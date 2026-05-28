Mobile Price Hike : 10 हजारांचा स्मार्टफोन आता 20 हजारला? मोबाईल कंपन्यांचा 'तो' सिक्रेट खेळ, जो हळू हळू रिकामा करतोय तुमचा खिसा

स्मार्टफोन म्हणजे आपल्या दैनंदिन जीवनातला महत्वाचा साथीपण अचानकपने मोबाईलच्या किंमती वाढ झाल्याचे दिसत आहेकंपन्यांनी स्मार्टफोनच्या किंमती वाढवायला सुरुवात का केली? जाणून घ्या.तुम्हीही गेल्या काही वर्षांत नवीन फोन घेताना खिशाला खिशाला कात्री लागल्यासारखे वाटते का? जे मोबाईल पूर्वी 10,000 रुपयांत मिळत होते, ते आता 18,000 ते 20,000 रुपयांपर्यंत गेले आहेत. फक्त महागाई नव्हे, तर अनेक नवीन तंत्रज्ञानामुळे मोबाईल कंपन्यांच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे..AI आणि शक्तिशाली प्रोसेसरचा खर्चआजचे स्मार्टफोन केवळ कॉल करण्यासाठी नाहीत. त्यात AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) फीचर्स आले आहेत. AI फोटो एडिटिंग, थेट भाषांतर, स्मार्ट सर्च आणि बुद्धिमान असिस्टंट यासाठी कंपन्या महागडे प्रोसेसर आणि AI चिप्स वापरत आहेत. Qualcomm आणि MediaTek च्या नवीन चिपसेटमुळे उत्पादन खर्च वाढला आहे..5G तंत्रज्ञानाने बदलले सगळेभारतात 5G वेगाने पसरत आहे. प्रत्येक नवीन फोनमध्ये 5G सपोर्ट अनिवार्य झाले आहे. यासाठी प्रगत मॉडेम, मजबूत अँटेना, उत्तम कूलिंग सिस्टीम आणि मोठ्या बॅटरीची गरज पडते. यामुळे एंट्री-लेव्हल फोनसुद्धा पूर्वीपेक्षा महाग झाले आहेत..प्रीमियम कॅमेरा आणि डिस्प्लेग्राहकांना आता उत्तम कॅमेरा आणि सुंदर स्क्रीन हवी असते. मिड रेंजच्या फोनमध्येही 200MP कॅमेरे, AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट आणि OIS सारखे फीचर्स देण्यात येत आहेत. ही सर्व प्रीमियम पार्ट्स महाग असल्याने फोनची किंमत वाढते..उत्पादन खर्च आणि जास्त सपोर्टजागतिक पुरवठा साखळीतील समस्या, सेमीकंडक्टरची महागाई आणि आयात खर्चामुळे कंपन्यांवर अतिरिक्त बोजा पडतो आहे. शिवाय, आता कंपन्या 3 ते 7 वर्षांपर्यंत सॉफ्टवेअर अपडेट्स देत आहेत. यासाठी मोठ्या टीम्स आणि गुंतवणूक करावी लागते, जी शेवटी ग्राहकांकडून वसूल केली जाते..बजेट फोनही आता 'बजेट' राहिले नाहीतकाही वर्षांपूर्वी स्वस्त फोन म्हणजे फक्त कॉलिंग आणि WhatsApp साठी होता. आता अगदी कमी किमतीच्या फोनमध्येही fast charging, मोठी बॅटरी, multiple कॅमेरे आणि 5G मिळते. 'बजेट' या शब्दाचा अर्थच बदलला आहे..मोबाईल कंपन्या ग्राहकांना अधिक चांगला अनुभव देण्यासाठी हे सर्व फीचर्स देत आहेत. 5G, AI आणि प्रीमियम हार्डवेअरमुळे फोन महाग झाले आहेत. भारतीय बाजार वेगाने बदलत आहे आणि लोक चांगल्या फोनसाठी जास्त पैसे द्यायला तयार आहेत.भविष्यातही फोनची किंमत वाढतच राहील, कारण तंत्रज्ञान दिवसेंदिवस प्रगत होत आहे. त्यामुळे नवीन फोन घेण्यापूर्वी फीचर्स आणि किंमत दोन्ही काळजीपूर्वक तपासा.