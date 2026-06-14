Varya AI : भारताचं पहिलं AI व्हिडिओ टूल लाँच! फक्त टेक्स्ट टाकताच बनेल व्हिडिओ; पोस्ट करून कमवा हजारो रुपये, कसं वापरायचं? पाहा

भारत आता एआय क्षेत्रात जगाला मागे टाकण्याच्या तयारीत आहे. कल्पनाशक्तीला केवळ शब्दांतून जिवंत करणारे एक अनोखे टूल नुकतेच लाँच झाले आहे. हे साधन विद्यार्थी, शिक्षक, छोटे व्यापारी आणि कंटेंट क्रिएटर्ससाठी खरेच वरदान ठरेल..'Varya' म्हणजे काय?'Varya AI' हे भारतात विकसित केलेले पहिले स्वदेशी एआय व्हिडिओ टूल आहे. अवतार कंपनीने तयार केलेल्या या मॉडेलला इंडिया एआय मिशनचा पूर्ण पाठिंबा आहे. यात केवळ मजकूर टाइप करून आकर्षक व्हिडिओ तयार करता येतो. गरज पडल्यास फोटो जोडूनही स्टोरी पुढे नेणे शक्य आहे..भारतीय संस्कृतीला पूर्ण समजVarya AI हे खास भारतीय वापरकर्त्यांसाठी डिझाइन करण्यात आले आहे. दिवाळी, गणेशोत्सव, स्थानिक पदार्थ, पारंपरिक पोशाख, गावखेड्याचे वातावरण हे सर्व Varya नैसर्गिकरित्या समजते आणि दाखवते. त्यामुळे तयार होणारे व्हिडिओ खरोखर भारतीय मनाला भावतील..Fan Cooling Tips : सीलिंग फॅनची स्पीड कमी झालीये? नवीन पंखा विकत घेण्यापूर्वी करून बघा 'हे' काम, येईल एसीसारखी थंड हवा.किती वेगाने आणि कसे काम करते?सामान्य एआय व्हिडिओ टूल्सना 50 पेक्षा जास्त स्टेप्स कराव्या लागतात. पण Varya फक्त 4 स्टेप्समध्ये व्हिडिओ तयार करते. यामुळे प्रक्रिया खूप फास्ट आणि कमी खर्चाची होते. कंपनीचा दावा आहे की, एक सेकंद व्हिडिओ तयार करण्यासाठी फक्त 48 पैसे खर्च येतो. हे आंतरराष्ट्रीय टूल्सपेक्षा खूप स्वस्त आणि परवडणारे आहे..Privacy Risk : धक्कादायक खुलासा! मोबाईल, लॅपटॉप काही सेकंदांनी घेतोय सिक्रेट स्क्रीनशॉट; सुरक्षा धोक्यात, लगेच बंद करा 'ही' सेटिंग.कसे वापराल?वापरणे अतिशय सोपे आहे.varya.avataar.ai या वेबसाइटवर जा.साइन इन करा.आपली कल्पना मजकूरात लिहा.5 सेकंदांचा व्हिडिओ तयार होईल..iPhone 17 Pro Max मिळतोय सगळ्यांत मोठा डिस्काउंट; ऑफर सुरू होताच खरेदीसाठी गर्दी, कुठून घ्याल? पाहा एका क्लिकवर.नंतर हळूहळू नवीन दृश्ये जोडून संपूर्ण स्टोरी-व्हिडिओ तयार करा. शैक्षणिक कंटेंट, जाहिराती, सोशल मीडिया कंटेंट किंवा माहितीपूर्ण व्हिडिओ काहीही बनवता येईल.भारतासाठी अभिमानाची गोष्टकमी खर्च, सुलभ वापर आणि भारतीय वास्तवाची खोल ओळख यामुळे Varya AI देशाच्या डिजिटल क्रांतीत महत्त्वाचे योगदान देईल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.