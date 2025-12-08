विज्ञान-तंत्र

Mars Video : मंगळ ग्रहावर पहिल्यांदाच चमकल्या वीजा! NASA च्या रोवरने काय रिकॉर्ड केलं पाहा

Video NASA Rover Records First-Ever Electrical Activity on Mars : नासाच्या रोव्हरने मंगळावरील पहिल्या विद्युत ठिणग्यांची नोंद केली. पाहा व्हिडिओ
NASA rover captures the first-ever tiny electric sparks inside a Martian dust storm, revealing new insights into Mars’ atmospheric chemistry.

NASA rover captures the first-ever tiny electric sparks inside a Martian dust storm, revealing new insights into Mars’ atmospheric chemistry.

Saisimran Ghashi
Lightning strikes on Mars viral video captured by nasa rover : मंगळावर वीज चमकण्याचा पहिला अनुभव नासाच्या रोव्हरने कॅप्चर केला, ज्यामुळे ग्रहावरल्या धुळीच्या वाऱ्यात लहान विद्युत ठिणग्या नोंदवल्या गेल्या. यामुळे मंगळाच्या रसायनशास्त्राबद्दल नवीन माहिती मिळालेली आहे, जी लाल ग्रहाच्या अभ्यासात एक नवीन वळण आणू शकते. पहलीच वेळ, नासाच्या शास्त्रज्ञांनी धुळीने भरलेल्या मंगळाच्या वातावरणात लहान वीज चमकताना पाहिले आहे. या विद्युत आवाजांची नोंद जोरदार वाऱ्यांमध्ये करण्यात आली होती, ज्याने धूळ एकमेकांवर घासल्यामुळे विद्युत शुल्क निर्माण असल्याचे सूचित केले.

