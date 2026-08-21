Sovereign Cloud in India: आता परदेशी सर्व्हरवरील अवलंबित्व भारताला कमी करणं शक्य होणार!

Understanding Sovereign Cloud: आपण दररोज करत असलेली प्रत्येक डिजिटल कृती, जसे की स्मार्टफोनवर फोटो काढणे, डिजिटल पेमेंट करणे किंवा रुग्णालयातील अपॉइंटमेंट बुक करणे, यामधून मोठ्या प्रमाणात डेटा निर्माण होतो. हा डेटा साठवणे, प्रक्रिया करणे आणि आवश्यकतेनुसार उपलब्ध करून देणे गरजेचे असते.क्लाउड ही एक डिजिटल पायाभूत व्यवस्था आहे जी संस्थांना सुरक्षित डेटा सेंटर्समधील शक्तिशाली सर्व्हरच्या मदतीने डेटा साठवणे, प्रक्रिया करणे, व्यवस्थापित करणे आणि पुनर्प्राप्त करणे सक्षम करते. केवळ स्थानिक उपकरणे किंवा ऑन-प्रिमाइस सर्व्हरवर अवलंबून राहण्याऐवजी, क्लाउड प्लॅटफॉर्म डेटा आणि अॅप्लिकेशन्सना दूरस्थ पायाभूत सुविधांवर चालविण्याची सुविधा देतात..क्लाउडची तुलना एका डिजिटल गोदामाशी करता येईल. जसे भौतिक गोदाम वस्तू साठवते, तसे क्लाउड डेटा साठवते,अॅप्लिकेशन्स चालवते, बॅकअप तयार करते आणि कुठूनही सुरक्षित प्रवेश उपलब्ध करून देते. आज बँका, रुग्णालये, उद्योग आणि सरकारी संस्था त्यांच्या महत्त्वाच्या कामकाजासाठी आणि डिजिटल सेवांसाठी क्लाउड सेवांचा वापर करतात..Premium|AI Self Reliance in India : एआयच्या युगात भारताला आत्मनिर्भर होणे का गरजेचे? डिजिटल वसाहतवादाचा वाढता धोका.डेटा संरक्षण का महत्त्वाचे आहे?जीवनातील आणि व्यवसायातील अधिकाधिक गोष्टी ऑनलाइन होत असल्याने, डेटा संरक्षण अत्यंत आवश्यक झाले आहे. वैयक्तिक, आर्थिक आणि व्यावसायिक माहिती ही एक मौल्यवान संपत्ती बनली आहे, ज्याचे नुकसान, गैरवापर, चोरी किंवा अनधिकृत प्रवेशापासून संरक्षण करणे गरजेचे आहे.डेटा उल्लंघनामुळे ओळख चोरी, आर्थिक फसवणूक, ग्राहकांचा विश्वास गमावणे आणि अत्यावश्यक सेवांमध्ये व्यत्यय येऊ शकतो. प्रभावी डेटा संरक्षणामुळे माहिती सुरक्षित, अचूक आणि आवश्यकतेनुसार उपलब्ध राहते..स्पॅम, फिशिंग आणि ऑनलाइन फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांमुळे मजबूत सुरक्षा उपायांची गरज अधिक अधोरेखित झाली आहे. दूरसंचार सेवा प्रदाते या धोक्यांना रोखण्यासाठी एआय-आधारित उपायांचा वापर करत आहेत. उदाहरणार्थ, Airtel च्या एआय-सक्षम अँटी-स्पॅम सोल्युशनने 93 अब्जांहून अधिक स्पॅम कॉल्स, 4 अब्ज स्पॅम संदेश ओळखले असून 14 लाखांहून अधिक फसवे दुवे (Fraudulent Links) ब्लॉक केले आहेत, ज्यामुळे डिजिटल सुरक्षितता आणि विश्वास अधिक मजबूत झाला आहे..सॉव्हरिन क्लाउड का महत्त्वाचे आहे?सॉव्हरिन क्लाउड म्हणजे अशी क्लाउड व्यवस्था जी डेटा आणि क्लाउड ऑपरेशन्स एखाद्या देशाच्या कायदेशीर आणि नियामक (Regulatory) अधिकारक्षेत्रामध्ये ठेवते.भारतात याचा अर्थ असा की डेटा भारतीय कायदे आणि सुरक्षा धोरणांनुसार साठवला, व्यवस्थापित केला आणि नियंत्रित केला जातो. जसे महत्त्वाची कागदपत्रे परदेशातील लॉकरऐवजी भारतातील बँकेच्या लॉकरमध्ये ठेवणे अधिक सुरक्षित आणि नियंत्रित वाटते, त्याचप्रमाणे सॉव्हरिन क्लाउडमुळे डेटावर अधिक नियंत्रण आणि देखरेख मिळते.सॉव्हरिन क्लाउड केवळ डेटा साठवणुकीपुरते मर्यादित नसून मेटाडेटा, बॅकअप्स, एन्क्रिप्शन कीज, प्रवेश परवानग्या आणि क्लाउड व्यवस्थापन प्रणालींचे नियंत्रणही देते. त्यामुळे संवेदनशील माहितीचे संरक्षण आणि नियमांचे पालन अधिक प्रभावीपणे करता येते..Premium|Environmental concerns : एआयचा झपाट्याने वाढता वापर आणि डेटा सेंटर्सची तहान; पर्यावरण, पाणीटंचाई व तापमानवाढीचा धोक्याचा इशारा.भारतात डेटा ठेवणे संरक्षणासाठी कसे उपयुक्त ठरते?डेटा भारतात होस्ट केल्याने कायदेशीर, नियामक आणि कार्यात्मक नियंत्रण अधिक मजबूत होते. संस्थांना डेटा कुठे साठवला जातो, त्यावर प्रक्रिया कशी केली जाते आणि त्यामध्ये कोणाला प्रवेश आहे याबाबत अधिक स्पष्टता मिळते.हे विशेषतः बँकिंग, आरोग्य सेवा, सरकारी सेवा, कर प्रशासन, संरक्षण क्षेत्र आणि महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा अशा क्षेत्रांसाठी अत्यंत आवश्यक आहे, जिथे डेटा सुरक्षा आणि नियमांचे पालन सर्वोच्च प्राधान्य असते.भारतामध्ये डेटा ठेवण्यामुळे परदेशी कायदेशीर अधिकारक्षेत्रांच्या जोखमी कमी होतात आणि राष्ट्रीय डेटा प्रशासनाच्या आवश्यकतांशी अधिक प्रभावीपणे सुसंगत राहण्यास मदत होते..Airtel ने भारतातील पहिले सॉव्हरिन टेल्को-ग्रेड क्लाउड सादर केलेऑगस्ट 2025 मध्ये Xtelify द्वारे Airtel Cloud लाँच करून Airtel ने डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि डेटा सार्वभौमत्वाच्या क्षेत्रात आपले नेतृत्व अधिक मजबूत केले. यामुळे Airtel हा भारतातील सॉव्हरिन, टेल्को-ग्रेड क्लाउड प्लॅटफॉर्म प्रदान करणारा पहिला दूरसंचार ऑपरेटर ठरला. मुळात Airtel च्या स्वतःच्या डिजिटल परिसंस्थेसाठी विकसित करण्यात आलेला हा प्लॅटफॉर्म प्रति मिनिट 1.4 अब्ज व्यवहार (Transactions) हाताळण्यास सक्षम आहे."Sovereign-by-Design" आर्किटेक्चरवर आधारित Airtel Cloud डेटा, पायाभूत सुविधा आणि कंट्रोल-प्लेन ऑपरेशन्स पूर्णपणे भारतात होस्ट आणि नियंत्रित असल्याची खात्री देते. त्यामुळे उद्योगांना डेटा स्थानिकीकरण, सुरक्षा आणि अनुपालन (Compliance) आवश्यकता पूर्ण करण्यात मदत होते..Airtel च्या अत्याधुनिक डेटा सेंटर्स आणि देशव्यापी नेटवर्कवर आधारित हा प्लॅटफॉर्म 99.99% अपटाइम, जिओ-रेडंडन्सी, प्रगत आपत्ती पुनर्प्राप्ती (Disaster Recovery), इम्युटेबल बॅकअप्स आणि सतत डेटा प्रतिकृतीकरण (Continuous Data Replication) प्रदान करतो. हा प्लॅटफॉर्म IaaS, PaaS आणि GenAI-सक्षम सेवांचा पूर्ण संच उपलब्ध करून देतो, ज्यामुळे उद्योग आणि सरकारी संस्था त्यांच्या महत्त्वपूर्ण कामकाजाच्या प्रणाली सुरक्षितपणे चालवू शकतात, डिजिटल परिवर्तनाला गती देऊ शकतात आणि त्यांच्या डेटावर अधिक नियंत्रण राखू शकतात.MeitY प्रमाणपत्रे आणि Airtel च्या विश्वासार्ह पायाभूत सुविधांच्या समर्थनासह, Airtel Cloud भारतीय बाजारपेठेच्या गरजांनुसार सुरक्षित, स्थानिकरित्या नियंत्रित आणि विश्वासार्ह क्लाउड वातावरण उपलब्ध करून देते. आज, "Built in India, Built for India" या संकल्पनेवर आधारित Airtel Cloud देशभरातील उद्योगांसाठी भारतातील पहिले टेल्को-ग्रेड क्लाउड प्लॅटफॉर्म म्हणून सक्षम सेवा पुरवत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.