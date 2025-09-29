Study Room

Premium|Study Room : आचार्य देवव्रत : महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल

New Maharashtra Governor Acharya Devvrat : महाराष्ट्राच्या नव्या राज्यपालांविषयी माहिती जाणून घेऊ, सकाळ स्टडी रूमच्या व्यक्तिविशेष या सदरातून.
आचार्य देवव्रत

आचार्य देवव्रत

E sakal

स्टडीरूम
Updated on

आचार्य देवव्रत : महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल 

पूर्ण नाव : आचार्य देवव्रत

जन्म तारीख : १८ जानेवारी १९५९

जन्मस्थळ : समालखा, पंजाब (आता हरयाणा)

Loading content, please wait...
maharashtra
UPSC
Governor
mpsc

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com