Premium|Study Room : कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि नोकरी कपात : भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील बदलता चेहरा

लेखक : श्रीकांत जाधवकृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) म्हणजे केवळ तंत्रज्ञानातील नवा टप्पा नाही, तर ती जगभरातील उद्योगसंस्कृती बदलवते आहे.कंपन्या कामकाज झपाट्याने स्वयंचलित करत आहेत. उत्पादन, वित्त, शिक्षण, माहिती तंत्रज्ञान अशा प्रत्येक क्षेत्रात AI मुळे कार्यक्षमता वाढली, खर्च कमी झाला आणि मानवी श्रमावर अवलंबन घटले. पण या प्रगतीमागे एक गंभीर परिणाम आहे.नोकरी कपात आणि कौशल्य पुनर्रचनेची गरज.भारतामध्ये हा बदल अधिक तीव्र आहे. कारण देशाची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर आयटी आणि बीपीओ क्षेत्रावर आधारित आहे. विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार, २०२५ पर्यंत सुमारे ५०,००० नोकऱ्या AI मुळे धोक्यात येऊ शकतात.कंपन्या उघडपणे कपाती जाहीर करत नसल्या तरी अनेक ठिकाणी ‘सायलेंट ले-ऑफ’ सुरू आहेत. हे केवळकामकाजातील सुधारणा नाही, तर अर्थव्यवस्थेच्या संरचनेतील आमूलाग्र बदल आहे..जागतिक संदर्भजगातील प्रमुख कंपन्यांनी अलीकडील काळात मोठ्या प्रमाणावर कर्मचाऱ्यांची कपात केली आहे. कारण एकच AI आणि ऑटोमेशन. IBM ने ७,८०० पदांसाठी भरती थांबवली असून पुढील पाच वर्षांत ३०% प्रशासकीय पदे स्वयंचलित होतील. Meta, Microsoft, Google यांनी पारंपरिक भूमिका कमी करून AI तज्ज्ञांच्या भरतीवर भर दिला.ब्रिटनच्या BT Group ने २०३० पर्यंत ५५,००० लोकांची कपात जाहीर केली आहे, ज्यापैकी १०,००० पदे थेट रोबोटिक प्रणालींकडे जातील.Accenture ने एका तिमाहीत ११,००० कर्मचारी कमी केले, पण त्याचवेळी ५,५०,००० कर्मचाऱ्यांना जनरेटिव्ह AI प्रशिक्षण दिले आणि ७७,००० तज्ज्ञांची टीम उभी केली. शिक्षण क्षेत्रातील Chegg कंपनीने ४५% कर्मचारी कमी केले, कारण विद्यार्थी आता AI साधनांद्वारे गृहपाठ करतात. उत्पादन आणि किरकोळ क्षेत्रातही AI मुळे नवीन भरतीचा वेग घटला. निष्कर्ष स्पष्ट आहे AI हे आता सहाय्यक साधन नसून, कामगारांचा प्रत्यक्ष पर्याय बनले आहे..Premium|Study Room : जलसाठ्यांचे संवर्धन का आवश्यक आहे? .सायलेंट ले-ऑफ आणि बदलते कौशल्यभारतातील आयटी आणि बीपीओ क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित आहे. दशकानुदशके रोजगार निर्माण करणाऱ्या या क्षेत्रातआता कपात वाढली आहे. TCS, Infosys आणि Wipro यांनी करार न वाढवणे, कामगिरीच्या आधारे निर्णय घेणे आणि नवीन भरती थांबवणे सुरू केले आहे. TCS ने २०२६ पर्यंत सुमारे १२,००० कर्मचारी कमी करण्याची घोषणा केली आहे. पूर्वी कंपन्यांची रचना ‘पिरॅमिड’ स्वरूपात होती तळाशी मोठा कनिष्ठ वर्ग आणि वर वरिष्ठ व्यवस्थापक. आता ती‘डायमंड मॉडेल’ कडे झुकते आहे मध्यम स्तरावर कौशल्यपूर्ण तज्ज्ञ अधिक आणि तळातील नवशिके कमी.कॉल सेंटर आणि बीपीओ क्षेत्रात AI चॅटबॉट्स ७०-९०% ग्राहक प्रश्न हाताळतात. काही स्टार्टअप्समुळे ८०% कर्मचारीकमी झाले आहेत. परिणामी, IT-BPM क्षेत्रात नवीन भरती १.३ लाखांवरून २०,००० पेक्षा कमी झाली आहे.या घडामोडींनी शहरी अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम झाला आहे. टेक कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न हे घरबांधणी, वाहन, शिक्षण आणि उपभोगाचा मुख्य स्रोत आहे. जेव्हा हा वर्ग खर्च कमी करतो, तेव्हा उपभोगावर आधारित GDP (५५% पेक्षा जास्त) थेट प्रभावित होते..Premium|Study Room: चक्रीवादळ, ‘हॉटबेड’ ठरलेला उपसागर आणि हवामानाचा संबंध.अर्थव्यवस्थेवरील परिणामAI मुळे कंपन्यांची उत्पादकता झपाट्याने वाढते आहे. Goldman Sachs च्या मते, जनरेटिव्ह AI मुळे विकसित देशांमध्ये १५% कामगार उत्पादकता आणि जागतिक GDP मध्ये ७% वाढ शक्य आहे. पण ही वाढ सर्वांना समान लाभ देत नाही. अनेक कंपन्यांमध्ये उत्पादन वाढते, पण कामगारसंख्या घटते.इतिहास दाखवतो की १% उत्पादकता वाढ अल्पकालीन बेरोजगारी ०.३% ने वाढवते आणि AI लाटेमुळे ती ०.५% पर्यंत जाऊ शकते. भारतासारख्या देशात, जिथे सामाजिक संरक्षण मर्यादित आहे, हे धक्के उपभोग आणि गुंतवणुकीवर मोठा परिणाम करू शकतात. वेतनातील असमानताही वाढली आहे. AI तज्ज्ञांना नियमित कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत २-४ पट अधिक वेतन मिळते. त्यामुळे उच्च कौशल्य असलेले लोक श्रीमंत होत आहेत, तर मध्यम व कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांची वाढ थांबली आहे. हा फरक वाढत राहिला, तर भांडवल आणि मजूर यांच्यातील दरी आणखी रुंदावू शकते..संक्रमणातील संधीया बदलाला संकट नव्हे, तर संधी म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. AI मुळे काही नोकऱ्या नाहीशा होत असल्या तरी नवीन संधीही निर्माण होत आहेत. नीती आयोगाच्या मते, योग्य प्रशिक्षण दिल्यास २०३० पर्यंत ४० लाख नवीन नोकऱ्या निर्माण होऊ शकतात डेटा अॅनोटेशन, AI सॉफ्टवेअर विकास, ग्राहक अनुभव व्यवस्थापन आणि AI नैतिकता अशा क्षेत्रांत.शिक्षण क्षेत्रात AI अभ्यासक्रमाचा समावेश सुरू झाला आहे. आयटी प्रशिक्षण संस्था मशीन लर्निंग आणि डेटा सायन्सवर भर देत आहेत. सतत शिकणे आणि कौशल्य अद्ययावत ठेवणे ही प्रत्येक व्यावसायिकाची गरज बनली आहे. कंपन्याही ‘रिडिप्लॉयमेंट मॉडेल’ कडे वळत आहेत म्हणजेच कर्मचारी काढण्याऐवजी त्यांना नवीन तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देऊन नव्या भूमिकांमध्ये नेमणे. Accenture चे उदाहरण यासाठी महत्त्वाचे आहे.सरकारसाठीही ही वेळ निर्णायक आहे. शिक्षणव्यवस्थेत AI चा समावेश, व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी अनुदान आणि तात्पुरत्या सुरक्षा योजनांद्वारे कामगारांना आधार देणे आवश्यक आहे. कंपन्यांना करसवलत देऊन ‘रिट्रेनिंग’ला प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते. भारताने AI मध्ये स्वावलंबन साधणे गरजेचे आहे स्वतःचे डेटा सेंटर, क्लाऊड इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सुरक्षित डेटासेट विकसित करून देशाने AI उत्पादन आणि निर्यात केंद्र बनवावे..Premium|study Room : पारदर्शक निवडणुकांसाठी आयोगाकडून विशेष फेरतपासणी.सामाजिक परिणामAI मुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अस्थिरतेसोबत सामाजिक ताणही वाढला आहे. अनेक मध्यमवर्गीय कर्मचारी जे पूर्वी आयटी नोकऱ्यांना स्थिर समजत होते, ते आता असुरक्षिततेच्या भावनेने ग्रस्त आहेत. नोकरी गेल्याची लाज आणि भविष्याबद्दलची अनिश्चितता मानसिक आरोग्यावर परिणाम करत आहे. त्याचवेळी, उच्च कौशल्य असलेले AI तज्ज्ञ भरघोस पगार मिळवतात. ही असमानता समाजात ताण निर्माण करू शकते. विशेषतः तरुण पदवीधरांच्या अपेक्षा आणि बाजारातील वास्तव यात वाढणारी तफावत दीर्घकालीन सामाजिक असंतोष निर्माण करू शकते..पुढील दिशाAI ही केवळ नोकरी गमावण्याची कथा नाही; ती नव्या संधींची सुरुवात आहे. प्रत्येक औद्योगिक क्रांतीप्रमाणे काही नोकऱ्या नष्ट होतील, पण नवीन उद्योग निर्माण होतील. भारतासाठी हे संक्रमण तीन स्तरांवर घडवणे आवश्यक आहे. कौशल्यविकास, कर्मचारी पुनर्विकास आणि सामाजिक सुरक्षा. जर हे नियोजनबद्धपणे केले, तर भारत AI च्या युगात केवळ उपभोगता नव्हे, तर उत्पादक देश म्हणून उदयास येऊ शकतो..निष्कर्षकृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ऑटोमेशन हे बदल अटळ आहेत. परंतु त्यांना योग्य दिशेने नेणे हे धोरणकर्ते, उद्योग आणि नागरिक यांच्या हातात आहे. अल्पकालीन काळात नोकरी कपात आणि वेतन स्थिरता दिसेल, पण दीर्घकालीन काळात AI भारताच्या अर्थव्यवस्थेला नवा वेग देऊ शकते. योग्य धोरणे, सतत कौशल्यविकास आणि जबाबदार तंत्रज्ञान वापर यांच्या साहाय्याने भारत हे संक्रमण संकट न बनवता संधीमध्ये बदलू शकतो. AI ही केवळ कामे बदलणारी नव्हे, तर मानवी क्षमतेला विस्तार देणारी क्रांती आहे आणि भारताने या क्रांतीत अग्रणी भूमिका घेणे हेच २१व्या शतकाचे खरे आव्हान आणि ध्येय आहे.