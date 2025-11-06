विज्ञान-तंत्र

Moon Explosion Video : चंद्रावर अचानक झाला मोठा स्फोट; पृथ्वीवरून सुद्धा दिसतायत ठिणग्या..आश्चर्यकारक व्हिडिओ व्हायरल

Moon Crash Video : या ३० ऑक्टोबरच्या रात्री चंद्रावर उल्का धडकली, पृथ्वीवरून स्फोट दिसला. हा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. चंद्रावर बनलाय नवीन ३ मीटर खड्डा तयार झालाय.
Massive meteor impact on Moon creates new crater seen from Earth

Massive meteor impact on Moon creates new crater seen from Earth

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Trending Video : या ३० ऑक्टोबरच्या रात्री आकाशात एक अद्भुत नजारा दिसला..चंद्राच्या पृष्ठभागावर काहीतरी प्रचंड मोठी वस्तू धडकली आणि तिथे मोठा स्फोट झाला. हा स्फोट इतका तेजस्वी होता की पृथ्वीवरूनही तो स्पष्ट दिसला. हौशी खगोलशास्त्रज्ञ दाइची फुजी यांनी हा दुर्मीळ क्षण कॅमेऱ्यात कैद केला आणि X वर शेअर केलेला व्हिडिओ जगभरात व्हायरल झाला आहे.

Loading content, please wait...
moon
Earth
Video
Video Clip
video viral
explosion
(video)
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com