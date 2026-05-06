Jammu Kashmir Prepaid SIM Rules : जम्मू-काश्मीरमध्ये आपलं प्रीपेड सिमकार्ड का चालत नाही? 99% लोकांना माहिती नाही, 'हे' आहे कारण

आज मोबाइल फोन ही आपल्या आयुष्याची गरज झाली आहे. पण जम्मू आणि काश्मीरसारख्या संवेदनशील भागात प्रीपेड सिम कार्ड वापरताना अडचणी येतात. अनेक पर्यटक आणि स्थानिकांना याबाबत गोंधळ होतो. मग खरंच प्रीपेड सिम बंद आहेत का? आणि यामागे नेमकं कारण काय आहे?.प्रीपेड सिम आणि त्यातील धोकाप्रीपेड सिम कार्ड हे सोपे आणि स्वस्त असते. रिचार्ज करून लगेच वापरता येते. कागदपत्रेही फार कमी लागतात. यामुळे सामान्य माणसाला सोयीचे वाटते. पण याच सोयीत सुरक्षा यंत्रणांसाठी मोठी समस्या निर्माण होते. अशी सिम सहज मिळते आणि त्याचा पूर्ण मागोवा घेणे कठीण होते..जम्मू-काश्मीरमध्ये का कडक निर्बंध?जम्मू आणि काश्मीर हा भारताचा अत्यंत संवेदनशील प्रदेश आहे. येथे कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हे मोठे आव्हान आहे. सरकारला भीती वाटते की प्रीपेड सिमचा वापर करून काही लोक अफवा पसरवू शकतात, चुकीची माहिती देतात किंवा इतर बेकायदेशीर कामे करू शकतात. म्हणून येथे प्रीपेड सिमवर कडक निर्बंध आहेत..पोस्टपेड सिम का अधिक सुरक्षित?याउलट पोस्टपेड सिम कार्ड सुरक्षित मानले जाते. यासाठी पूर्ण वैयक्तिक माहिती, आधार, फोटो आणि इतर कागदपत्रे आवश्यक असतात. वापरकर्त्याचा पूर्ण तपशील नोंदवला जातो. त्यामुळे गरज पडल्यास सहज मागोवा घेता येतो. सुरक्षा यंत्रणांना हे सोपे जाते.पर्यटकांसाठी महत्वाच्या सूचनाजर तुम्ही जम्मू-काश्मीरला फिरायला येत असाल तर काही गोष्टी लक्षात ठेवा. आगाऊ नियम समजून घ्या. kyc पूर्ण झालेली वैध सिम घ्या. पोस्टपेड कनेक्शन बरोबर ठेवा. सरकारी नियमांचे पालन करा. छोट्या चुकीमुळे तुमचा प्रवास बिघडू शकतो..ईशान्येकडील राज्यांमध्येही असेच नियमहे नियम फक्त जम्मू-काश्मीरपुरतेच नाहीत. आसाम, मणिपूर, नागालँड, मिझोरामसारख्या ईशान्येकडील राज्यांमध्येही सीमावर्ती भागात असे कडक नियम आहेत. कारण तेथेही सुरक्षा आव्हाने वेगळी आहेत.सरकारचा हेतू काय?सरकारचा हा निर्णय सुरक्षा आणि शांततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. प्रीपेड सिमची सोय चांगली आहे, पण संवेदनशील भागात सुरक्षेला प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे पुढच्या वेळी जम्मू-काश्मीरला जाताना सिमबद्दल आधी माहिती घ्या.