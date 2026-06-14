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Varya AI : भारताचं पहिलं AI व्हिडिओ टूल लाँच! फक्त टेक्स्ट टाकताच बनेल व्हिडिओ; पोस्ट करून कमवा हजारो रुपये, कसं वापरायचं? पाहा

Varya AI Video Generator : भारताचे पहिले स्वदेशी AI व्हिडिओ टूल लाँच झाले आहे. फक्त 4 स्टेप्समध्ये तयार करा AI व्हिडिओ; जाणून घ्या ‘Varya AI’ची खासियत
What is Varya AI and How Does It Work?

What is Varya AI and How Does It Work?

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

भारत आता एआय क्षेत्रात जगाला मागे टाकण्याच्या तयारीत आहे. कल्पनाशक्तीला केवळ शब्दांतून जिवंत करणारे एक अनोखे टूल नुकतेच लाँच झाले आहे. हे साधन विद्यार्थी, शिक्षक, छोटे व्यापारी आणि कंटेंट क्रिएटर्ससाठी खरेच वरदान ठरेल.

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