iPhone युजर्ससाठी WhatsAppचे खास गिफ्ट; मेसेज अन् चॅनेल अपडेट्स शोधणे होणार सोपे! पाहा नवे 'सर्च' फीचर...

New WhatsApp Feature for iOS: iPhone युजर्सचा WhatsApp वापरण्याचा अनुभव आणखी जलद आणि सुटसुटीत करण्यासाठी कंपनीने एक नवा आणि उपयुक्त बदल केला आहे. व्हॉट्सॲपने iOS युजर्ससाठी थेट चॅट स्क्रीनवरच 'इन-चॅट सर्च शॉर्टकट' (In-Chat Search Shortcut) हे नवे फीचर रोलआउट करण्यास सुरुवात केली आहे. या सुविधेमुळे आता युजर्सना चॅट्स किंवा चॅनेल्समधील जुने महत्त्वाचे मेसेजेस शोधण्यासाठी वेगळ्या पर्यायांमध्ये जाण्याची गरज भासणार नाही..Meta AI on WhatsApp: इमेज जनरेशन ते ट्रॅव्हल प्लॅनिंग! 'मेटा AI' ची ५ भन्नाट फीचर्स जी तुम्ही व्हॉट्सॲपवर वापरू शकता! .नेमका कसा काम करतो हा 'सर्च शॉर्टकट'?आत्तापर्यंत व्हॉट्सॲपवर एखाद्या चॅटमधील जुना मेसेज शोधण्यासाठी युजर्सना आधी चॅट किंवा प्रोफाइल इन्फो स्क्रीन उघडावी लागत होती आणि तिथून 'सर्च' पर्याय निवडावा लागत होता. या नव्या अपडेटमुळे हा लांबलचक प्रवास पूर्णपणे टळणार आहे.शॉर्टकट बटण: युजर जेव्हा चॅटमध्ये जुने मेसेजेस पाहण्यासाठी वरच्या बाजूला स्क्रोल करतो, तेव्हा स्क्रीनवर 'नेव्हिगेशन बार'च्या (Navigation Bar) ठीक खाली हा नवा सर्च शॉर्टकट बटण आपोआप दिसायला लागतो.वन-टॅप ॲक्सेस: या बटणावर क्लिक करताच चॅट स्क्रीनवरच डायरेक्ट 'सर्च मोड' सुरू होतो, जिथे कीवर्ड टाकून जुना मेसेज किंवा माहिती क्षणात शोधता येते.स्मार्ट डिझाइन: युजर जेव्हा पुन्हा लेटेस्ट (नवीन) मेसेजेसकडे खाली स्क्रोल करतो, तेव्हा हे बटण आपोआप गायब होते, ज्यामुळे चॅटिंगचा मूळ इंटरफेस अतिशय स्वच्छ राहतो..व्हॉट्सॲप चॅनेल्ससाठीही मोठा फायदाहा सर्च शॉर्टकट फक्त वैयक्तिक किंवा ग्रुप चॅट्सपुरता मर्यादित नसून तो व्हॉट्सॲप चॅनेल्ससाठीही (WhatsApp Channels) लागू करण्यात आला आहे.ज्या चॅनेल्सवर सतत मोठ्या प्रमाणावर अपडेट्स येत असतात, तिथे जुनी माहिती शोधणे कठीण जायचे.आता चॅनेलच्या मुख्य इन्फो पेजवर न जाता, युजर्स थेट चॅनेल स्क्रीनवर स्क्रोल करून जुने अपडेट्स सहज शोधू शकणार आहेत..रोलआउट अन् उपलब्धतेविषयीची माहितीव्हॉट्सॲपच्या या नव्या बदलावर लक्ष ठेवणाऱ्या 'WABetaInfo'च्या रिपोर्टनुसार, ॲप स्टोअरवर उपलब्ध असलेल्या 'WhatsApp Messenger for iOS' च्या व्हर्जन 26.36.74 मध्ये हे फीचर दिसले आहे.ऑगस्ट महिन्यात जेव्हा हे फीचर टेस्टिंगमध्ये होते, तेव्हा हे बटण स्क्रीनच्या अगदी खाली ठेवण्यात आले होते. पण, युजर्सचा सोयीस्कर अनुभव लक्षात घेऊन अंतिम रोलआउटमध्ये कंपनीने हे बटण टॉप नेव्हिगेशन बारजवळ शिफ्ट केले आहे. सध्या हे फीचर टप्प्याटप्प्याने (Phase-wise) रोलआउट होत असून येणाऱ्या काही आठवड्यांमध्ये सर्व सपोर्टेड आयफोन युजर्सपर्यंत ते पोहोचेल..iPhone 18 India Price: भारत ठरला iPhone 18 खरेदीसाठी जगातील दुसरा सर्वात महागडा देश! अमेरिकेपेक्षा तब्बल 50,000 रुपये जास्त! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.