Moon Explosion Video : चंद्रावर अचानक झाला मोठा स्फोट; पृथ्वीवरून सुद्धा दिसतायत ठिणग्या..आश्चर्यकारक व्हिडिओ व्हायरल

या ३० ऑक्टोबरच्या रात्री आकाशात एक अद्भुत नजारा दिसला..चंद्राच्या पृष्ठभागावर काहीतरी प्रचंड मोठी वस्तू धडकली आणि तिथे मोठा स्फोट झाला. हा स्फोट इतका तेजस्वी होता की पृथ्वीवरूनही तो स्पष्ट दिसला. हौशी खगोलशास्त्रज्ञ दाइची फुजी यांनी हा दुर्मीळ क्षण कॅमेऱ्यात कैद केला आणि X वर शेअर केलेला व्हिडिओ जगभरात व्हायरल झाला आहे..रात्री ८ वाजून ३३ मिनिट आणि १३ सेकंदाने हा स्फोट घडला. फुजी यांच्या हायस्पीड कॅमेऱ्याने २७० फ्रेम्स प्रति सेकंदाने रेकॉर्डिंग केले आणि ०.०३x स्पीड प्लेबॅकमध्ये दाखवले की, चंद्राच्या अंधार्या भागात एका क्षणात नवा खड्डा तयार झाला. चंद्राला वातावरण नसल्याने धूमकेतू किंवा उल्का पृथ्वीवर जसे तारे सरकतात तसे दिसत नाहीत. थेट पृष्ठभागावर आदळून ते प्रकाशाचा झोत निर्माण करतात आणि नवे खड्डे खणतात. हा धडक स्थळ गॅसेंडी खड्ड्याच्या पूर्वेला (अक्षांश १६, रेखांश ३२४) आहे...तज्ज्ञांच्या मते, ही उल्का दक्षिण किंवा उत्तर तौरीद धूमकेतू शॉवरशी संबंधित असू शकते. हे शॉवर ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये पीकवर असतात. उल्का २७ किलोमीटर प्रति सेकंद वेगाने आणि ३५ अंश कोनात येते. विश्लेषणानुसार, ही वस्तू सुमारे ०.२ किलोग्रॅम वजनाची होती आणि तिने ३ मीटर व्यासाचा खड्डा निर्माण केला. स्फोटाचा प्रकाश ८व्या मॅग्निट्यूडचा होता आणि फक्त ०.१ सेकंद टिकला..हा घटना चंद्राच्या सततच्या बदलत्या स्वरूपाची आठवण करून देते. अंतराळ कचरा सतत चंद्रावर आदळतो, त्याचे पृष्ठभाग घडवतो. नासाच्या ल्युनर रेकॉन्सन्स ऑर्बिटर (LRO) कडून लवकरच नव्या खड्ड्याच्या हाय रिझोल्यूशन फोटोची अपेक्षा आहे. हे फोटो भविष्यातील मिशनसाठी महत्त्वाचे ठरतील. पृथ्वीवर मानवी वसाहती आणि दीर्घकाळ मिशनची तयारी सुरू असताना उल्का धडकांचा धोका मोठा आहे..फूजी यांचा व्हिडिओ हौशी स्पेस प्रेमी आणि व्यावसायिकांच्या निरीक्षणांच्या यादीत सामील झाला. हे निरीक्षण उल्का प्रवाह समजण्यास आणि अंतराळयात्री स्पेसक्राफ्टच्या सुरक्षेसाठी उपयुक्त ठरतील.आकाशप्रेमींसाठी हा स्फोट एक दुर्मीळ दृश्य आहे.. चंद्र आपला जवळचा शेजारी ग्रह अजूनही हिंसक प्रक्रियांमध्ये आकार घेतोय. पुढच्या रात्री आकाशाकडे डोळे उघडे ठेवा.. कदाचित तुम्हालाही असा चमत्कार दिसेल.