Mars Video : मंगळ ग्रहावर पहिल्यांदाच चमकल्या वीजा! NASA च्या रोवरने काय रिकॉर्ड केलं पाहा

Lightning strikes on Mars viral video captured by nasa rover : मंगळावर वीज चमकण्याचा पहिला अनुभव नासाच्या रोव्हरने कॅप्चर केला, ज्यामुळे ग्रहावरल्या धुळीच्या वाऱ्यात लहान विद्युत ठिणग्या नोंदवल्या गेल्या. यामुळे मंगळाच्या रसायनशास्त्राबद्दल नवीन माहिती मिळालेली आहे, जी लाल ग्रहाच्या अभ्यासात एक नवीन वळण आणू शकते. पहलीच वेळ, नासाच्या शास्त्रज्ञांनी धुळीने भरलेल्या मंगळाच्या वातावरणात लहान वीज चमकताना पाहिले आहे. या विद्युत आवाजांची नोंद जोरदार वाऱ्यांमध्ये करण्यात आली होती, ज्याने धूळ एकमेकांवर घासल्यामुळे विद्युत शुल्क निर्माण असल्याचे सूचित केले..संशोधकांनी अंदाजे दोन मंगळ वर्षांच्या २८ तासांच्या रेकॉर्डिंगवर आधारित ५५ विद्युत आवाजाची ओळख पटवली. हे ठिणग्या पृथ्वीवरच्या वीजेसारख्या मोठ्या स्वरूपाच्या नसून प्रत्येक ठिणगी फक्त काही सेंटीमीटर लांब असते. मंगळाच्या सूक्ष्म गॅस वातावरणातही हा परिणाम उत्साहजनक आहे..शोधण्यात आले आहे की या ठिणग्या हायड्रोजन पेरोक्साइडसारख्या प्रतिक्रियाशील संयुक्तांचा निर्माण करतात, ज्यामुळे सेंद्रिय रेणूंना हानी होऊ शकते, त्यामुळे प्राचीन जीवनाच्या पुराव्यांचा शोध घेणे कठीण होते. या ठिणग्या मानवांना थेट हानिकारक नसल्यास, दीर्घकालात इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवर परिणाम करू शकतात..शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे की भविष्यातील मोहिमांसाठी मंगळावरील विद्युत क्षेत्रांचे निरीक्षण करण्यासाठी नवीन उपकरणांची आवश्यकता आहे. यामुळे रोव्हर्स आणि स्पेससूटची आणखी सुधारणा होऊ शकते. नेचर जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेले हे संशोधन मंगळाच्या वातावरण आणि रसायनशास्त्राचे ज्ञान वाढवण्यासाठी नवीन मार्ग दर्शवते.