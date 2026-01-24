Fit India Walk-a-thon : चालायचे पैसे मिळणार! Samsung ने आणली जबरदस्त ऑफर; फक्त 'एवढी' पाऊले चालून जिंका 10 हजार रुपये, पाहा काय आहे ऑफर

तुम्हाला सकाळी फिरायला जाण्याची किंवा संध्याकाळी चालण्याची आवड आहे? आता ही आवड तुम्हाला पैशेही कमवून देईल. सॅमसंगने भारतात 'फिट इंडिया वॉक-अ-थॉन 2026' नावाचा एक खास फिटनेस चॅलेंज लॉन्च केला आहे. फक्त चालून म्हणजे पावले मोजून तुम्ही 10,000 रुपयांपर्यंतचे अमेझॉन गिफ्ट व्हाउचर जिंकू शकता. हे चॅलेंज आरोग्य आणि मनोरंजन यांचा जबरदस्त मेळ आहे.हे महिनाभराचे स्टेप काउंट चॅलेंज सॅमसंग हेल्थ अॅपवर चालेल. प्रजासत्ताक दिनी 26 जानेवारी 2026 पासून सुरू होऊन 24 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत हे चालणार आहे. नोंदणी 22 जानेवारीपासूनच सुरू झाली आहे. सॅमसंग हेल्थ अॅप डाउनलोड करा त्यात लॉग इन करा आणि 'फिट इंडिया वॉक-अ-थॉन 2026' साठी रजिस्टर करा. इतकंच...Google Search : काय तुमची नवीन APAAR ID तयार झालीये? Whatsapp वरचा नवा Scam गुगलवर का होतोय ट्रेंड..पाहा एका क्लिकवर.जिंकण्यासाठी काय करावं?30 दिवसांत एकूण 2,00,000 पावले पूर्ण करा. म्हणजे दररोज साधारण 6666 पावले. हे खूप अवघड नाहीये. सकाळी पार्कमध्ये, ऑफिसला जाताना किंवा संध्याकाळी घराबाहेर फिरताना हे सहज पूर्ण होऊ शकते. अॅपमध्ये रिअल टाइम रीपोर्ट, लीडरबोर्ड आणि तुमची स्टेप्स काउंट दिसेल. हृदयाचे ठोके, झोप, कॅलरीज बर्न यांचाही मागोवा घेता येईल..Wifi Turn Off Benefits : रात्री वायफाय चालू ठेवून झोपताय? आरोग्यासाठी आहे धोकादायक; राउटर बंद करण्याचे 10 आश्चर्यकारक फायदे.लक्ष्य पूर्ण केल्यानंतर तुम्हाला सॅमसंग मेंबर्स अॅपमध्ये स्क्रॅच कार्ड मिळेल. त्यातून लकी ड्रॉद्वारे विजेते निवडले जातील. 3 लकी जिंकणाऱ्यांना प्रत्येकी 10,000 रुपयांचे अमेझॉन गिफ्ट कार्ड मिळेल. तर 1,000 लकी लोकांना प्रत्येकी 500 रुपयांचे गिफ्ट कार्ड मिळणार आहे. म्हणजे संधी एकदम बेस्ट आहे.Jobs : झटपट नोकरी पाहिजे? 'या' ठिकाणी सुरू आहेत AI पासून मार्केटिंग, HR, अकाउंटिंगपर्यंतचे 100 कोर्स, तेही एकदम फ्री..कोणतीच फी नाही.सॅमसंगचा हा उपक्रम फक्त तुमचं चालण आणि पावले मोजण्यापुरता मर्यादित नाही. तो तुम्हाला तंदुरुस्त राहण्यासाठी, सक्रिय जीवन जगण्यासाठी प्रेरित करतो. तुमच्या आरोग्याची काळजी घेताना थोडे पैसेही कमवा. तर आजच सॅमसंग हेल्थ अॅप उघडा, नोंदणी करा आणि चालायला सुरुवात करा. कारण चालणे आता फक्त व्यायाम नाही, तर कमाईचं साधन बनलंय...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.