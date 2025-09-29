Premium|Study Room: कृत्रिम बुद्धिमत्ता : भूतकाळ, वर्तमान आणि भविष्य

Artificial Intelligence: Benefits, Risks and Future of Human-AI Relationshipलेखक – महेश शिंदेकधी काळी विज्ञानकथांच्या पुस्तकांत वाचलेली कल्पना आज आपल्या हातातल्या मोबाईलमध्ये जिवंत झाली आहे. मशीनही विचार करू शकते, शिकू शकते आणि निर्णय घेऊ शकते ही गोष्ट आता फक्त कल्पनारम्य नाही, तर आपल्या आयुष्याचा रोजचा अनुभव झाली आहे. हाच प्रवास म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ज्याला आपण Artificial Intelligence किंवा AI म्हणून ओळखतो.भूतकाळ : कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा जन्मदुसऱ्या महायुद्धानंतर जग विज्ञानाकडे नव्या नजरेने पाहू लागलं. १९५० मध्ये ब्रिटिश शास्त्रज्ञ ॲलन ट्युरिंग यांनी पहिल्यांदा प्रश्न विचारला “मशीन विचार करू शकते का?” याच प्रश्नातून कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रवास सुरू झाला आणि यावरून ‘ट्युरिंग टेस्ट’ तयार झाली, जी आजही मशीन हुशार आहे का हे तपासण्यासाठी वापरली जाते. १९५६ मध्ये अमेरिकेतील ‘डार्टमथ’ परिषदेत जॉन मॅकारथी यांनी Artificial Intelligence हा शब्द वापरला आणि हाच AI चा औपचारिक जन्म मानला जातो. कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही संगणक विज्ञानाची अशी शाखा आहे ज्यात मशीनला डेटा वापरून शिकता येतं, अनुभवातून सुधारता येतं आणि मानसारखं विचारपूर्वक निर्णय घेता येतात.सुरुवातीला संगणक हिशोब करायचे, खेळ शिकायचे, भाषेतील नमुने ओळखायचे, पण त्यांची मर्यादा होती. संगणक हळू होते, डेटा कमी होता, तंत्रज्ञान महाग होतं. इंटरनेट, मोबाईल आणि प्रचंड डेटा आल्यानंतर मात्र AI ला खरा वेग मिळाला..वर्तमान : आपल्या आयुष्यातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता आज आपण ज्या काळात जगतो तो काळ कृत्रिम बुद्धिमत्तेशिवाय अपूर्ण आहे असे म्हणता येईल. सकाळी उठताना कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित उपकरणे गजर करून उठवतात, दिवसभराचे हवामान सांगतात, दिवसाचं वेळापत्रक आठवण करून देतात. मोबाईलवर एक बटण दाबलं की भाषांतर होतं, बँकेतले व्यवहार काही सेकंदात होतात. डॉक्टरांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता वेगळाच वैज्ञानिक दृष्टिकोन देणारी ठरली आहे कारण एक्स-रे, एमआरआय(MRI) तपासून निदान करण्यात मदत करते. कोविड महामारीच्या काळात DRDO ने विकसित केलेल्या आत्मन (ATMAN) या प्रणालीचा मानवविरहित एक्स-रे तपासण्यात आणि कोव्हिड रुग्ण ओळखण्यात खूप उपयोग झाला. हवामानाचा अंदाज देणारी ॲप्स शेतकऱ्यांचा साथीदार बनली आहेत. मुलांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षक बनली आहे, तर शिक्षकांसाठी सहाय्यक. AI आता आपल्या आयुष्याचा अविभाज्य घटक बनली आहे, जणू ती एक अदृश्य सावली आहे जी आपल्या मागे चालत राहते..Premium| Study Room : जीएसटी दरात कपात २०२५, काय स्वस्त, काय महाग?.भविष्य : पुढे काय होईल?पण खरी भविष्य तेव्हा आहे जेव्हा या क्षेत्रात क्रांती घडून येईल.स्वयंचलित वाहने : उद्या कदाचित आपल्याला गाडी चालवायला शिकण्याची गरजच भासणार नाही. कारण रस्त्यावर स्वयंचलित गाड्या धावतील. टेस्ला आणि गुगल यांनी अशा गाड्या आत्तापासूनच वापरत आणल्या आहेत. या गाड्या सेन्सर आणि कॅमेऱ्यांनी सज्ज असतील. त्या रस्त्यावरचे अडथळे, पादचारी, ट्रॅफिक सिग्नल स्वतः ओळखतील आणि योग्य वेगात पुढे जातील. अपघातांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल, कारण मानवी चुका जसे थकवा, दुर्लक्ष किंवा दारू पिऊन गाडी चालवणे या टाळल्या जातील..आरोग्य : या क्षेत्रातही क्रांती होईल. आज मोठ्या शहरांमध्येच तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध असतात पण उद्या AI डॉक्टर इंटरनेटच्या मदतीने गावोगावी पोहोचतील. एखाद्या गावातील रुग्ण मोबाईलवर आपली लक्षणं सांगेल, तर AI त्याच क्षणी औषध सुचवेल, तपासणीची गरज आहे का ते सांगेल. अगदी गंभीर आजारांबाबतही आधीच अंदाज देऊन जीव वाचवू शकेल.शिक्षण : शिक्षणात प्रत्येक मुलाला वैयक्तिक शिक्षक मिळेल. AI प्रत्येक विद्यार्थ्याची क्षमता आणि कमकुवत बाजू ओळखेल. एखाद्या मुलाला गणित अवघड वाटलं, तर जास्त उदाहरणं देईल. भाषेच्या अडचणीसाठी जगातील कोणत्याही भाषेत अभ्यास करता येईल. यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील शिक्षणातील दरी कमी होईल.शेतीत AI मोठा बदल घडवेल. शेतातल्या मातीची गुणवत्ता तपासणे, पाण्याचे प्रमाण ठरवणे, हवामानातील बदल आधीच सांगणे या सर्व गोष्टीमुळे शेतकरी वेळेवर निर्णय घेऊ शकतील. हवामान बदलामुळे होणारे धोके कमी होतील आणि पिकं अधिक सुरक्षित राहतील..Premium|Study Room : निविदा प्रक्रिया राबविताना वैयक्तिक हितसंबंध कसे लांब ठेवाल..?.स्मार्ट शहर : शहरंही अधिक स्मार्ट होतील. कचरा व्यवस्थापनासाठी सेन्सरयुक्त गाड्या फिरतील, ट्रॅफिक नियंत्रणासाठी सिग्नल स्वतः बदलतील, वीज आणि पाणी वापर आपोआप नियंत्रित होईल. शहरे अधिक स्वच्छ, सुरक्षित आणि कार्यक्षम बनतील..स्मार्ट घरे : आपले घरसुद्धा जणू आपल्याला समजू लागेल. एखादी व्यक्ती खोलीत शिरली की आपोआप लाईट पेटतील. उन्हाळ्यात घर गरम झालं की पंखे वा एसी आपोआप सुरू होतील. औषध वेळेवर घ्यायचं असेल तर घरातील यंत्रणा आठवण करून देईल. अगदी वृद्ध लोकांसाठी ही प्रणाली काळजी घेणारी साथीदार बनेल.थोडक्यात, उद्याचं जग हे AI मुळे अधिक सोयीचं, सुरक्षित आणि माणसाला समजून घेणारं असेल. पण या सोयीसोबतच जबाबदाऱ्या आणि प्रश्नही येतील ज्यांची उत्तरं आपल्यालाच शोधावी लागतील..कृत्रिम बुद्धिमत्तेतील समस्याकृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे जरी मनुष्य जीवन सोयीयुक्त होईल पण या सोयीसोबत चिंता देखील वाढतील. काही नोकऱ्या नष्ट होतील, नवीन नोकऱ्या तयार होतील. पण बदलांना तोंड देण्यासाठी नवे कौशल्य हवे. दुसरा प्रश्न म्हणजे गोपनीयता. आपला आवाज, आपले चेहरे, आपली हालचाल, आपल्या आवडीनिवडी मशीनला माहीत असतील. अशा वेळी ही माहिती चुकीच्या हातात गेली तर काय? आणि जर मशीनने चुकीचा निर्णय घेतला तर जबाबदार कोण असेल? अशा नैतिक प्रश्नांची उत्तरं सोपी नाहीत..कृत्रिम बुद्धिमत्तेतील नैतिक प्रश्नAI सोयी देते, पण सोबत गुंतागुंतीचे नैतिक प्रश्नही घेऊन येते. सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे निर्णयाची जबाबदारी. जर स्वयंचलित गाडी अपघातात सापडली आणि प्रवाशाला वाचवायचं की पादचारीला, हा निर्णय मशीनने चुकीचा घेतला तर दोष कोणाचा? दुसरी अडचण म्हणजे पक्षपातीपणा, जर नोकरीसाठी AI वापरलेले सॉफ्टवेअर फक्त जुन्या डेटावर चालत असेल आणि त्या डेटात महिलांना व गरीबांना कमी संधी दिल्या गेल्या असतील, तर नवे निर्णयही अन्यायकारक ठरतील. गोपनीयता हाही मोठा प्रश्न आहे. फेस रिकग्निशन कॅमेरे गुन्हेगार ओळखतात, पण त्याच वेळी सामान्य नागरिकांच्या हालचालींची नोंद ठेवतात. चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर ‘सोशल क्रेडिट सिस्टम’ चालते जिथे नागरिकांचे वर्तन मशीन मोजते, हे लोकशाही आणि स्वातंत्र्यासाठी धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे AI चे प्रश्न फक्त तांत्रिक नाहीत, ते समाज, नैतिकता आणि मानवी हक्कांशीही घट्ट जोडलेले आहेत..AI आणि विकसनशील देशांतील नोकऱ्याAI चा नोकऱ्यांवर होणारा परिणाम विकसनशील देशांसाठी, विशेषतः भारतासारख्या तरुण लोकसंख्या असलेल्या देशासाठी, मोठा प्रश्न आहे. कारखान्यांत साधी कामं आता रोबोट करू लागले आहेत, जसे वस्त्रउद्योगात कपडे वर्गीकरण, गोदामांत पॅकेजिंग, बँकांमध्ये साधे व्यवहार तपासणे. यामुळे कमी कौशल्याच्या नोकऱ्या धोक्यात येतात. पण दुसऱ्या बाजूला, AI मुळे नवीन नोकऱ्याही निर्माण होतात जसे डेटा सायन्स, सायबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, आरोग्य तंत्रज्ञान या क्षेत्रांत. भारतात BPO आणि IT क्षेत्र AI मुळे बदलत आहे; काही जुन्या नोकऱ्या संपत असल्या तरी डिजिटल कौशल्य असणाऱ्यांसाठी नवीन संधी उघडत आहेत. मात्र आव्हान असं आहे की, ग्रामीण भागातल्या कामगारांना किंवा कमी शिक्षण असलेल्या लोकांना या बदलात सामील करणं कठीण आहे. जर कौशल्यविकासावर लक्ष दिलं नाही तर श्रीमंत-गरीब दरी आणखी वाढू शकते..Premium|Study Room : नेपाळच्या आंदोलनाने नेमकं काय केलं, समजून घ्या नेमक्या प्रश्नांतून! .कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि माणूस : पुढील वाटचाल म्हणूनच कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही फक्त तंत्रज्ञान नाही, ती एक आरसा आहे. आपण जे देऊ, तेच ती परावर्तित करेल. जर आपण लोभ, पक्षपात आणि स्वार्थ दिला तर तेच वाढेल. पण जर आपण न्याय, प्रामाणिकपणा आणि मानवी मूल्य दिले, तर ती त्यांना हजारपट वाढवेल. तिचं भविष्य आपल्या हातात आहे. आपण तिच्याकडे फक्त साधन म्हणून बघतो की आपल्या जीवनाचा आधार म्हणून, यावर सर्वकाही ठरेल.आजचा प्रश्न असा नाही की AI आपलं आयुष्य बदलणार का? कारण ते बदल आधीच सुरू झाले आहेत. खरा प्रश्न हा आहे की आपण AI ला कोणत्या दिशेला नेणार? भविष्यात ती आपली नोकर बनून राहील की मालक बनेल, हे आपल्यावरच अवलंबून आहे.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.