WhatsApp मध्ये मोठा बदल! आता प्रोफाइलला लावता येणार Cover Photo; मिळणार Facebook सारखा लूक

WhatsApp वापरणाऱ्यांसाठी एक नवं फीचर येत आहे. आतापर्यंत WhatsApp वर फक्त प्रोफाइल फोटो लावता येत होता. मात्र, आता यूजर्सना त्यांच्या प्रोफाइलवर मोठा Cover Photo देखील सेट करता येणार आहे. त्यामुळे तुमचं WhatsApp प्रोफाइल अधिक आकर्षक आणि वैयक्तिक बनवता येईल. विशेष म्हणजे, हा फोटो कोणाला दिसावा आणि कोणाला दिसू नये, हे ठरवण्याची सुविधाही मिळणार आहे. त्यामुळे या नव्या फीचरची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे..WhatsApp च्या नव्या फीचर्सवर लक्ष ठेवणाऱ्या WABetaInfo या वेबसाइटने याबाबत माहिती दिली आहे. त्यानुसार, WhatsApp आता सामान्य यूजर्सनाही Cover Photo लावण्याची सुविधा देण्याच्या तयारीत आहे. यापूर्वी अशा प्रकारची सुविधा प्रामुख्याने बिझनेस अकाउंटसाठी उपलब्ध होती. मात्र, आता वैयक्तिक अकाउंटवरही ही सुविधा मिळू शकते..Premium|Whats app data shareing policy: मेटाला २१३ कोटींचा दंड; सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचलेला whats app चा वाद नेमका काय?.Android च्या WhatsApp Beta 2.26.43.11 या अपडेटमध्ये हे फीचर दिसून आले आहे. सध्या काही निवडक बीटा टेस्टर्ससाठी त्याची चाचणी सुरू आहे.नव्या फीचरमध्ये प्रोफाइलच्या सर्वात वर लँडस्केप स्वरूपात मोठा फोटो दिसेल. विशेष म्हणजे, यामुळे तुमचा सध्याचा प्रोफाइल फोटो हटणार नाही. दोन्ही फोटो एकाच वेळी ठेवता येतील. WhatsApp च्या सेटिंग्जमध्येही हा कवर फोटो सर्वात वर दिसेल. एखाद्याने कवर फोटो सेट केला नसेल, तर तिथे कंपनीकडून डिफॉल्ट इमेज दाखवली जाईल..कवर फोटो सेट करण्यासाठी यूजर्सना प्रोफाइलमध्ये जाऊन 'Edit' पर्याय निवडावा लागेल. त्यानंतर नवीन फोटो काढणे, गॅलरीमधून फोटो निवडणे किंवा Meta AI च्या मदतीने नवीन इमेज तयार करणे असे पर्याय मिळतील. फोटो निवडल्यानंतर WhatsApp तो आपोआप आवश्यक आकारात क्रॉप करेल. या फीचरमध्ये प्रायव्हसीचीही काळजी घेण्यात आली आहे. यूजर्सना Everyone, My Contacts, My Contacts Except आणि Nobody असे चार पर्याय मिळतील. म्हणजेच, कवर फोटो कोणाला दिसावा, यावर स्वतः नियंत्रण ठेवता येईल..Meta AI on WhatsApp: इमेज जनरेशन ते ट्रॅव्हल प्लॅनिंग! 'मेटा AI' ची ५ भन्नाट फीचर्स जी तुम्ही व्हॉट्सॲपवर वापरू शकता! .सध्या हे फीचर काही Android बीटा टेस्टर्ससाठी टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून दिले जात आहे. त्यामुळे लेटेस्ट अपडेट असूनही काहींना हा पर्याय दिसणार नाही. सर्वसामान्य यूजर्ससाठी हे फीचर कधी उपलब्ध होणार, याबाबत WhatsApp ने अद्याप अधिकृत तारीख जाहीर केलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.