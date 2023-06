What Is SAR : नवा मोबाईल घेताना कॅमेरा क्वालिटी राहूदेत पण मोबाईलची SAR Value दुकानदाराला नक्की विचारा!

By

What Is SAR : SAR मूल्य म्हणजे काय? हे दुकानदार कधीच सांगणार नाही. SAR Value ला विशिष्ट अवशोषण दर म्हणतात. जर एखाद्या स्मार्टफोनचे अमूर्त मूल्य जास्त असेल तर याचा अर्थ त्यात रेडिएशनचा धोका जास्त आहे. आपले शरीर स्मार्टफोनमधून निघणाऱ्या रेडिओ फ्रिक्वेन्सी लहरी देखील शोषून घेते.

थोडक्यात सांगायचे तर, यावेळी तुमच्या हातातील मोबाईल फोनद्वारे कोणत्या स्तरावर Radiation होत आहे, हे सर्व केवळ SAR Value वरूनच कळते. मोबाईल फोनमधून निघणाऱ्या रेडिएशनमुळे व्यक्तीला कॅन्सर होतो की नाही यावर एकमत होऊ शकत नाही. पण दीर्घकाळ स्मार्टफोन वापरल्याने शरीरात अनेक गंभीर समस्या नक्कीच उद्भवू शकतात.

आपण नवीन स्मार्टफोन खरेदी करतो तेव्हा त्याचे डिस्प्ले, कॅमेरा, मेमरी यांसारखी वैशिष्ट्ये तपासतो. फोनमध्ये असलेल्या एसएआर मूल्याची तपासणी करणारा क्वचितच असेल. स्मार्टफोनचे सार मूल्य असे काहीतरी आहे जे थेट आपल्या आरोग्याशी संबंधित आहे. जर ते पातळीच्या वर असेल तर त्याचा आपल्या शरीरावर घातक परिणाम होतो. ज्यांना माहित नाही त्यांच्यासाठी, आम्ही तुम्हाला सांगतो की SAR व्हॅल्यू स्मार्टफोनमधून निघणारी रेडिएशन पातळी प्रतिबिंबित करते.

SAR मूल्याला विशिष्ट अवशोषण दर म्हणतात. जर एखाद्या स्मार्टफोनचे अमूर्त मूल्य जास्त असेल तर याचा अर्थ त्यात रेडिएशनचा धोका जास्त आहे. स्मार्टफोनमधून निघणाऱ्या रेडिओ फ्रिक्वेन्सी ज्या आपले शरीर शोषून घेतात, त्यामुळे नैराश्य, त्वचेची ऍलर्जी, अगदी कर्करोग होण्याची शक्यता असते.

फोनमध्ये वेब्स अशा प्रकारे काम करतात

स्मार्टफोनमधून बाहेर पडणाऱ्या लहरी नेहमीच समान पातळीवर नसतात. तुम्ही फोन चालवता तेव्हा त्यातून आणखी जाळे बाहेर येतात. आमचा मोबाईल फोन एक रेडिओ ट्रान्समीटर आहे जो नेटवर्क लहरी प्राप्त करतो आणि पाठवतो. हे जाळे मोबाईलमधील इनबिल्ट अँड्रॉइडद्वारे मोबाईल टॉवरवर जातात आणि टॉवरमधून फोनवर येतात.

जेव्हा या रेडिओ फ्रिक्वेन्सी लहरी फोनमधून बाहेर पडतात आणि फोनवर पोहोचतात तेव्हा त्यांचा काही भाग वातावरणात मिसळतो आणि आपले शरीर या लहरींच्या सर्वात जवळ असते त्यामुळे या लहरी आपल्या शरीरातही पोहोचतात.

हेड SAR आणि शरीर SAR

सार व्हॅल्यूला दोन भागांमध्ये विभागले गेले आहे. एक हेड SAR आणि दुसरा शरीर SAR आहे. नावाप्रमाणेच हेड SAR म्हणजे डोक्याचे SAR Value आणि बॉडी सार म्हणजे शरीराचे सार मूल्य. कॉलवर बोलत असताना मोबाईल फोन कानावर असतो आणि मेंदूच्या अगदी जवळ असतो. त्यामुळे डोक्याचे सार मूल्य वेगळे ठेवले जाते. आणि सामान्य वापरा दरम्यान, जेव्हा फोन हातात किंवा खिशात असतो, त्या स्थितीत शरीरासाठी सार मूल्य स्वतंत्रपणे मोजले जाते.

अशा प्रकारे तपासा SAR Value

आम्ही तुम्हाला सांगतो की प्रत्येक स्मार्टफोनसाठी वेगवेगळी अ‍ॅबस्ट्रॅक्ट व्हॅल्यू ठेवली जातात. SAR मूल्य हे कोणत्याही देशात सरकार ठरवते. ज्या फोन्सचे अमूर्त मूल्य जास्त आहे त्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे. भारतातील दूरसंचार विभागाने मोबाईल फोनसाठी 1.6W/Kg मूल्य निश्चित केले आहे. याचा अर्थ 1 किलोग्रॅम टिश्यू जास्तीत जास्त 1.6 वॅट्स रेडिओ फ्रिक्वेन्सी शोषू शकतात.

असे मोजा SAR Value

भारत आणि अमेरिकेच्या सरकारांनी निश्चित केलेले SAR समान आहे म्हणजे १.६ W / kg. स्मार्टफोनचे SAR मूल्य तपासण्यासाठी, फोनवरील डायल पॅड उघडा. डायल पॅडवर, *#07# टाइप करा आणि कॉल बटण दाबा. कॉल बटण दाबल्यावर, SAR Value डिस्प्लेवर येईल.