विज्ञान-तंत्र

Sovereign Cloud in India: आता परदेशी सर्व्हरवरील अवलंबित्व भारताला कमी करणं शक्य होणार!

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Airtel Cloud Launches Sovereign Telco-Grade Platform: Key Features and Benefits Explained

Airtel Cloud Launches Sovereign Telco-Grade Platform: Key Features and Benefits Explained

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Understanding Sovereign Cloud: आपण दररोज करत असलेली प्रत्येक डिजिटल कृती, जसे की स्मार्टफोनवर फोटो काढणे, डिजिटल पेमेंट करणे किंवा रुग्णालयातील अपॉइंटमेंट बुक करणे, यामधून मोठ्या प्रमाणात डेटा निर्माण होतो. हा डेटा साठवणे, प्रक्रिया करणे आणि आवश्यकतेनुसार उपलब्ध करून देणे गरजेचे असते.

क्लाउड ही एक डिजिटल पायाभूत व्यवस्था आहे जी संस्थांना सुरक्षित डेटा सेंटर्समधील शक्तिशाली सर्व्हरच्या मदतीने डेटा साठवणे, प्रक्रिया करणे, व्यवस्थापित करणे आणि पुनर्प्राप्त करणे सक्षम करते. केवळ स्थानिक उपकरणे किंवा ऑन-प्रिमाइस सर्व्हरवर अवलंबून राहण्याऐवजी, क्लाउड प्लॅटफॉर्म डेटा आणि अ‍ॅप्लिकेशन्सना दूरस्थ पायाभूत सुविधांवर चालविण्याची सुविधा देतात.

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