Premium|Study Room : १२ हजारांहून अधिक गाण्यांची जादूगार आशा भोसले; मंगेशकर परंपरेतून जागतिक कीर्तीपर्यंतचा प्रवास

Asha Bhosle Biography and Awards : स्वरसम्राज्ञी आशा भोसले यांचा संगीतमय प्रवास हा अष्टपैलूत्वाचा एक अद्भुत आविष्कार आहे. १२,००० हून अधिक गाणी, अनेक राष्ट्रीय सन्मान आणि जागतिक विक्रमांनी सजलेली त्यांची कारकीर्द भारतीय चित्रपटसंगीताचा सुवर्णकाळ अधोरेखित करते.
आशा भोसले या भारतातील अत्यंत लोकप्रिय आणि बहुमुखी पार्श्वगायिका होत्या, ज्यांनी १२,००० हून अधिक गाणी विविध भाषांमध्ये गायली. त्यांचा जन्म ८ सप्टेंबर १९३३ रोजी झाला. लता, आशा, हृदयनाथ, उषा आणि मीना अशी ही ५ भावंडे वडील पंडित दीनानाथ मंगेशकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली संगीत शिकले. मंगेशकर कुटुंबातील संगीताची परंपरा त्यांना मिळाली.

आशा भोसले यांनी १९४० च्या दशकात वयाच्या दहाव्या वर्षीच मराठी चित्रपट 'माझा बाळ' मधून गायनकारकीर्द सुरू केली. १९५० च्या दशकात हिंदी चित्रपटसंगीतात सचिन देव बर्मन यांच्याबरोबर काम करून 'कालाबाजार', 'चलती का नाम गाडी' सारखे चित्रपट अजरामर केले.

