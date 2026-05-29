Mobile Internet Saving : लवकर संपतोय मोबाईलचा डेटा? फोनमध्ये लपलेली 'ही' सेटिंग वाचवेल तुमचं इंटरनेट, पूर्ण दिवस चालेल सुपरफास्ट

Tech Tips : दिवसभरात रील्स पाहताना किंवा यूट्यूबवर व्हिडिओ स्क्रोल करताना अचानक "You have used 100% of your daily data limit" असा मेसेज येतो आणि आपल्या आनंदावर विरजण पडतं. सकाळी रिचार्ज केलेला डेटा दुपार व्हायच्या आतच कसा संपला या विचाराने अनेकजण डोकेदुखी करून घेतात. आपण तर फोन जास्त वापरलाही नाही मग हे महागडं इंटरनेट जातंय कुठे? हा प्रश्न तुम्हालाही रोज पडत असेल तर समजून जा की तुमच्या नकळत मोबाईलच्या बॅकग्राउंडमध्ये एक डेटा चोर लपलेला आहे, जो हळू हळू पण सतत तुमचं इंटरनेट फस्त करत असतो..या समस्येचं मूळ कारस्थान तुमच्या फोनमधील वेगवेगळ्या ॲप्सच्या ऑटो अपडेट आणि बॅकग्राउंड रिफ्रेशिंग सिस्टीममध्ये दडलेलं असतं. आपण एखादं ॲप बंद केलं तरी ते शांत बसत नाही; ते पडद्यामागून इंटरनेट वापरून स्वतःला अपडेट करत राहतं आणि जाहिराती लोड करत असतं. यामुळे तुमचा महत्त्वाचा डेटा तर संपतोच पण सोबत फोनची बॅटरीही वेगाने उतरते. हा लपलेला चोर पकडण्यासाठी आणि इंटरनेटची उधळपट्टी थांबवण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या फोनच्या सेटिंग्जमध्ये एक छोटासा पण अत्यंत प्रभावी बदल करावा लागेल..यावर सर्वात सोपा आणि रामबाण उपाय म्हणजे फोनमधील 'Data Saver' (डेटा सेव्हर) मोड किंवा 'Background Data Restrictions' ही लपलेली सेटिंग चालू करणे. तुमच्या फोनच्या 'Settings' मध्ये जाऊन 'Network & Internet' किंवा 'Connection' या पर्यायावर क्लिक करा. तिथे तुम्हाला 'Data Usage' हा पर्याय दिसेल. हा मोड ऑन करताच, बॅकग्राउंडमध्ये चालणारे अनावश्यक ॲप्स इंटरनेट वापरू शकणार नाहीत. फक्त तुम्ही सध्या स्क्रीनवर वापरत असलेल्या मुख्य ॲपलाच इंटरनेटचा पूर्ण पुरवठा केला जाईल..हा एक छोटासा बदल करताच तुमचं इंटरनेट अगदी जादू केल्यासारखं संपूर्ण दिवसभर टिकेल. अनावश्यक ॲप्सचा डेटा पुरवठा थांबल्यामुळे, तुम्ही जे ॲप वापरत आहात जसे की यूट्यूब किंवा गुगल तिथे इंटरनेटचा स्पीड सुपरफास्ट होईल. आता डेटा संपण्याची अजिबात भीती न बाळगता, तुम्ही तुमचे आवडते व्हिडिओ आणि रील्स अगदी बिनधास्तपणे पाहू शकता आणि तुमचा रोजचा इंटरनेट प्लॅन पूर्ण वसूल करू शकता.