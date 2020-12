Vodafone-Idea चा नवा Exclusive Plan; जाणून घ्या काय आहेत फायदे

नवी दिल्ली : Vodafone Idea ने आपल्या सिमच्या होम डिलीव्हरी सेवेचा विस्तार एका नव्या प्लॅनसह केला आहे. Vodafone Idea ने आता 399 रुपयांचा ‘Digital Exclusive’ नावाचा प्री-पेड प्लॅन लाँच केला आहे. ही सेवा त्या लोकांसाठी आहे जे ऑनलाईन सिम ऑर्डर करतात आणि घरबसल्या डिलीव्हरी इच्छितात. नव्या सिमकार्डसाठी अन्य कंपन्यांच्या तुलनेत वोडाफोनचा हा सर्वांत स्वस्त प्लॅन आहे. Vodafone Idea च्या डिजीटल एक्सल्लूझिव्ह प्लॅनचे फायदे

जर आपण 399 रुपयांच्या प्लॅनसोबत सिमकार्डला कंपनीच्या वेबसाईटवरुन ऑर्डर कराल तर सिम आपल्या घरी येईल. या प्लॅनमध्ये 56 दिवसांची व्हॅलिडीटी असेल तसेच यात दररोज 1.5 जीबी डेटा मिळेल. याशिवाय या प्लॅनमध्ये सर्व नेटवर्कवर अनलिमिटेड काँलिग मिळेल. कंपनीचा दावा आहे की, फक्त तीन दिवसांतच या प्लॅनबाबत 3 लाख लोकांनी इंटरेस्ट दाखवला आहे. या प्लॅननुसार, दररोज 100 SMS युझरला प्राप्त होतात. हेही वाचा - WhatsApp ची मोठी घोषणा; आता युजर्संना अ‍ॅपवरुनच पेन्शनसह इन्शुरन्सही खरेदी करता येणार

वोडाफोन-आयडीया आणि एअरटेल जवळ पहिले पाच FRC (फर्स्ट रिचार्ज) आहेत. यामध्ये 97 रुपये, 197 रुपये, 297 रुपये, 497 रुपये आणि 647 रुपयांचे FRC समाविष्ट आहेत. यात आता आणखी एक नवीन FRC 399 रुपयांचा समाविष्ट झाला आहे. नव्या ऑफर शिवाय कंपनीने 297 रुपयांचा नवा प्लॅन देखील आणला आहे. यामध्ये 28 दिवसांसाठी दररोज 1.5 जीबी डेटा मिळत आहे. या प्लॅनमध्ये रोज 100 मेसेज आणि सर्व नेटवर्कवर अनलिमिटेड कॉलिंगची सुविधा मिळत आहे

