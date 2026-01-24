विज्ञान-तंत्र

Fit India Walk-a-thon : चालायचे पैसे मिळणार! Samsung ने आणली जबरदस्त ऑफर; फक्त 'एवढी' पाऊले चालून जिंका 10 हजार रुपये, पाहा काय आहे ऑफर

Samsung Fit India Walk-a-thon 2026 : सॅमसंग फिट इंडिया वॉक-अ-थॉन २०२६ मध्ये ३० दिवसांत ६ हजार पावले चाला आणि १०,००० रुपयांपर्यंत अमेझॉन व्हाउचर जिंका. ही ऑफर काय आहे जाणून घ्या सविस्तर
Samsung Fit India Walk-a-thon 2026 on Samsung Health app: Walk 200,000 steps from Jan 26 to Feb 24, 2026 and win up to ₹10,000 Amazon gift voucher. Start earning by walking today

Saisimran Ghashi
तुम्हाला सकाळी फिरायला जाण्याची किंवा संध्याकाळी चालण्याची आवड आहे? आता ही आवड तुम्हाला पैशेही कमवून देईल. सॅमसंगने भारतात 'फिट इंडिया वॉक-अ-थॉन 2026' नावाचा एक खास फिटनेस चॅलेंज लॉन्च केला आहे. फक्त चालून म्हणजे पावले मोजून तुम्ही 10,000 रुपयांपर्यंतचे अमेझॉन गिफ्ट व्हाउचर जिंकू शकता. हे चॅलेंज आरोग्य आणि मनोरंजन यांचा जबरदस्त मेळ आहे

