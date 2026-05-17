Night Heat Reason : सूर्य मावळला तरी घरात उकडतंय? रात्रीसुद्धा एवढं गरम का वाटतं? वैज्ञानिकांनी सांगितलं आश्चर्यकारक कारण

सूर्य मावळल्यानंतर बाहेरचे वातावरण हळूहळू थंड होऊ लागते, पण आपल्या घरात मात्र असह्य उकाडा आणि उष्णता जाणवत राहते. अनेकदा रात्रीच्या वेळी घरातील भिंतींमधून जणू गरम वाफा बाहेर पडत असल्याचा भास होतो. वैज्ञानिक भाषेत या स्थितीला 'थर्मल लॅग' (Thermal Lag) असे म्हणतात. वैज्ञानिकांनी यामागील नेमकी कारणे आणि घरातील बांधकाम साहित्य उष्णतेशी कसे वागते याचा रंजक उलगडा केला आहे..थर्मल मास आणि 'थर्मल लॅग'चा वैज्ञानिक नियमआपली घरे बांधण्यासाठी प्रामुख्याने सिमेंट, काँक्रीट, विटा आणि दगड यांसारख्या जड साहित्याचा वापर केला जातो. वैज्ञानिकांच्या मते, या साहित्यामध्ये 'हाय थर्मल मास' (High Thermal Mass) म्हणजेच उष्णता शोषून घेण्याची प्रचंड क्षमता असते. दिवसभर सूर्यप्रकाश थेट भिंतींवर आणि छतावर पडल्यामुळे हे साहित्य मोठ्या प्रमाणावर उष्णता स्वतःमध्ये साठवून ठेवते. साहित्याच्या घनतेमुळे ही उष्णता लगेचच आरपार जात नाही, तर तिला आतल्या भागापर्यंत पोहोचायला काही तासांचा अवधी लागतो, यालाच 'थर्मल लॅग' म्हणतात. दुपारच्या वेळी शोषलेली ही ऊर्जा सूर्यास्तानंतर म्हणजेच साधारण ४ ते ५ तासांनंतर घराच्या आतील भागात पूर्णपणे प्रवास करून पोहोचते आणि त्यामुळे रात्री घर गरम होते..रात्रीच्या वेळी भिंतींमधून होणारे उष्णतेचे उत्सर्जनदुपारच्या वेळी जेव्हा घराबाहेरचे तापमान जास्त असते, तेव्हा उष्णता बाहेरून आतल्या दिशेने वाहते. मात्र सूर्य मावळल्यानंतर बाहेरचे तापमान कमी होते आणि घरातील वातावरण तुलनेने थंड असते. थर्मोडायनामिक्सच्या (उष्णता गतीशास्त्र) नियमानुसार उष्णता नेहमी गरम भागाकडून थंड भागाकडे प्रवास करते. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी दिवसभर तापलेल्या सिमेंटच्या भिंती आणि छताचे काँक्रीट स्लॅब ती साठवलेली उष्णता घराच्या आत सोडण्यास (Radiate करण्यास) सुरुवात करतात. यामुळेच बाहेर गारवा असला, तरी घरातील भिंती गरम हवेचे उत्सर्जन करत राहिल्याने खोलीत कोंदट आणि गरम वाटते..'अर्बन हीट आयलंड' आणि खेळत्या हवेचा अभावशहरी भागांमध्ये सिमेंटची जंगले, डांबरी रस्ते आणि एकमेकांना खेटून बांधलेल्या इमारतींमुळे 'अर्बन हीट आयलंड' (Urban Heat Island) नावाचा परिणाम दिसून येतो. आधुनिक घरांमध्ये वेंटिलेशन (खेळती हवा) योग्य नसल्यास, भिंतींनी उत्सर्जित केलेली गरम हवा घराबाहेर पडू शकत नाही. खिडक्या बंद असल्यास किंवा खोलीत हवा फिरण्यासाठी पुरेशी जागा नसल्यास ती उष्णता आतच अडकून पडते. त्यातच घरातील विद्युत उपकरणे, फ्रीज आणि स्वयंपाकामुळे निर्माण होणारी अंतर्गत उष्णता या समस्येत आणखी भर घालते आणि रात्री घर एखाद्या भट्टीतल्यासारखे गरम राहते..रात्रीच्या उकाड्यापासून सुटका मिळवण्याचे उपायवैज्ञानिकांनी या समस्येवर काही प्रभावी उपायही सुचवले आहेत. घराच्या छतावर पांढरा किंवा 'कूल रूफ' (Cool Roof) पेंट लावल्यास छताची सूर्यप्रकाश परावर्तित करण्याची क्षमता (Albedo) वाढते, ज्यामुळे छत दिवसा कमी तापते. संध्याकाळनंतर जेव्हा बाहेरची हवा थंड होते, तेव्हा घरातील समोरासमोरील खिडक्या उघड्या ठेवून 'क्रॉस वेंटिलेशन' (Cross Ventilation) करावे जेणेकरून आतील गरम हवा बाहेर पडून जाईल आणि बाहेरचा गारवा आत येईल. याशिवाय घराभोवती किंवा गॅलरीत झाडे लावल्याने आजूबाजूचे तापमान नैसर्गिकरी्या कमी राहण्यास मदत होते.