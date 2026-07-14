विज्ञान-तंत्र

AI in Indian Ministries : 'एवढी घाई कशाला करताय'...भारत सरकारने OpenAI अन् Anthropic AI मॉडेल्सवर का घातली बंदी?

India Bans OpenAI and Anthropic AI in Ministries : भारत सरकारने OpenAI आणि Anthropic AI वर बंदी का घातली जाणून घ्या
MeitY Advisory on Foreign AI Tools for Government

MeitY Advisory on Foreign AI Tools for Government

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

आपल्या मोबाईलवर चॅटजीपीटीचा वापर करणारे लाखो भारतीय आहेत. पण आता सरकारच्या मंत्रालयांमध्ये मात्र ही सुविधा वापरता येणार नाही, असे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत.

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