विज्ञान-तंत्र

इलेक्ट्रिक SUV चाहत्यांसाठी खुशखबर! Volvo EX30 ची भारतात एन्ट्री; वाचा दमदार फीचर्स आणि धमाकेदार किंमत

Volvo EX30 Features: वॉल्वो ईएक्स30ने रुबाबात पाऊल ठेवले आहे. याची किंमतही जाहीर करण्यात आली आहे. या कारमध्ये अतिशय दमदार वैशिष्ट्ये आहे. यामुळे ही कार बहुप्रतिक्षित होती.
Volvo EX30

Volvo EX30

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

आता प्रतीक्षा संपली. वॉल्वो कार इंडियातर्फे आज आपल्या बहुप्रतिक्षित वॉल्वो ईएक्स30च्या किंमतीची घोषणा करण्यात आली. हा ब्रॅंड सर्वाधिक सस्टेनेबल तसेच स्टाइलिश इलेक्ट्रिक कार म्हणून नावारुपाला आला आहे. 41,00,000 रुपयांच्या इंट्रोडक्टरी एक्स-शोरूम किंमतीसह ईएक्स30 लक्झरी इलेक्ट्रिक मोबिलिटीच्या साह्याने प्रवास अगदी सुलभ करण्यासाठी तयार आहे.

Loading content, please wait...
car
auto
auto industry
Car Launch

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com