Premium|Study Room : १३० वे संविधान दुरुस्ती विधेयक : कारणे आणि परिणाम

Constitutional Reform 2025: Ensuring Accountability and Transparency in Governanceलेखक : अभिजित मोदेअर्धशतकांहून अधिक काळाच्या राजकीय इतिहासात मंत्री किंवा मुख्यमंत्री जे गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली आले, मात्र त्यांच्याविरुद्ध नेमकी कायदेशीर तरतूद नसणे किंवा त्यांना पदावरून सहजपणे काढता न येणे, अशा परिस्थितींचा विचार घेऊन भारताचे १३० वे संविधान दुरुस्ती विधेयक २०२५ सादर केले आहे. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश असा आहे की जर एखाद्या मंत्र्याला सलग ३० दिवसांपासून गंभीर गुन्ह्याच्या आरोपाखाली अटक झाली तर त्याला पदावरून हटवायला सरकारी यंत्रणा सक्षम असाव्यात. यामुळे सार्वजनिक पदांवरील व्यक्ती अधिक पारदर्शक आणि जबाबदार राहतील, तसेच जनतेचा विश्वास राखला जाईल..विधेयकात काय आहे?या विधेयकानुसार, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा इतर मंत्री जे गंभीर गुन्ह्यांच्या प्रकरणात सलग ३० दिवस कोठडीत असतील त्यांना त्यांच्या पदावरून हटवले जाईल. असा गुन्हा ज्यावर ५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेची तरतूद आहे, त्याच प्रकारच्या गुन्ह्यांचा समावेश या विधेयकामध्ये आहे.केंद्र सरकारमध्ये पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती, राज्यांमध्ये मुख्यमंत्री यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यपाल आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्येदेखील विशेष तरतूद केली आहे. मंत्री गुन्ह्यातून मुक्त झाल्यानंतर त्यांना पुन्हा नियुक्त करता येऊ शकते..विविध दृष्टिकोनातून या विधेयकाचा अर्थनैतिक आणि सरकारी शिस्तीचा दृष्टिकोनसरकार आणि सार्वजनिक पदांवरील व्यक्तींनी नैतिक वर्तन करणे गरजेचे आहे. या विधेयकामुळे पदावर असलेले लोक गंभीर आरोपांमध्ये जेलमध्ये असताना देखील आपले पद राखू शकणार नाहीत, ज्यामुळे राजकीय जबाबदारी आणि शिस्त वाढेल.राजकीय दृष्टिकोनविरोधी पक्षांनी या विधेयकाला ठाम विरोध केला आहे. त्यांना भीती आहे की या दुरुस्तीचा दुरुपयोग होऊ शकतो. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना राजकीय छळासाठी लक्ष्य केले जाऊ शकते. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांवर विरोधकांकडून टोकाचे आरोप करण्यात येत आहेत.जनतेचा दृष्टिकोनया विधेयकामुळे जनतेचा विश्वास वाढेल आणि भ्रष्टाचार कमी होण्यास हातभार लागेल. दोषी मंत्र्यांना निलंबित करून नव्या, सुधारित प्रशासनाला संधी मिळेल..विधेयकामध्ये काय दुरुस्ती करण्यात आली? कलम ७५ (केंद्रातील मंत्र्यांचे नियम), १६४ (राज्य मंत्र्यांबाबत) व २३९अअ (दिल्ली केंद्रशासित प्रदेशाबाबत) मध्ये बदल करण्यात आला आहे. मंत्र्यांना पदावरून हटवण्यासाठी राष्ट्रपती, राज्यपाल आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अधिकाऱ्यांना अधिकार दिले गेले आहेत. केंद्र आणि राज्यांमध्ये मंत्री सलग ३० दिवस कोठडीत असल्यास त्यांना आपोआप ३१ व्या दिवशी पदमुक्त केले जाईल..विधेयकाचा परिणाम१. राजकीय पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढेलया विधेयकामुळे मंत्र्यांच्या गुन्हेगारी आरोपांवर सरकारकडून त्वरित कारवाई होणार असल्याने राजकीय व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील. जबाबदारी वाढल्यामुळे लोकशाहीमध्ये जनतेचा विश्वास वाढेल.२. भ्रष्टाचारावर तोडगागंभीर गुन्ह्यांशी संबंध असलेल्या मंत्र्यांना दडपशाहीने संरक्षण मिळणार नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचार आणि भ्रष्ट राजकारण कमी होण्यास मदत होईल..३. राजकीय स्थैर्य आणि अडथळाकाही राजकीय सत्ताधाऱ्यांना ज्यांच्यावर गुन्हेगारी आरोप आहेत, त्यांना पदावरून हटवल्यामुळे काही काळासाठी त्यांच्या सरकारमध्ये अस्थिरता येऊ शकते. मात्र दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून स्वच्छ प्रशासनासाठी फायदेशीर आहे.४. विरोधक पक्षातील चिंताविरोधकांनी या विधेयकाचा उपयोग राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना बदनाम करण्यासाठी किंवा छळासाठी होऊ शकतो असे म्हटले आहे. त्यामुळे राजकीय दडपशाही वाढू शकते अशी भीती व्यक्त केली जाते आहे.५. न्यायालयीन कामकाजावर प्रभावकाही प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन प्रक्रियेत वेग येईल कारण मंत्री जर कोठडीत राहिले तर त्यांना पदावरून हटवले जाईल, ज्यामुळे कारवाई सोपी होईल.६. जनता आणि समाजातील अपेक्षालोकांनी या विधेयकाकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहिले आहे. यामुळे स्वच्छ आणि जबाबदार शासन हा दृष्टिकोन वाढेल, त्यामुळे भविष्यकाळात सार्वजनिक पदांवरील लोक अधिक शिस्त आणि नैतिकता जपण्याचा प्रयत्न करतील..निष्कर्ष१३० वे संविधान दुरुस्ती विधेयक २०२५ ही भारताच्या राजकीय आणि संस्थात्मक पारदर्शकतेसाठी महत्त्वाची पायरी आहे. हे विधेयक गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली असलेल्या मंत्र्यांना पदावरून हटवण्यासाठी स्पष्ट कायदेशीर मार्ग आहे. परंतु, या विधेयकाची योग्य अंमलबजावणी व राजकीय गैरवापर टाळणे हे मोठे आव्हान असेल.