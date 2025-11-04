Study Room

Premium|Study Room : हिटलर हुकुमशहा कसा झाला?

Adolf Hitler: जर्मनीच्या उत्कर्षाची स्वप्नं पाहत हुकुमशहा बनलेला पण प्रत्यक्षात जर्मनीला देशोधडीला लावणारा हिटलर आणि त्याची कारकीर्द याविषयी...
Rise of Nazi Party, Adolf Hitler

Rise of Nazi Party, Adolf Hitler

E sakal

स्टडीरूम
Updated on

लेखक : विपुल वाघमोडे

जगाच्या इतिहासात अ‍ॅडॉल्फ हिटलर हे नाव जितके भीतीदायक आहे, तितकेच ते राजकारणातील प्रभाव आणि संघटनशक्तीचे प्रतीक आहे.

एका साध्या युवकाने आपल्या विचारांच्या ताकदीने संपूर्ण जर्मनीला आपल्यामागे उभे केले आणि जगाला दुसऱ्या महायुद्धाच्या आगीत ढकलले. ही कहाणी म्हणजे मानवी महत्वाकांक्षा आणि विनाश यांचे एकत्रित रूप आहे.

Loading content, please wait...
UPSC
mpsc
Adolf hitler

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com