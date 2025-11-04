Premium|Study Room : हिटलर हुकुमशहा कसा झाला?

लेखक : विपुल वाघमोडे जगाच्या इतिहासात अॅडॉल्फ हिटलर हे नाव जितके भीतीदायक आहे, तितकेच ते राजकारणातील प्रभाव आणि संघटनशक्तीचे प्रतीक आहे.एका साध्या युवकाने आपल्या विचारांच्या ताकदीने संपूर्ण जर्मनीला आपल्यामागे उभे केले आणि जगाला दुसऱ्या महायुद्धाच्या आगीत ढकलले. ही कहाणी म्हणजे मानवी महत्वाकांक्षा आणि विनाश यांचे एकत्रित रूप आहे. .बालपण हिटलरचा जन्म २० एप्रिल १८८९ रोजी ऑस्ट्रियातील ब्राउनौ अॅम इन या गावात झाला.त्याचे वडील अलोइस हिटलर हे कडक स्वभावाचे सीमाशुल्क अधिकारी होते, तर आई क्लारा हिटलर ही प्रेमळ, दयाळू आणि धार्मिक स्वभावाची होती.बालपणापासूनच अॅडॉल्फ हिटलर अतिशय संवेदनशील आणि कलात्मक प्रवृत्तीचा होता. त्याला चित्रकला आणि वास्तुकलेची आवड होती आणि तो व्हिएन्नातील Academy of Fine Arts मध्ये प्रवेश घ्यायचे स्वप्न पाहत होता. परंतु, त्याला दोन वेळा प्रवेश नाकारण्यात आला. या अपयशाने त्याच्या मनात द्वेष आणि आत्मकेंद्रितता वाढवली.व्हिएन्ना शहरात बेघर अवस्थेत राहून त्याने अनेक वर्षे चित्र विकून दिवस काढले. या काळातच त्याच्या विचारांवर यहूदी-विरोध, राष्ट्रवाद आणि आर्यवंश श्रेष्ठत्वाची भावना खोलवर रुजली..Premium|Study Room : राष्ट्रपती राजवटीवर परिणाम करणारे घटक.पहिल्या महायुद्धाचा अनुभव : राष्ट्रप्रेमाची आंधळी दिशा१९१४ मध्ये पहिले महायुद्ध सुरू झाले तेव्हा हिटलरने जर्मन सैन्यात स्वयंसेवक म्हणून प्रवेश घेतला. त्याने युद्धभूमीवर साहस दाखवले आणि त्याला Iron Cross पदक मिळाले. पण १९१८ मध्ये जर्मनी पराभूत झाला आणि युद्धानंतर झालेल्या व्हर्साय तहाने देशाची प्रतिष्ठा खालावली.या पराभवाने हिटलरच्या मनात प्रचंड संताप निर्माण झाला. त्याला वाटले की, जर्मनीला पराभव यहूदी व काही समाजवादी विचारसरणीमुळे झाला. हा द्वेष पुढे त्याच्या राजकारणाचा पाया ठरला..Premium|Study Room : आजचे शीतयुद्ध पूर्वीपेक्षा अधिक गुंतागुंतीचे का ठरत आहे?.नाझी पक्षाचा उदय१९१९ मध्ये हिटलरने German Workers’ Party मध्ये प्रवेश केला, ज्याचे नाव नंतर National Socialist German Workers’ Party (NSDAP) म्हणजेच नाझी पक्ष ठेवण्यात आले.हिटलरच्या प्रभावी भाषणशैलीने आणि राष्ट्रवादी विचारांनी अल्पावधीतच लोक त्याच्याकडे आकर्षित झाले.त्याने जर्मनीतील लोकांना आर्य वंश श्रेष्ठ असल्याचे पटवून दिले आणि यहूदी समाजाला देशाच्या सर्व संकटांसाठी दोषी ठरवले..तुरुंगवास : Mein Kampf चा जन्म१९२३ मध्ये हिटलरने म्युनिक येथे सत्तेवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला, तो प्रयत्न अपयशी ठरला आणि त्याला अटक झाली. तुरुंगात असताना त्याने ‘Mein Kampf’ (माझा संघर्ष) हे पुस्तक लिहिले ज्यात त्याने आपल्या राजकीय विचारसरणी, राष्ट्रवाद, आर्यवंशवाद, आणि यहूदीविरोधी भूमिका स्पष्ट केल्या. हीच पुस्तके पुढे नाझी विचारसरणीचा ग्रंथ ठरली..हुकूमशाहीकडे प्रवास१९२९ नंतर आलेल्या महामंदीने (Great Depression) जर्मनीची आर्थिक परिस्थिती ढासळली. बेरोजगारी वाढली, महागाई आकाशाला भिडली आणि लोक निराश झाले. या परिस्थितीत हिटलरने "मी जर्मनी वाचवीन" अशी घोषणा देऊन लोकांचा विश्वास संपादन केला.१९३३ मध्ये राष्ट्रपती पॉल व्हॉन हिंडनबर्ग यांनी हिटलरला जर्मनीचा चान्सलर (Chancellor) नेमले. हिटलरने थोड्याच काळात संसद विसर्जित केली, विरोधकांना संपवले आणि स्वतःला Führer (नेता) म्हणून घोषित केले. त्याने एक एकसत्ताक शासन निर्माण केले, जिथे त्याचे शब्द म्हणजे कायदा..Premium|Study Room :अर्थशास्त्रातील नोबेल आणि जागतिक आर्थिक विकासाचा मूलमंत्र.व्यक्तिमत्व आणि वैयक्तिक जीवनहिटलर एक अत्यंत शिस्तप्रिय, निर्व्यसनी आणि एकलकोंडा व्यक्ती होता. त्याला मद्य, तंबाखू किंवा मांसाचा स्पर्शही नको होता. तो शाकाहारी होता आणि प्राण्यांबद्दल दयाळू, पण मानवतेबद्दल निर्दयी होता. त्याचे खाजगी आयुष्य अत्यंत गुप्त ठेवले गेले. त्याचे दीर्घकाळचे प्रेमसंबंध ईवा ब्राउन हिच्याशी होते, ज्याच्याशी त्याने १९४५ मध्ये आत्महत्येपूर्वी लग्न केले..हिटलरला कला, संगीत आणि वास्तुकला यांची आवड होती. पण त्याच्या अत्याधिक आत्मविश्वासाने आणि वांशिक द्वेषाने त्याचे निर्णय विनाशकारी ठरले.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.