला होता. १९९३ मध्ये रशियन शास्त्रज्ञांनी ६५ फूट आकाराचा आरसा अंतराळात पाठवून ‘झ्नाम्या’ या प्रयोगाद्वारे पृथ्वीवर सूर्यप्रकाश पोहोचवला होता. हा प्रयोग यशस्वी झाला; मात्र आर्थिक अडचणींमुळे पुढे त्याचा विस्तार करण्यात आला नाही.रिफ्लेक्ट ऑर्बिटलच्या नव्या योजनेला अनेक पर्यावरणीय संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे. रात्रीच्या वेळी तीव्र प्रकाशामुळे वन्यजीवांच्या नैसर्गिक दिनचर्येत बदल होऊ शकतो, खगोलशास्त्रज्ञांना अंतराळाचा अभ्यास करताना अडचणी येऊ शकतात आणि मानवी झोपेवरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.या चिंतांच्या पार्श्वभूमीवर, मोठ्या प्रमाणावर योजना राबवण्यापूर्वी शास्त्रज्ञ, स्थानिक नागरिक आणि नियामक संस्थांसोबत चर्चा करून काम करणार असल्याचे रिफ्लेक्ट ऑर्बिटलने स्पष्ट केले आहे..अंतराळात तयार होणार स्कॉच व्हिस्की! कुणाला प्यायला मिळणार? ‘स्पेस पफिन’ मिशन नेमकं काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.