Premium|Study Room : आचार्य देवव्रत : महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल

आचार्य देवव्रत : महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल पूर्ण नाव : आचार्य देवव्रतजन्म तारीख : १८ जानेवारी १९५९जन्मस्थळ : समालखा, पंजाब (आता हरयाणा).शिक्षण:पदवी (इतिहास, हिंदी)पदव्युत्तर (एम.ए. हिंदी, पंजाब विद्यापीठ, चंदीगड, १९८४)बी.एड.योगशास्त्रातील डिप्लोमानैसर्गिक चिकित्साशास्त्र व योगिक सायन्समध्ये डॉक्टरेटशिक्षण आणि शिक्षक म्हणून गुरुकुल कुरुक्षेत्र येथे प्रदीर्घ योगदान.प्रशासकीय व राजकीय कारकीर्द :गुरुकुल कुरुक्षेत्र, हरयाणा येथे प्राचार्य (१९८१-२०१५)राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश (२०१५-२०१९)राज्यपाल, गुजरात (२०१९-विद्यमान)महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल (अतिरिक्त कार्यभार, २०२५).कार्यक्षेत्र व अनुभव :अध्यापन, योगशास्त्र व नैसर्गिक चिकित्सा क्षेत्रात ४५ वर्षांचा अनुभवहिमाचल प्रदेशमध्ये नैसर्गिक शेती, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, व्यसनमुक्ती, सामाजिक ऐक्य, जलसंवर्धन आदी उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी.गुजरातमध्ये नैसर्गिक शेतीचा विशेष प्रचार आणि विस्तारवैदिक संस्कृती व मानवतावादाचा अभ्यास व प्रचारसध्याचे पद :महाराष्ट्राचे व गुजरातचे राज्यपाल (अतिरिक्त कार्यभार), शपथ - १५ सप्टेंबर २०२५