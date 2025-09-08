विज्ञान-तंत्र

Nepal Social Media Ban : नेपाळमध्ये सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदीचं नवीन कारण आलं समोर, कोणते अ‍ॅप सुरू अन् कोणते बंद?

Nepal social media ban 2025 Facebook WhatsApp YouTube and 2023 apps blocked : नेपाळ सरकारने नोंदणी न झालेल्या २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली आहे, ज्यात फेसबुक, व्हॉट्सअॅप आणि युट्यूबचा समावेश आहे.
  • नेपाळने नोंदणी न झालेल्या २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली, जी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार आणि २०२३ च्या निर्देशिकेच्या अंती आहे.

  • ही बंदी कम्युनिकेशन, व्यवसाय आणि पर्यटनावर परिणाम करेल, ज्यामुळे लाखो वापरकर्ते त्रस्त आहेत आणि परदेशी कामगारांना कुटुंबाशी बोलणे कठीण होईल.

  • विरोधक आणि हक्क संघटना याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला म्हणतात, तर सरकार अनधिकृत कंटेंट रोखण्यासाठी आवश्यक असल्याचे सांगते.

Nepal Social Media Ban : नेपाळ सरकारने सोशल मीडिया आणि कम्युनिकेशन प्लॅटफॉर्मवर कडक कारवाई केली आहे. फेसबुक, ट्विटर (आताचे एक्स), व्हॉट्सअॅप, इन्स्टाग्राम, युट्यूबसह एकूण २६ प्रमुख अॅप्सवर तात्पुरती बंदी घातली आहे. ही कारवाई सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार झाली असून लाखो नेपाळी नागरिकांची डिजिटल जगाशी जोड असणारी लाईन कापली गेली आहे. आता नेपाळी लोकांना मित्र मंडळींशी चॅटिंग, न्यूज शेअरिंग किंवा व्हिडिओ पाहणेही कठीण झाले आहे. ही घटना सोशल मीडियाच्या स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह उभी करते.

