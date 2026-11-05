WhatsApp वापरण्यासाठी नवा नियम लागू होणार! परदेशात जाण्यापूर्वी 'या' गोष्टी नक्की लक्षात ठेवा

WHATSAPP NEW SIM CARD REQUIREMENTS FROM JANUARY 2027: परदेशात फिरायला किंवा कामानिमित्त जाताना अनेकजण भारतीय सिमकार्डऐवजी तिथले स्थानिक सिमकार्ड वापरतात. काहीजण वायफाय (Wi-Fi) च्या मदतीने इंटरनेट वापरून व्हॉट्सअॅप आणि इतर मेसेजिंग अॅप्सवरून लोकांशी संपर्कात राहतात. पण, आता या गोष्टीत बदल होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार १ जानेवारी २०२७ पासून व्हॉट्सअॅप आणि इतर मेसेजिंग अॅप्ससाठी नवा SIM-Binding नियम लागू करणार आहे. या नियमामुळे परदेशात जाणाऱ्या भारतीयांना व्हॉट्सअॅप वापरताना काही अडचणी येऊ शकतात. नेमका काय आहे हा नियम आणि त्याचा प्रवाशांवर काय परिणाम होणार? जाणून घेऊया..SIM-Binding नियमामुळे WhatsApp वापरण्यावर मर्यादा?नव्या सिम-बाइंडिंग नियमानुसार, व्हॉट्सॲप आणि इतर संदेश पाठवणारे ॲप्स वापरण्यासाठी ज्या मोबाईल क्रमांकावरून खाते तयार केले आहे, त्याच क्रमांकाचे सिम कार्ड मोबाईलमध्ये असणे आवश्यक असेल. एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, हा नियम १ जानेवारी २०२७ पासून लागू होणार आहे.दूरसंचार विभागाने हा नियम आणण्यामागे ऑनलाइन फसवणूक आणि गैरवापर रोखण्याचा उद्देश असल्याचे सांगितले आहे. भारतीय मोबाईल क्रमांकाचा वापर करून होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात येत आहे..WhatsApp Update: 1 जानेवारी 2027 पासून WhatsApp, Snapchat, Telegram बंद होणार? SIM कार्डबाबत नवा नियम काय? .दूरसंचार विभागाने २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच संबंधित कंपन्यांना या नियमांची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले होते. त्यासाठी २८ मार्च २०२६ ही अंतिम मुदत देण्यात आली होती. मात्र, तांत्रिक बदल करण्यासाठी कंपन्यांनी अधिक वेळ मागितल्याने ही मुदत वाढवून ३१ डिसेंबर २०२६ करण्यात आली..परदेशात जाणाऱ्या भारतीयांना काय अडचणी येणार?Esya Centre या संशोधन संस्थेने या नव्या नियमाचा सामान्य नागरिक आणि व्यवसायांवर काय परिणाम होऊ शकतो, याचा अभ्यास केला. यासाठी संस्थेने भारतातील १८ शहरांमधील २,०३३ नागरिक आणि १७ शहरांमधील ३५३ व्यवसायांकडून माहिती गोळा केली..या अभ्यासानुसार, परदेशात जाणाऱ्या केवळ ३३ टक्के भारतीयांकडे सक्रिय इंटरनॅशनल रोमिंग असलेले भारतीय SIM कार्ड असते. तर उर्वरित ६७.१ टक्के प्रवासी स्थानिक SIM कार्ड, Wi-Fi किंवा दुसऱ्या SIM कार्डचा वापर करतात.त्यामुळे नव्या नियमामुळे अशा प्रवाशांना WhatsApp वापरताना अडचणी येऊ शकतात. कारण भारतीय SIM कार्ड मोबाईलमध्ये नसल्यास मेसेजिंग अॅप्सच्या वापरावर मर्यादा येण्याची शक्यता आहे..TV पाहण्याची पद्धत बदलणार! सेट-टॉप बॉक्सशिवाय ५०० हून अधिक चॅनेल्स, प्लॅन फक्त १९९ रुपयांपासून, टाटा प्लेची भन्नाट ऑफर.मेसेजिंग अॅप्स बंद पडल्यास मोठी गैरसोय?या अभ्यासात सहभागी झालेल्या जवळपास ९८.८८ टक्के नागरिकांनी सांगितले की, मेसेजिंग अॅप्सचा वापर अचानक बंद झाल्यास त्यांची मोठी गैरसोय होऊ शकते.तसेच, परदेशात असताना वारंवार अकाउंटची पडताळणी करावी लागू शकते, अशीही प्रवाशांना चिंता आहे. यामुळे महत्त्वाचे मेसेज पाठवणे, कुटुंबीयांशी संपर्क साधणे किंवा कामासंबंधी संवाद साधणे यामध्ये अडथळे येऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.