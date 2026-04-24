Premium|Study Room : १२ हजारांहून अधिक गाण्यांची जादूगार आशा भोसले; मंगेशकर परंपरेतून जागतिक कीर्तीपर्यंतचा प्रवास

आशा भोसले या भारतातील अत्यंत लोकप्रिय आणि बहुमुखी पार्श्वगायिका होत्या, ज्यांनी १२,००० हून अधिक गाणी विविध भाषांमध्ये गायली. त्यांचा जन्म ८ सप्टेंबर १९३३ रोजी झाला. लता, आशा, हृदयनाथ, उषा आणि मीना अशी ही ५ भावंडे वडील पंडित दीनानाथ मंगेशकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली संगीत शिकले. मंगेशकर कुटुंबातील संगीताची परंपरा त्यांना मिळाली.आशा भोसले यांनी १९४० च्या दशकात वयाच्या दहाव्या वर्षीच मराठी चित्रपट 'माझा बाळ' मधून गायनकारकीर्द सुरू केली. १९५० च्या दशकात हिंदी चित्रपटसंगीतात सचिन देव बर्मन यांच्याबरोबर काम करून 'कालाबाजार', 'चलती का नाम गाडी' सारखे चित्रपट अजरामर केले..गझल, भजन, शास्त्रीय संगीत, डिस्को, पॉपसारख्या विविध संगीत प्रकारांतून त्यांनी आपली अफाट रेंज दाखवली. दोन राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार, सात फिल्मफेअर सर्वोत्कृष्ट पार्श्वगायिका पुरस्कार, दादासाहेब फाल्के पुरस्कार (२०००) आणि पद्मविभूषण (२००८) यांसारखे अनेक सन्मान मिळवले. तसेच गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये त्यांचे नाव दोनदा नोंदले गेले आणि ग्रॅमी पुरस्कारासाठी नामांकन मिळवणाऱ्या पहिल्या भारतीय गायिका ठरल्या.त्यांनी मराठी, हिंदी, गुजरातीसह अनेक भाषांतील चित्रपट आणि खास गाण्यांमधून महाराष्ट्राच्या लोकमनावर राज्य गाजवले.