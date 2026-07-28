विज्ञान-तंत्र

PM Modi Video Meta Apology : गलतीसे मिस्टेक! PM मोदींचा व्हिडिओ भारतात ब्लॉक, मेटाने चूक कबूल करत मागितली माफी

Meta Apologises for Blocking PM Modi Video : मेटाने पंतप्रधान मोदींचा Gen Z व्हिडिओ भारतात तात्पुरता ब्लॉक केला. काही तासांत व्हिडिओ पुन्हा उपलब्ध झाला आणि मेटाने माफी मागितली.
Why PM Modi Gen Z Video Temporarily Restricted on Facebook, Meta Apologise

Why PM Modi Gen Z Video Temporarily Restricted on Facebook, Meta Apologise

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

सोशल मीडियावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. नीट पेपरफुटी प्रकरणावर विद्यार्थ्यांना संबोधित करणारा हा व्हिडिओ Meta च्या प्लॅटफॉर्मवर तात्पुरता ब्लॉक झाला होता. मात्र काही तासांतच तो पुन्हा उपलब्ध झाला.

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