Premium|Study Room : माहिती अधिकारी म्हणून काम करताना अडचणीत सापडल्यास काय कराल.?

अभिजित मोदेएक सार्वजनिक माहिती अधिकारी (PIO) यांना माहितीचा अधिकार (RTI) कायद्यानुसार अर्ज प्राप्त होतो. आवश्यक कागदपत्रे व माहिती गोळा केल्यानंतर त्यांना समजते की, ही माहिती त्यांच्या काही जुन्या निर्णयांशी संबंधित आहे आणि हे निर्णय पूर्णपणे योग्य नव्हते. या निर्णयांमध्ये इतर काही कर्मचारीदेखील सहभागी होते. संपूर्ण माहिती उघड केल्यास त्यांच्या आणि सहकाऱ्यांच्या विरोधात विभागीय चौकशी होऊन शिक्षेची शक्यता आहे. माहिती न देणे, अर्धवट देणे किंवा माहिती लपवणे आदी गोष्टी केल्यास शिक्षा कमी होईल किंवा टळेल. हा PIO एकूणच प्रामाणिक व कर्तव्यदक्ष आहे; मात्र या एका निर्णयात चूक झाली आहे. तो तुमच्याकडे सल्ल्यासाठी येतो. खाली काही पर्याय दिले आहेत; प्रत्येक पर्यायाचे गुणदोष समजावून सांगा आणि शेवटी तुम्ही कोणता सल्ला द्याल ते कारणांसह नमूद करा.उत्तर :परिचयया प्रकरणात पारदर्शकता व स्वसंरक्षण यात संघर्ष दिसतो. माहितीचा अधिकार कायदा नागरिकांना सत्य माहिती मिळवण्याचा हक्क देतो आणि PIO वर प्रामाणिकपणे व वेळेत माहिती देण्याची स्पष्ट जबाबदारी टाकतो. चुकीचा निर्णय मान्य करूनही संपूर्ण सत्य सांगावे की, स्वतःला व सहकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी माहिती लपवावी, हा मुख्य नैतिक द्वंद्व आहे. प्रामाणिकता, जबाबदारी, कायद्याचा आदर व सार्वजनिक हित या नैतिक मूल्यांची कसोटी येथे लागते.हितधारक (Stakeholders)अर्जदार नागरिक - ज्याला योग्य, संपूर्ण, वेळेत माहिती मिळण्याचा कायदेशीर व नैतिक हक्क आहे.PIO - जो निर्णयात सहभागी असून, माहिती देण्याची कायदेशीर जबाबदारी व नैतिक कर्तव्य दोन्ही त्याच्यावर आहे.इतर संबंधित कर्मचारी - ज्यांच्या करिअर, प्रतिमा व शिक्षेवर माहिती उघड करण्याचा परिणाम होऊ शकतो.विभाग / संस्था - ज्याची विश्वसनीयता, पारदर्शकता व लोकांचा विश्वास या निर्णयामुळे प्रभावित होतात.व्यापक जनता व शासन व्यवस्था - RTI चा उद्देश म्हणजे प्रशासनातील प्रामाणिकता व उत्तरदायित्व वाढवणे; हा उद्देश या प्रकरणाने बळकट होऊ शकतो किंवा कमकुवत. पर्याय १ : वरिष्ठांचा सल्ला घेऊन तसा निर्णय करणेगुणशिस्तबद्धता व पदसोपानाचा आदर (respect for hierarchy) राखला जातो.वरिष्ठांना संपूर्ण परिस्थिती माहीत असल्याने, कायदेशीर जोखीम व विभागीय परिणाम विचारात घेऊन ते तुलनेने संतुलित मार्ग सुचवू शकतात.PIO वरचा वैयक्तिक दबाव कमी होतो; जबाबदारी काही अंशी सामायिक होते, ज्यामुळे निर्णय घेताना मानसिक ताण कमी होऊ शकतो.दोषRTI कायद्यानुसार माहिती देण्याची अंतिम जबाबदारी PIO चीच आहे; वरिष्ठांचा सल्ला घेतला तरी कायदेशीर जबाबदारी टळत नाही.जर वरिष्ठांनी माहिती लपवण्याचा/कमी करण्याचा सल्ला दिला तर PIO कायद्याचे उल्लंघन करतो व स्वतःची नैतिक प्रामाणिकता गमावतो.केवळ वरिष्ठांनी सांगितले म्हणून चुकीचा निर्णय घेणे ही नैतिक जबाबदारीपासून पळवाट ठरते; कर्तव्यनिष्ठ (deontological) दृष्टिकोनाशी हे विसंगत आहे.पर्याय २ : रजा घेणे किंवा अर्ज दुसऱ्या PIO कडे हस्तांतरित करणेगुणहितसंघर्ष (conflict of interest) कमी करण्यासाठी 'स्वतःला दूर ठेवणे' हा वरकरणी निष्पक्षतेचा प्रयत्न वाटू शकतो.नवीन PIO तुलनेने वस्तुनिष्ठपणे दस्तऐवजांचा अभ्यास करून कायद्यानुसार निर्णय घेऊ शकतो.दोषफक्त जबाबदारी टाळण्यासाठी रजा घेणे हे कर्तव्यापासून दूर पळणे (dereliction of duty) ठरते; RTI कायद्यानुसार PIO ने ३० दिवसांत उत्तर देणे बंधनकारक आहे.केवळ स्वतःवर कारवाई टाळण्यासाठी अर्ज दुसऱ्याकडे ढकलणे हे नैतिकदृष्ट्या पलायनवाद (escape) आहे; प्रामाणिक चूक स्वीकारण्याऐवजी दुसऱ्यावर ओझे टाकले जाते.आयोग किंवा उच्च प्राधिकरणाला हा प्रकार कळल्यास, RTI प्रक्रियेचे जाणीवपूर्वक विलंब म्हणून याकडे पाहिले जाऊ शकते व अधिक कडक कारवाई होऊ शकते. पर्याय ३ : परिणामांचे गणित करून थोडी माहिती बदलून किंवा अंशत: देणेगुणअल्पकालीन दृष्टीने स्वतःला व सहकाऱ्यांना मोठ्या शिक्षेपासून वाचवण्याचा 'व्यवहार्य' मार्ग वाटू शकतो.बाह्यदृष्ट्या अर्जाला उत्तर दिले आहे असे दाखवता येते, त्यामुळे तत्काळ तक्रार किंवा वाद टाळला जाऊ शकतो.दोषही थेट फसवणूक आहे; अपूर्ण, वाकवलेली किंवा लपवलेली माहिती देणे हे RTI कलम २० अंतर्गत असलेल्या दंडात्मक तरतुदींनाच्या विरोधात आहे.नैतिकदृष्ट्या प्रामाणिकता, सत्यनिष्ठा आणि सार्वजनिक विश्वास यांना मोठा धक्का बसतो; एकदा बनाव उघड झाल्यास केवळ चुकलेल्या निर्णयासाठीच नव्हे तर जाणीवपूर्वक माहिती लपवण्यासाठीही कारवाई होऊ शकते, जी अधिक गंभीर आहे.'थोडी तडजोड केलेली माहिती' ही संस्कृती संस्थेत रुजली तर भविष्यातील सर्व प्रकरणांत पारदर्शकता नष्ट होते आणि भ्रष्टाचारासाठी मार्ग मोकळा होतो.पर्याय ४ : सहकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून त्यांच्या सल्ल्यानुसार वर्तन करणेगुणनिर्णय सामायिक केल्याने PIO ला नैतिक व मानसिक आधार मिळू शकतो; सामूहिक चर्चा केल्याने काही व्यावहारिक उपाय सुचू शकतात (उदा. भविष्यातील सुधारणा, सामूहिक जबाबदारी मान्य करणे इ.).सामूहिक विचारांतून कधी कधी अधिक संतुलित आणि जनहिताभिमुख निर्णयही निघू शकतो, विशेषतः जर सहकारीही प्रामाणिक असतील.दोषज्या सहकाऱ्यांवरही कारवाईची शक्यता आहे, ते बहुतांश वेळा स्वतःचे रक्षण करणारा सल्लाच देतील; त्यामुळे समूहिक स्वार्थ निर्माण होतो.शेवटी कायदेशीर जबाबदारी PIO वरच राहते; 'सहकाऱ्यांच्या सल्ल्याने केले' असे कारण स्वीकारले जाणार नाही.समूहाने ठरवून माहिती दडपली तर ही संगनमताने गैरप्रकार लपवण्याची कृती ठरते, जी स्वतंत्रपणेही गंभीर नैतिक व कायदेशीर गुन्हा मानली जाऊ शकते. योग्य सल्ला - कोणता मार्ग घ्यावा?१. RTI चा कायदेशीर व नैतिक चौकटRTI कायद्यानुसार PIO ची मुख्य कर्तव्ये अशी आहेत. अर्ज स्वीकारणे, आवश्यक असल्यास इतर अधिकाऱ्यांची मदत घेणे आणि ३० दिवसांच्या आत मागितलेली माहिती उपलब्ध करून देणे किंवा नाकारताना योग्य कारणे व अपीलचा मार्ग स्पष्टपणे सांगणे. माहिती फक्त त्या मर्यादित कलमांखाली रोखता येते जेथे राष्ट्रीय सुरक्षा, गोपनीय वैयक्तिक माहिती इत्यादी प्रमाणित अपवाद लागू होतात; स्वतःचे रक्षण हा वैध कायदेशीर अपवाद नाही. त्यामुळे कायदेशीर चौकटीत राहून प्रामाणिक, पूर्ण आणि वेळेत माहिती देणे हीच प्राथमिक जबाबदारी व सर्वोच 