Nothing Phone (1) Get Free: Nothing चा पहिला वहिला स्मार्टफोन Phone (1) लाँचपासूनच चर्चेत आहे. हटके डिझाइनमुळे चर्चेत आलेल्या या फोनला आता फ्री मध्ये जिंकू शकता. Nothing ने संस्थापक Carl Pei याबाबतची घोषणा केली आहे. याबाबत त्यांनी ट्विट करत यूजर्सला एका सोप्या कॉम्पिटेशनमध्ये भाग घेण्यास सांगितले आहे. यूजरला फोन जिंकण्यासाठी केवळ कॉमेंट करायची आहे. परंतु, यासाठी एक अट आहे.

ट्विटर यूजरला Carl Pei च्या पोस्ट खाली कॉमेंट करायची आहे. तुम्ही केलेल्या कॉमेंटला एकही लाईक मिळू नये, अशी ही अट आहे. म्हणजेच, ज्या व्यक्तीच्या ट्विटला एकही लाईक येणार नाही, त्या व्यक्तीला Nothing Phone (1) मोफत मिळेल.

जास्त लाईक्स असणाऱ्या ट्विटर यूजरला देखील मिळेल फोन.

केवळ एकही लाईक नसणाऱ्या यूजरलाच नाही, तर ज्या यूजरच्या ट्विटला सर्वाधिक लाईक्स मिळतील; ती व्यक्ती देखील नथिंगच्या फोनला मोफत जिंकण्याची संधी आहे. Carl Pei च्या या ट्विटला आतापर्यंत १० हजारांपेक्षा अधिक लाईक्स मिळाले आहेत. तर ४१ हजारांपेक्षा जास्त कॉमेंट्स आल्या आहेत.

तुम्ही देखील कार्ल यांच्या ट्विटखाली कॉमेंट करू शकता. २४ तासांच्या आत या पोस्टवर कॉमेंट्स करणाऱ्या यूजर्सला फोन जिंकण्याची संधी आहे. कंपनी २४ तासांच्या आत विजेत्यांची घोषणा करेल. कंपनी दोन विजेत्यांना स्मार्टफोन मोफत देणार आहे.लक्षात घ्या की कंपनीने आपल्या डिव्हाइसला प्रमोट करण्यासाठी गिववेचे आयोजन केले आहे.

दरम्यान, काही महिन्यांपूर्वी लाँच झालले्या नथिंगच्या या फोनची मूळ किंमत २७,४९९ रुपये आहे. फोनच्या बॅक पॅनेलवर इन-बिल्ट LED लाइट्स देण्यात आली आहे. तर फोटोग्राफीसाठी ५० मेगापिक्सलचा कॅमेरा मिळतो.

