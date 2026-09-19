विज्ञान-तंत्र

iPhone युजर्ससाठी WhatsAppचे खास गिफ्ट; मेसेज अन् चॅनेल अपडेट्स शोधणे होणार सोपे! पाहा नवे 'सर्च' फीचर...

iPhone WhatsApp Update: 'इन-चॅट सर्च शॉर्टकट'चे रोलआउट सुरू; चॅट इन्फो स्क्रीनवर न जाता एका क्लिकवर शोधता येणार जुने मेसेजेस!
WhatsApp Rolls Out Quick Search Shortcut for iOS Chats and Channels

WhatsApp Rolls Out Quick Search Shortcut for iOS Chats and Channels

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

New WhatsApp Feature for iOS: iPhone युजर्सचा WhatsApp वापरण्याचा अनुभव आणखी जलद आणि सुटसुटीत करण्यासाठी कंपनीने एक नवा आणि उपयुक्त बदल केला आहे. व्हॉट्सॲपने iOS युजर्ससाठी थेट चॅट स्क्रीनवरच 'इन-चॅट सर्च शॉर्टकट' (In-Chat Search Shortcut) हे नवे फीचर रोलआउट करण्यास सुरुवात केली आहे. या सुविधेमुळे आता युजर्सना चॅट्स किंवा चॅनेल्समधील जुने महत्त्वाचे मेसेजेस शोधण्यासाठी वेगळ्या पर्यायांमध्ये जाण्याची गरज भासणार नाही.

Loading content, please wait...
whatsapp
iphone
update
Message
Messanger
Apple iphone
iphone new features
Marathi News Esakal
www.esakal.com