WhatsAppवरून मोबाईल नंबर होणार गायब? पण 'युजरनेम फीचर'ला केंद्र सरकारचा ब्रेक; नेमका धोका काय?

नवी दिल्ली, ता. १ (वृत्तसंस्था) : यूझरच्या सुरक्षिततेचा आणि सायबर गुन्ह्यांचा धोका लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने ‘मेटा’च्या मालकीच्या ‘व्हॉट्सॲप’ला मोठा झटका दिला आहे. ‘व्हॉट्सॲप’ने प्रस्तावित केलेले नवीन ‘यूजझरनेम’ फीचर तूर्तास लाँच करू नये, असे निर्देश सरकारने दिले आहेत. या विषयावर सविस्तर अभ्यास आणि चर्चा पूर्ण होईपर्यंत हे फीचर थांबवण्याचे सांगण्यात आले असून, कंपनीला यावर पुढील तीन दिवसांत सविस्तर स्पष्टीकरण देण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. .‘व्हॉट्सॲप’च्या या नवीन फिचरमुळे ‘यूझर’ना स्वतःचा फोन नंबर शेअर न करता केवळ ‘यूझरनेम’द्वारे एकमेकांशी संवाद साधता येणार आहे. ‘व्हॉट्सॲप’ने हे फिचर गोपनीयतेच्या दृष्टीने आणि विशेषतः ‘ग्रुप चॅट’साठी उपयुक्त असल्याचे म्हटले होते..Whatsapp Username : मोबाईल नंबरची गरज संपली! व्हॉट्सअॅप चॅटिंगची बदलेल स्टाइल, युजरनेम फीचर कसं वापरायचं? पाहा एका क्लिकवर.कारवाईच्या तयारीत? सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रशासन ‘व्हॉट्सॲप’च्या या योजनेवर बारीक लक्ष ठेवून असून, या ‘फीचर’च्या कायदेशीर बाबींची कसून तपासणी केली जात आहे. जर हे फीचर देशाच्या सुरक्षेच्या आणि नागरिकांच्या दृष्टीने धोकादायक आढळले, तर सरकार ‘व्हॉट्सॲप’ला अधिकृत नोटीस बजावू शकते. प्रसंगी हे फिचर पूर्णपणे ‘ब्लॉक’ करण्याच्या कायदेशीर पर्यायांचा विचारही केला जाऊ शकतो, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे..उत्तरदायित्व कमी होणार : तज्ज्ञांच्या मते, फोन नंबरऐवजी ‘यूझरनेम’चा वापर केल्यास गुन्हेगारांचा शोध घेणे कठीण होईल आणि उत्तरदायित्वाची प्रक्रिया कमकुवत होईल..‘फेक प्रोफाइल’चा सुळसुळाट : ‘टेकआर्क’चे मुख्य विश्लेषक फैसल कावूसा यांनी सांगितले की, फोन नंबरमुळे पडताळणी करणे सोपे असते. मात्र, ‘यूझरनेम’मध्ये फेरफार करणे सहज शक्य आहे. यामुळे लोकांची दिशाभूल होऊ शकते आणि ‘व्हॉट्सॲप’वरील विश्वास कमी होऊ शकतो..नावांचा गैरवापर : ‘मोबिक्विक’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीपिनप्रीत सिंह यांनी एक बाब समोर आणली आहे. त्यांच्या नावाशी साधर्म्य असलेली अनेक ‘यूझरनेम’ आधीच इतरांनी आरक्षित करून ठेवली आहेत. यामुळे सार्वजनिक व्यक्ती आणि व्यावसायिकांच्या नावाने फसवणूक होण्याची शक्यता वाढली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.