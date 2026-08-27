Yamaha YZF-R2 भारतात लाँच! R15 पेक्षा हलकी अन् 204cc इंजिन; पहा किंमत अन् भन्नाट फीचर्स...

Yamaha YZF-R2 Launched in India: यामाहा मोटर इंडियाने भारतीय दुचाकी बाजारात आपली बहुप्रतिक्षित स्पोर्ट बाइक 'यामाहा YZF-R2' अधिकृतपणे लाँच केली आहे. या बाइकची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत 2.30 लाख रुपये ठेवण्यात आली असून, यातील टॉप-एंड 'R2M' व्हेरियंटची किंमत 2.53 लाख रुपयांपर्यंत जाते. कंपनीकडून सप्टेंबर 2026 पासून या बाइकची डिलिव्हरी सुरू केली जाणार आहे. लोकप्रिय R15 सोबत ही बाइक यामाहाच्या 'आर-सिरीज' लाइनअपचा एक महत्त्वाचा भाग बनेल..इंजिन आणि वजनदार परफॉर्मन्सइंजिन: या बाइकमध्ये नवीन 204 cc, लिक्विड-कुल्ड, सिंगल-सिलिंडर इंजिन देण्यात आले आहे.पॉवर: हे इंजिन 26.1 bhp पॉवर आणि 19.1 Nm टॉर्क जनरेट करते.गिअरबॉक्स: 6-स्पीड गिअरबॉक्स आणि असिस्ट अँड स्लिप क्लच स्टँडर्ड म्हणून उपलब्ध आहे.क्विकशिफ्टर: मिड आणि 'एम' (M) व्हेरियंटमध्ये क्विकशिफ्टर स्टँडर्ड स्वरूपात दिले आहे.वजन: R15 च्या तुलनेत चेसिसचे वजन 2 kg ने कमी करण्यात आले आहे. 149 kg वजन असलेली ही बाइक या सेगमेंटमधील सर्वात हलकी बाइक ठरली आहे..Smartwatch Technology: हाताची हालचाल की चालणे? स्मार्टवॉचला कसे कळते तुम्ही किती चाललात? पाहा इनबिल्ट सेन्सर्सचे तंत्रज्ञान....डिझाइन आणि रंगांचे पर्याययामाहा YZF-R2 मध्ये आर-सिरीजची सिग्नेचर आक्रमक आणि फुल-फेअरिंग डिझाइन पाहायला मिळते.फ्रंट लुक्स: स्लीक एलईडी लाईट्स आणि आकर्षक डीआरएल (DRLs) मुळे बाइकला स्पोर्टी लूक मिळतो.टँक आणि टेल: मस्क्युलर फ्युएल टँक आणि शार्प टेल सेक्शन बाइकचे सौंदर्य वाढवते.रंग: ही बाइक मेटॅलिक ब्लॅक, डार्क ब्लूइश ग्रे, मॅट व्हाईट पर्ल, रेसिंग ब्लू आणि मेटॅलिक ग्रे या 5 आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. यातील मेटॅलिक ग्रे रंग फक्त टॉप व्हेरियंटमध्येच मिळेल..हार्डवेअर आणि आधुनिक फीचर्सब्रेक्स आणि सस्पेंशन: समोर 282 mm डिस्क ब्रेक, मागे डिस्क ब्रेक आणि ड्युअल-चॅनेल एबीएस दिले आहे. तसेच फ्रंटला इनव्हर्टेड (USD) फोर्क्स आणि रिअरला मोनोशॉक सस्पेंशन आहे.राइडिंग मोड्स: स्ट्रीट, रेन, स्पोर्ट्स आणि कस्टम असे 4 राइडिंग मोड्स मिळतात.R2M मधील खास फीचर्स: टॉप-एंड R2M व्हेरियंटमध्ये TFT स्क्रीन, स्मार्ट की आणि ॲडजस्टेबल लीव्हर्स देण्यात आले आहेत. या बाइकची सीट हाईट 810 mm असून यात 17-इंच व्हील्स मिळतात..Helmet Safety: हेल्मेटलाही असते एक्सपायरी डेट! किती वर्षांनी बदलावे जुने हेल्मेट? वेळीच सावध व्हा, नाहीतर जिवाला वाढेल धोका!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.