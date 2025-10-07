premium|Study Room : ‘तापमान व्युत्क्रमण’ आणि त्याचे परिणाम

Understanding Temperature Inversion: A Hidden Threat to Crops and Air Qualityलेखक : निखिल वांधेप्रश्न १ : हवामानशास्त्रात तापमान व्युत्क्रमण (Temperature Inversion) या घटनेचा अर्थ काय आहे? याची निर्मिती कशी होते आणि याचा स्थानिक हवामान, शेती व त्या ठिकाणच्या रहिवाशांवर कसा परिणाम होतो?सर्वसाधारणपणे, पृथ्वीच्या वातावरणातील सर्वात खालच्या थरात (तपांबर) उंचीनुसार तापमान कमी होत जाते. परंतु काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये या नैसर्गिक नियमाच्या उलट घडते; म्हणजेच जमिनीलगतच्या हवेच्या थरापेक्षा जास्त उंचीवरील हवेचा थर अधिक उष्ण असतो. उंचीनुसार तापमान कमी होण्याऐवजी वाढण्याच्या या प्रक्रियेला 'तापमान व्युत्क्रमण' (Temperature Inversion) म्हणतात. .निर्मितीची कारणे तापमान व्युत्क्रमणाची निर्मिती प्रामुख्याने खालील परिस्थितींमध्ये होतेमोठी, शांत व निरभ्र हिवाळ्यातील रात्र: हिवाळ्यात रात्र मोठी असते आणि आकाश निरभ्र असल्यास पृथ्वीची उष्णता प्रारणाच्या (radiation) रूपात वेगाने अवकाशात निघून जाते. यामुळे जमिनीचा पृष्ठभाग खूप थंड होतो. पर्वतीय दऱ्या : रात्रीच्या वेळी पर्वतांचे उतार वेगाने थंड होतात, ज्यामुळे तेथील हवा थंड व जड होऊन गुरुत्वाकर्षणाने दरीच्या तळाशी घसरते. .Premium| Study Room: राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसाठी वेळेचं नियोजन कसं करावं? तज्ज्ञांकडून महत्त्वाचे मार्गदर्शन!.परिणाम१. स्थानिक हवामानावर परिणाम : तापमान व्युत्क्रमणामुळे वातावरणातील हवेचे ऊर्ध्वगामी (वरच्या दिशेने जाणारे) प्रवाह पूर्णपणे थांबतात. या स्थिरतेमुळे खालील परिणाम दिसतात.धुके आणि धुरके (Fog and Smog) : जमिनीलगतची थंड आणि दमट हवा सांद्रीभवनामुळे (condensation) धुक्यात रूपांतरित होते. शहरी भागात हे धुके वाहने आणि उद्योगांमधून बाहेर पडलेल्या प्रदूषकांमध्ये मिसळून विषारी 'धुरके' (Smog) तयार करतात..कमी दृश्यमानता (Reduced Visibility) : धुके आणि धुरक्यामुळे दृश्यमानता अत्यंत कमी होते, ज्यामुळे रस्ते, रेल्वे आणि हवाई वाहतुकीत मोठे अडथळे येतात.पर्जन्यहीन स्थिती : हवेचे ऊर्ध्वगामी प्रवाह थांबल्यामुळे ढगनिर्मितीची प्रक्रिया खंडित होते, त्यामुळे पाऊस पडण्याची शक्यता जवळजवळ नाहीशी होते आणि हवामान कोरडे राहते.२. शेतीवर परिणाम : शेतीसाठी, विशेषतः फळबागा आणि भाजीपाला पिकांसाठी, तापमान व्युत्क्रमण अत्यंत हानिकारक ठरू शकते.दहिवराचा धोका (Danger of Frost) : जमिनीलगतच्या थंड हवेचे तापमान गोठणबिंदूपेक्षा (0°C) खाली जाते, ज्यामुळे 'दहिवर' (Frost) तयार होते. हे दहिवर पिकांची कोवळी पाने, फुले आणि फळांमधील पेशींना इजा पोहोचवते, ज्यामुळे पिकांचे मोठे नुकसान होते..Premium|Study Room : भारतातील ‘कोल्ड स्टार्ट’ ड्रोन युद्धसराव.३. रहिवाशांवर परिणाम : तापमान व्युत्क्रमणाचा सर्वात गंभीर परिणाम मानवी आरोग्यावर आणि दैनंदिन जीवनावर होतो.वायू प्रदूषणात धोकादायक वाढ : वातावरणाची स्थिती स्थिर झाल्यामुळे जमिनीलगत निर्माण होणारे प्रदूषक (उदा. वाहनांचा धूर, औद्योगिक उत्सर्जन, धूळिकण) वातावरणात वर पसरू शकत नाहीत. ते थंड हवेच्या थरात अडकून राहतात, ज्यामुळे हवेची गुणवत्ता (Air Quality Index) अत्यंत खराब होऊन हवा विषारी बनते.आरोग्याच्या गंभीर समस्या : या प्रदूषित हवेच्या संपर्कात आल्याने नागरिकांमध्ये श्वसनाचे आजार (दमा, ब्रॉन्कायटिस), डोळ्यांची जळजळ, त्वचेचे विकार आणि ॲलर्जीचे प्रमाण वाढते. याचा सर्वाधिक धोका लहान मुले, वृद्ध आणि श्वसनविकार असलेल्या रुग्णांना असतो. दिल्लीसारख्या शहरांमध्ये हिवाळ्यात तापमान व्युत्क्रमणामुळे होणारे प्रदूषण ही एक मोठी सार्वजनिक आरोग्य समस्या आहे..Premium| Study Room: राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसाठी वेळेचं नियोजन कसं करावं? तज्ज्ञांकडून महत्त्वाचे मार्गदर्शन!.थोडक्यात, तापमान व्युत्क्रमण ही एक नैसर्गिक हवामानशास्त्रीय घटना असली तरी, शहरी आणि औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये ती प्रदूषणामुळे गंभीर आरोग्य आणि पर्यावरणीय समस्या निर्माण करू शकते..सरावासाठीचे प्रश्नउत्तर गोलार्धातील प्रमुख उष्ण वाळवंटे २०-३० अंश उत्तर आणि खंडांच्या पश्चिम बाजूस स्थित आहेत. का?ट्रोपोस्फीअर हा एक अतिशय महत्त्वाचा वातावरणीय थर आहे जो हवामान प्रक्रियांना निर्धारित करतो. कसा?भारतीय उपखंडाच्या संदर्भात ढगफुटीचे तंत्र आणि घटना स्पष्ट करा. दोन अलीकडील उदाहरणांवर चर्चा करा.उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळे मुख्यतः दक्षिण चीन समुद्र, बंगालच्या उपसागरात आणि मेक्सिकोच्या आखातात मर्यादित का आहेत?अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.