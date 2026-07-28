PM Modi Video Meta Apology : गलतीसे मिस्टेक! PM मोदींचा व्हिडिओ भारतात ब्लॉक, मेटाने चूक कबूल करत मागितली माफी

सोशल मीडियावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. नीट पेपरफुटी प्रकरणावर विद्यार्थ्यांना संबोधित करणारा हा व्हिडिओ Meta च्या प्लॅटफॉर्मवर तात्पुरता ब्लॉक झाला होता. मात्र काही तासांतच तो पुन्हा उपलब्ध झाला..काय घडले?पंतप्रधान मोदी यांनी Gen Z ला उद्देशून तीन सेल्फी स्टाइल व्हिडिओ शेअर केले होते. यातील पहिल्या व्हिडिओत पेपरफुटी प्रकरणात सरकारने घेतलेल्या कठोर पावलांबद्दल माहिती दिली होती. मात्र मध्यरात्री Meta च्या फेसबुकवर हा व्हिडिओ भारतात तात्पुरता दिसेनासा झाला. यामुळे मोठी चर्चा सुरू झाली..Viral Video : अंतराळातून दिसला भारताचा थक्क करणारा नजारा; वादळी ढग अन् विजांचा कडकडाट, ISS चा व्हिडिओ व्हायरल.BJP नेते तजिंदर बग्गा यांनी यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यांनी म्हटले की, फेसबुकने सीमा ओलांडली आहे. पंतप्रधानांचा पोस्ट भारतात दिसू नये यासाठी ब्लॉक करण्यात आला.Meta ने दिली माफीMeta कंपनीने या प्रकरणी माफी मागितली. कंपनीने सांगितले की, काही कायदेशीर विनंतीनुसार हा व्हिडिओ तात्पुरता प्रतिबंधित करण्यात आला होता. मात्र लवकरच तो पुन्हा उपलब्ध करण्यात आला.Trending : सुप्रीम कोर्टाचा कडक निर्णय! कोर्टाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर टाकल्यास होणार कारवाई, कोणती शिक्षा होऊ शकते? पाहा.पंतप्रधानांचा संदेशव्हिडिओमध्ये पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, पेपरफुटी ही किरकोळ बाब नाही. सरकारने दोषींना अटक केली असून, विद्यार्थ्यांना फेरपरीक्षेची संधी दिली. पेपरफुटीसाठी कठोर कायदे करण्यासाठी विधेयक लवकरच संसदेत मांडले जाईल. त्यांनी Nandan Nilekani यांच्या नेतृत्वात उच्चस्तरीय टास्क फोर्स स्थापन करण्याचीही घोषणा केली..या घटनेने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर भारतातील कायदेशीर आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. मेटाने यापूर्वीही अशा प्रकारच्या तक्रारींना सामोरे जावे लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.