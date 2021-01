पुणे - नव्या वर्षात व्हॉटसअ‌ॅपच्या नवीन प्रायव्हसी पॉलिसीमुळे बऱीच उलट सुलट चर्चा झाली. युजर्सनी व्हॉटसअ‌ॅपला पर्यायसुद्धा शोधले. यानंतर व्हॉटसअ‌ॅपने युजर्सना त्यांचा डेटा शेअर करणार नसल्याचंही सांगितलं. आता कंपनीने नवीन अपडेट आणले असून यामुळे डेस्कटॉपवरून व्हिडिओ आणि ऑडिओ कॉलिंग करता येणार आहे. यासाठी व्हॉटसअ‌ॅप वेबवर हे फीचर मिळणार आहे. युजर्सना व्हॉटसअ‌ॅप वेबच्या माध्यमातून डेस्कटॉपवरून व्हिडिओ कॉल आणि ऑडिओ कॉल करता येईल. सध्या हे फीचर काही युजर्सना देण्यात आलं असून याचे टेस्टिंग सुरू आहे.

कोरोनामुळे जगभरात लॉकडाऊन करण्यात आले होते. तेव्हा व्हिडिओ कॉलिंगचे फीचर सर्वाधिक वापरण्यात आलं होतं. घरामध्ये अडकून पडलेले आणि वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्यांनी व्हिडिओ कॉलचा वापर केला. व्हॉटसअ‌ॅपमध्ये मात्र फक्त मोबाईलवरूनच व्हिडिओ, ऑड़िओ कॉल करण्याची सुविधा होती. त्यामुळे लोकांनी डेस्कटॉप कॉलिंगसाठी झूम आणि गूगल मीटचा वापर केला.

WhatsApp is rolling out WhatsApp Beta calls on WhatsApp Desktop for more users!https://t.co/4EduW4bHfP https://t.co/JIFRFLB8je

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 21, 2021