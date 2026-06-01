Weather News : आसपासच्या भागात पाऊस पडत असेल तर तुमच्या गावभागात जास्त का उकडतं? जाणून घ्या नेमकं कारण काय

शेजारच्या गावात कोसळणारा पाऊस आणि आपल्या भागात होणारी प्रचंड घालमेल... हा निसर्गाचा एक असा खेळ आहे जो उन्हाळ्यात किंवा पावसाळ्याच्या सुरुवातीला आपण अनेकदा अनुभवतो. जेव्हा बाजूच्या परिसरात सुखद गारवा असतो तेव्हा तुमच्या गावात मात्र घामाच्या धारा का सुटतात यामागचं रंजक विज्ञान आणि त्यामागील कारणे समजून घेऊया..कधीकधी दुपारच्या वेळी अचानक आभाळ भरून येतं. दूरवर कुठेतरी विजा कडकडतात आणि पाऊस सुरू होतो. आपण सुखावतो की आता आपल्याकडेही गारवा येईल. पण होतं भलतंच.. शेजारच्या गावात पाऊस पडत असताना तुमच्या गावावर मात्र ढगांचे फक्त एक आच्छादन तयार होते. हे ढग जमिनीतून निघणारी उष्णता वर जाऊ देत नाहीत. ते एका छतासारखं (Blanket Effect) काम करतात. यामुळे तुमच्या गावातील कोंडलेली उष्णता हवेतच अडकून पडते आणि पाऊस न पडताही तापमान अचानक वाढल्यासारखे वाटते..iPhone 15 Discount Offer : आयफोन 15 मिळतोय चक्क 37 हजारात! सगळ्यात मोठा सेल झालाय सुरू; खरेदीसाठी लागल्या रांगा.आर्द्रता आणि घामाच्या धाराशेजारच्या गावात पडलेल्या पावसामुळे तिथली हवा थंड होते, पण त्यासोबतच हवेतील पाण्याचे प्रमाण म्हणजेच आर्द्रता (Humidity) वेगाने वाढते. हा आर्द्रतेचा प्रवाह वाऱ्यासोबत तुमच्या गावाच्या दिशेने सरकतो. आता गंमत अशी होते की, तुमच्या गावात आधीच तापमान जास्त असते आणि त्यात ही शेजारची आर्द्रता येऊन मिसळते. जेव्हा हवेत कमालीची दमटपणा येतो तेव्हा आपल्या शरीराला येणारा घाम हवेत सुकत नाही. घाम न सुकल्यामुळे शरीराचे तापमान कमी होत नाही आणि आपल्याला नेहमीपेक्षा जास्त प्रचंड उकाडा आणि घालमेल जाणवू लागते..Light Bill Saving Tips : रात्रभर AC, फॅन चालवूनही वाढवणार नाही वीजबिल; वापरुन पाहा 'या' 7 पैकी एक ट्रिक.उष्ण हवेचा प्रवासपाऊस पडतो तेव्हा तिथली थंड हवा जड होऊन जमिनीकडे खाली येते. विज्ञान असा नियम सांगते की, एका जागेवर थंड हवा आली की तिथली गरम हवा विस्थापित होऊन बाजूला ढकलली जाते. त्यामुळे शेजारच्या गावात पाऊस पडत असताना तिथली सर्व गरम हवा ढकलली जाऊन तुमच्या गावाच्या दिशेने प्रवास करते. परिणामी तुमच्या गावच्या परिसरामध्ये अचानक उष्ण हवेचा दाब वाढतो. बाजूच्या गावाला मिळालेला गारवा तुमच्या गावासाठी तात्पुरती उष्णतेची लाट ठरतो..Night Heat Reason : सूर्य मावळला तरी घरात उकडतंय? रात्रीसुद्धा एवढं गरम का वाटतं? वैज्ञानिकांनी सांगितलं आश्चर्यकारक कारण.काँक्रीटचे जंगल आणि स्थानिक भूगोलया सगळ्या नैसर्गिक खेळाला तुमच्या गावची किंवा शहराची भौगोलिक रचनाही कारणीभूत ठरते. जर तुमच्या भागात डांबरी रस्ते, काँक्रीटच्या इमारती किंवा झाडांची संख्या कमी असेल तर हा उकाडा दुप्पट होतो. काँक्रीट आणि डांबर दिवसा उष्णता शोषून ठेवतात. जेव्हा शेजारच्या भागातून आलेली दमट हवा या उष्णतेशी मिळते तेव्हा एक प्रकारची भट्टी तयार होते. जोपर्यंत तुमच्या स्वतःच्या भागात थेट पाऊस पडून जमीन शांत होत नाही तोपर्यंत हा निसर्गाचा चक्रव्यूह तुम्हाला असाच घाम फोडत राहतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.