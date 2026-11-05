विज्ञान-तंत्र

WhatsApp वापरण्यासाठी नवा नियम लागू होणार! परदेशात जाण्यापूर्वी 'या' गोष्टी नक्की लक्षात ठेवा

HOW TO USE WHATSAPP WHILE TRAVELLING ABROAD IN 2027: परदेशात स्थानिक सिम किंवा वाय-फाय वापरणाऱ्या भारतीय प्रवाशांवर याचा काय परिणाम होईल आणि प्रवासापूर्वी कोणती काळजी घ्यावी? जाणून घ्या.
WHATSAPP SIM BINDING RULES FOR INDIAN TRAVELLERS ABROAD

WHATSAPP SIM BINDING RULES FOR INDIAN TRAVELLERS ABROAD

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

WHATSAPP NEW SIM CARD REQUIREMENTS FROM JANUARY 2027: परदेशात फिरायला किंवा कामानिमित्त जाताना अनेकजण भारतीय सिमकार्डऐवजी तिथले स्थानिक सिमकार्ड वापरतात. काहीजण वायफाय (Wi-Fi) च्या मदतीने इंटरनेट वापरून व्हॉट्सअॅप आणि इतर मेसेजिंग अ‍ॅप्सवरून लोकांशी संपर्कात राहतात. पण, आता या गोष्टीत बदल होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार १ जानेवारी २०२७ पासून व्हॉट्सअॅप आणि इतर मेसेजिंग अ‍ॅप्ससाठी नवा SIM-Binding नियम लागू करणार आहे. या नियमामुळे परदेशात जाणाऱ्या भारतीयांना व्हॉट्सअॅप वापरताना काही अडचणी येऊ शकतात. नेमका काय आहे हा नियम आणि त्याचा प्रवाशांवर काय परिणाम होणार? जाणून घेऊया.

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