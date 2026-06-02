iPhone सारखा मोबाईल Xiaomi 17T होतोय लॉन्च; 6500mAh बॅटरी, ट्रिपल कॅमेरासह दमदार फीचर्स, पण किंमत एकदम कमी

शाओमी भारतात एक शक्तिशाली फ्लॅगशिप ग्रेड स्मार्टफोन आणण्याच्या तयारीत आहे. ४ जूनला होणारा हा लॉन्च टेक प्रेमींसाठी खास ठरणार आहे. कंपनीने आधीच लॉन्च डेट जाहीर केली असून एक आकर्षक पोस्टरही प्रसिद्ध केले आहे. यामुळे उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे..आकर्षक डिझाइन आणि रंगपोस्टरनुसार, Xiaomi 17T जांभळ्या (पर्पल) रंगाच्या स्टाइलिश व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध असेल. मागील पॅनलवर ट्रिपल कॅमेरा सेटअप स्पष्ट दिसत आहे. प्रीमियम लूक आणि मजबूत बिल्डसह हा फोन हातात धरताच फ्लॅगशिप वाटावा असा अनुभव देईल.दमदार बॅटरीसह लाँग लाइफया फोनची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे 6500mAh क्षमतेची कार्बन सिलिकॉन बॅटरी. कंपनीच्या अधिकृत पोर्टलवर जाहीर झालेल्या या बॅटरीसोबत 67W हायपरचार्ज सपोर्ट मिळेल. दीर्घकाळ वापर आणि फास्ट चार्जिंगची गरज असणाऱ्यांसाठी हा फोन बेस्ट ठरेल.परफॉर्मन्सXiaomi 17T मध्ये MediaTek Dimensity 8500 Ultra चिपसेट वापरण्यात आला आहे. हा प्रोसेसर मल्टीटास्किंग, गेमिंग आणि हेवी यूजसाठी शक्तिशाली परफॉर्मन्स देण्यास सक्षम आहे. फ्लॅगशिप ग्रेड स्पीडचा अनुभव घ्यायचा असेल तर हा फोन लक्षात ठेवण्यासारखा आहे.व्हिज्युअल अनुभवफोनमध्ये 6.59 इंचाचा 1.5K रिझोल्यूशन डिस्प्ले आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेटसह येते. HDR10+, Dolby Vision आणि DCI-P3 कलर गॅमटसह कमाल ब्राइटनेस 3500 nits इतकी आहे. बाहेर उन्हातही स्पष्ट दिसणारा आणि रंगीबेरंगी स्क्रीन अनुभव देणारा हा डिस्प्ले मन मोहित करेल..ट्रिपल कॅमेरा सेटअपकॅमेरा प्रेमींसाठी खास, Xiaomi 17T मध्ये Leica ट्यून केलेला ट्रिपल रियर कॅमेरा मिळेल. यात 50MP प्रायमरी सेन्सर, 12MP अल्ट्रावाइड लेन्स आणि 5X ऑप्टिकल झूमसह 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो लेन्स आहे. सेल्फीसाठी 32MP फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे. दिवस-रात्र, पोर्ट्रेट किंवा झूम शॉट्ससाठी हा सेटअप तयार आहे..किंमत आणि व्हेरिएंटटिपस्टर्सनुसार, भारतात Xiaomi 17T ची सुरुवातीची किंमत सुमारे 65000 ते 70000 रुपयांच्या दरम्यान असेल. बेस व्हेरिएंटमध्ये 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मिळेल, तर टॉप व्हेरिएंट 512GB स्टोरेजसह येईल. जागतिक बाजारात किंमत सुमारे 749डॉलर (अंदाजे 83000 रुपये) असू शकते. अधिकृत किंमत लॉन्चवेळी जाहीर होईल.परफॉर्मन्स, बॅटरी, डिस्प्ले आणि कॅमेरा यांचा परिपूर्ण मिलाफ साधणारा Xiaomi 17T हा फोन 4 जूनला भारतात येत आहे. फ्लॅगशिप अनुभव प्रीमियम किंमतीत मिळवण्याची संधी असल्याने टेक उत्साहींसाठी हा लॉन्च रोमांचक ठरणार आहे.