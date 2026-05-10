E-Scooter : 7 लाख लोकांनी खरेदी केली 'ही' इलेक्ट्रिक स्कूटर; एकदम कमी बजेट अन् 153 कि.मी. जबरदस्त रेंज, पाहा किंमत किती?

बजाज चेतकने इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजारात नवा इतिहास रचला आहे. कमी बजेटमध्ये उत्कृष्ट रेंज आणि उच्च सुरक्षितता देणारी ही स्कूटर भारतीय ग्राहकांच्या मनात घर करून बसली आहे. जानेवारी 2020 मध्ये लॉन्च झालेल्या या इलेक्ट्रिक चेतकने आज 7 लाखांहून अधिक युनिट्स विक्रीचा टप्पा पार केला आहे. ही यशस्वी कहाणी पाहता इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रात बजाजची मजबूत साथ दिसून येत आहे..7.27 लाख युनिट्सची विक्रीवाहन पोर्टलच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष 2021 ते 6 मे 2026 पर्यंत बजाज चेतकच्या 7,27,779 स्कूटर्स विकल्या गेल्या आहेत. ओला आणि टीव्हीएसनंतर हा तिसरा ब्रँड आहे ज्याने 7 लाख युनिट्सचा आकडा ओलांडला आहे. ही मोठी उपलब्धी चेतकच्या लोकप्रियतेचा पुरावा आहे..पहिल्या काही वर्षांत चेतकची विक्री हळूहळू वाढत होती. आर्थिक वर्ष 2020 ते 2024 पर्यंत फक्त 1.50 लाख युनिट्स विक्री झाली. मात्र नंतर प्रचंड वेग आला. आर्थिक वर्ष 2025 पासून ते 2027 च्या सुरुवातीपर्यंत तब्बल 5.77 लाख युनिट्स विकल्या गेल्या. बाजारातील हिस्सा देखील वेगाने वाढला. 2023 मध्ये 4 टक्के हिस्सा असलेला चेतक 2024 मध्ये 11 टक्क्यांवर पोहोचला आणि 2025 मध्ये 20 टक्क्यांवर जाऊन पोहोचला..नवीन 'C सीरीज' ने आणले नवे आकर्षणबजाज ऑटोने नुकतेच चेतकची अपडेटेड 'C सीरीज' लाँच केली आहे. यात नवीन फीचर्स, जास्त वेग आणि आधुनिक डिझाइन देण्यात आले आहे. ग्राहकांना आता अधिक पर्याय उपलब्ध आहेत. किंमत आणि रेंजबजाज चेतक C2501 बेस मॉडेलची किंमत फक्त 89,500 रुपये (एक्स-शोरूम) पासून सुरू होते. ही स्कूटर तीन बॅटरी पर्यायांसह उपलब्ध आहे. 2.5 kWh बॅटरी 113 किलोमीटर, 3.0 kWh बॅटरी 127 किलोमीटर तर 3.5 kWh बॅटरी 153 किलोमीटर रेंज देते. कमी बजेटमध्ये एवढी उत्तम रेंज मिळणे ही चेतकची सर्वात मोठी ताकद आहे..सुरक्षितता आणि आरामदायी प्रवासचेतकमध्ये आधुनिक सुरक्षा फीचर्स, मजबूत बिल्ड क्वालिटी आणि सोपे हँडलिंग दिले आहे. शहरातील दैनंदिन प्रवासासाठी ती अतिशय योग्य आणि विश्वासार्ह पर्याय बनली आहे. बजाज चेतकने दाखवून दिले की इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजारात गुणवत्ता, परवडणारी किंमत आणि विश्वासार्हता यशाची गुरुकिल्ली आहे. भविष्यातही ही स्कूटर अनेक ग्राहकांच्या पसंतीची पहिली निवड राहील अशी कंपनीला अपेक्षा आहे.