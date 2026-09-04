Volkswagen Layoffs 2026: Volkswagen मध्ये पुन्हा मोठी नोकरकपात; आणखी ५० हजार कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या जाणार, कारचे मॉडेलही निम्मे होणार; नेमकं प्रकरण काय?

Volkswagen layoffs latest news: जगप्रसिद्ध वाहन कंपनी फोक्सवॅगनने (Volkswagen) खर्च कमी करून व्यवसाय अधिक फायदेशीर करण्यासाठी मोठी पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनी जगभरात आणखी ५० हजार नोकऱ्या कमी करणार आहे. याआधी सुरू असलेल्या नोकरकपातीसह दशकाच्या अखेरीपर्यंत फोक्सवॅगन समूहातील एकूण १ लाख नोकऱ्या कमी होण्याची शक्यता आहे.फोक्सवॅगन समूहाअंतर्गत फोक्सवॅगनसोबत ऑडी (Audi), पोर्श (Porsche) आणि लॅम्बॉर्गिनी (Lamborghini) यांसारखे प्रसिद्ध वाहन ब्रँड आहेत..गाड्यांची मॉडेल्सही निम्मी होणारकंपनीने २०३० पर्यंतच्या भविष्यातील योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेनुसार २०३५ पर्यंत गाड्यांच्या मॉडेल्सची संख्या जवळपास निम्मी केली जाणार आहे. तसेच गाड्यांमधील वेगवेगळे प्रकार आणि सुविधांच्या पर्यायांमध्ये सुमारे ७५ टक्के कपात केली जाईल.कमी मॉडेल्स आणि पर्यायांमुळे उत्पादन सोपे होईल, खर्च कमी होईल आणि प्रत्येक मॉडेलचे अधिक उत्पादन करता येईल, असे कंपनीचे म्हणणे आहे..चार कारखान्यांचे भवितव्य अनिश्चितजर्मनीतील एम्डेन, झ्विकाऊ, हॅनोव्हर आणि नेकर्सुल्म या चार कारखान्यांमध्ये २०३१ ते २०३४ या काळात पुरेसे उत्पादन काम असेल की नाही, याबाबत कंपनीला अद्याप स्पष्टता नाही. मात्र, हे कारखाने तातडीने बंद केले जाणार नाहीत. त्याऐवजी तेथे इतर कामे सुरू करण्याच्या शक्यतेचा विचार केला जाणार आहे.युरोपमधील फोक्सवॅगनच्या कारखान्यांमध्ये मागणीपेक्षा दरवर्षी ५ लाखांहून अधिक वाहनांची अतिरिक्त उत्पादन क्षमता आहे..चीन आणि अमेरिकेमुळे वाढला दबावचीनमधील स्थानिक वाहन आणि विद्युत वाहन कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या वाढत्या स्पर्धेमुळे फोक्सवॅगन अडचणीत आहे. २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत चीनमधील कंपनीच्या वाहन विक्रीत २५.९ टक्क्यांची घट झाली.अमेरिकेच्या आयात शुल्काचाही कंपनीला मोठा फटका बसला आहे. या शुल्कामुळे दरवर्षी सुमारे ५ अब्ज युरोच्या नफ्याचे नुकसान होऊ शकते, असा कंपनीचा अंदाज आहे.२०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत कंपनीचा कार्यक्षम नफा ५.९ अब्ज युरो राहिला, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत ११.६ टक्के कमी आहे. निव्वळ नफाही ३१ टक्क्यांनी घटून ३.१ अब्ज युरो झाला..२०३० पर्यंत मोठे लक्ष्यफोक्सवॅगनने २०३० पर्यंत दरवर्षी ९० लाख वाहने विकण्याचे आणि ९ टक्के नफ्याचा दर मिळवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. मात्र, हे लक्ष्य गाठण्यासाठी कंपनीसमोर वाढती स्पर्धा, उत्पादन खर्च आणि कमी होत असलेली मागणी ही मोठी आव्हाने आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.